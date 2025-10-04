Tata Punch EV Available With Up To Rs 70,000 Lakh Benefits पंच EV खरीदने का बढ़िया मौका, दीवाली के मौके पर आया ₹70000 का डिस्काउंट; नई कीमत चौंका देगी!, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Tata Punch EV Available With Up To Rs 70,000 Lakh Benefits

पंच EV खरीदने का बढ़िया मौका, दीवाली के मौके पर आया ₹70000 का डिस्काउंट; नई कीमत चौंका देगी!

टाटा मोटर्स ने अपनी इलेक्ट्रिक कारों के लिए डिस्काउंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। कंपनी अपने पोर्टफोलियो में शामिल पंच EV पर अक्टूबर में 70,000 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। जिसके बाद इसकी नई एक्स-शोरूम कीमत 10.99 लाख रुपए हो गई है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 09:24 AM
share Share
Follow Us on
पंच EV खरीदने का बढ़िया मौका, दीवाली के मौके पर आया ₹70000 का डिस्काउंट; नई कीमत चौंका देगी!
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Tata Punch EVarrow

टाटा मोटर्स ने अपनी इलेक्ट्रिक कारों के लिए डिस्काउंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। कंपनी अपने पोर्टफोलियो में शामिल पंच EV पर अक्टूबर में 70,000 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। जिसके बाद इसकी नई एक्स-शोरूम कीमत 10.99 लाख रुपए हो गई है। कंपनी ये डिस्काउंट दीवाली के मौके पर दे रही है। पंच EV का सीधा मुकाबला सिट्रोन eC3 से होता है। ग्राहकों को इस ऑफर का फायदा इस पूरे महीने यानी 31 अक्टूबर तक मिलेगा। बता दें कि सिंगल चार्ज पर इसकी सर्टिफाइट रेंज 421Km है।

टाटा पंच EV का डिजाइन, फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

टाटा पंच EV के डिजाइन में कई एलिमेंट को नेक्सन EV से लिया गया है। जैसे इसमें नेक्सन फेसिलिफ्ट की तरह LED लाइट बार मिलता है, जो एक समान बंपर और ग्रिल डिजाइन से प्रेरित है। इसके फ्रंट बंपर में इंटीग्रेटेड स्प्लिट LED हेडलाइट्स, वर्टिकल स्ट्रेक्स के साथ एक री-डिजाइन किया गया लोअर बंपर और एक सिल्वर फॉक्स स्किड प्लेट शामिल हैं। पीछे की तरफ पंच EV में अपनी ICE मॉडल की तरह टेललाइट का डिजाइन देखने को मिलता है। जिसमें वाई-आकार की ब्रेक लाइट, रूफ पर लगे स्पॉइलर और एक बम्पर डिजाइन शामिल है। साइड प्रोफाइल में अब 16-इंच के डायमंड-कट एलॉय व्हील और सभी व्हील पर डिस्क ब्रेक शामिल हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Punch EV

Tata Punch EV

₹ 9.99 - 14.29 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Nexon EV

Tata Nexon EV

₹ 12.49 - 17.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG Windsor EV

MG Windsor EV

₹ 14 - 18.31 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XUV 400 EV

Mahindra XUV 400 EV

₹ 15.49 - 17.69 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
VinFast VF6

VinFast VF6

₹ 16.49 - 18.29 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
VinFast VF7

VinFast VF7

₹ 20.89 - 25.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:टाटा की नंबर-1 कार को खरीदना हुआ सस्ता, डिस्काउंट के बाद इतनी हो गई कीमत

पंच EV को कंपनी ने अपने न्यू डेडिकेटेट acti.ev प्योर इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है। टाटा पंच EV को दो बैटरी पैक ऑप्श में खरीद पाएंगे। इसमें 25 kWh और 35 kWh बैटरी पैक शामिल हैं। इसमें 7.2 किलोवाट फास्ट होम चार्जर (LR वैरिएंट के लिए) और 3.3 किलोवाट वॉलबॉक्स चार्जर शामिल है। 25 kWh बैटरी पैक की सर्टिफाइट रेंज 421Km है। जबकि 35 kWh बैटरी पैक की सर्टिफाइट रेंज 315Km है। बोनट के नीचे इसमें 14-लीटर फ्रंक (फ्रंट ट्रंक) भी शामिल है। पंच EV में डुअल-टोन इंटीरियर थीम, प्रीमियम फिनिश के साथ फ्रेश सीट अपहोल्स्ट्री, टाटा लोगो वाला दो-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और एक बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी है।

ये भी पढ़ें:₹6.14 लाख की इस SUV पर मिल रहा ₹75000 का डिस्काउंट, सोने का सिक्का भी फ्री

इस इलेक्ट्रिक कार में 10.25-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। इसमें10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बड़े दो-स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी है। ये EV 10 से 80% तक 56 मिनट में किसी भी 50Kw के DC फास्ट चार्जर से चार्ज हो सकती है। इसमें वाटर प्रूफ बैटरी दी गई जिसपर 8 साल या 1,60,000 Km की वारंटी है। इसे 5 डुअल-टोन कलर ऑप्शन में उतारा गया है। वहीं लॉन्ग रेंज में तीन ट्रिम मिलते हैं - एडवेंचर, एम्पावर्ड और एम्पावर्ड+। इसमें 4 डुअल-टोन कलर ऑप्शन मिलते हैं। सेफ्टी के लिहाज से पंच EV में 6 एयरबैग, ABS, ESC, ESP, क्रूज कंट्रोल और 360-डिग्री कैमरा जैसी स्टैंडर्ड फीचर्स को शामिल किया गया है।

डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Tata Tata Motors Tata Punch अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।