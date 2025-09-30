Tata Punch Down Payment And EMI Calculation After New GST 2.0 नए GST से ₹5.50 लाख की हो गई पंच, खरीदने के लिए लिया ₹5 लाख का लोन तो इनती बनेगी EMI; समझें, Auto Hindi News - Hindustan
Tata Punch Down Payment And EMI Calculation After New GST 2.0

नए GST से ₹5.50 लाख की हो गई पंच, खरीदने के लिए लिया ₹5 लाख का लोन तो इनती बनेगी EMI; समझें

टाटा ने अपनी कारों में 10% से भी बहुत ज्यादा की कटौती की है। इस लिस्ट में उसकी एंट्री लेवल और देश की चहेती या यूं कहा जाए नंबर-1 पंच SUV भी शामिल है। पहले इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 619,990 रुपए थी, जो अब घटकर 549,990 रुपए हो गई है। यानी इसे खरीदना अब 11.29% या 70,000 रुपए खरीदना सस्ता हो गया है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 04:07 PM
नए GST से ₹5.50 लाख की हो गई पंच, खरीदने के लिए लिया ₹5 लाख का लोन तो इनती बनेगी EMI; समझें
Tata Punch CNGarrow

टाटा मोटर्स की कई कारों को सरकार के नए GST 2.0 ने सस्ता बना दिया है। कंपनी ने अपनी कारों में 10% से भी बहुत ज्यादा की कटौती की है। इस लिस्ट में उसकी एंट्री लेवल और देश की चहेती या यूं कहा जाए नंबर-1 पंच SUV भी शामिल है। पहले इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6,19,990 रुपए थी, जो अब घटकर 5,49,990 रुपए हो गई है। यानी इसे खरीदना अब 11.29% या 70,000 रुपए खरीदना सस्ता हो गया है। यानी आप इसे लोन लेकर खरीदते हैं तब छोटे से डाउन पेमेंट से भी काम हो जाएगा। वहीं, मंथली EMI भी काफी कम देनी होगी।

टाटा पंच वैरिएंट वाइज नई कीमतें (GST 2.0)
1.2L Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
PureRs. 6,19,990Rs. 5,49,990-Rs. 70,000-11.29%
Pure (O)Rs. 6,81,990Rs. 5,99,990-Rs. 82,000-12.02%
AdventureRs. 7,16,990Rs. 6,55,990-Rs. 61,000-8.51%
Adventure RhythmRs. 7,51,990Rs. 6,87,990-Rs. 64,000-8.51%
Adventure SRs. 7,71,990Rs. 7,06,290-Rs. 65,700-8.51%
Adventure + SRs. 8,21,990Rs. 7,51,990-Rs. 70,000-8.52%
Accomplished +Rs. 8,41,990Rs. 7,70,290-Rs. 71,700-8.52%
Accomplished + CamoRs. 8,56,990Rs. 7,84,090-Rs. 72,900-8.51%
Accomplished + SRs. 8,89,990Rs. 8,14,290-Rs. 75,700-8.51%
Accomplished + S CamoRs. 9,06,990Rs. 8,29,790-Rs. 77,200-8.51%
Creative +Rs. 9,11,990Rs. 8,14,390-Rs. 97,600-10.70%
Creative + CamoRs. 9,26,990Rs. 8,28,090-Rs. 98,900-10.67%
Creative + SRs. 9,56,990Rs. 8,55,490-Rs. 1,01,500-10.61%
Creative + S CamoRs. 9,71,990Rs. 8,69,190-Rs. 1,02,800-10.58%
1.2L Petrol-Auto (AMT)
AdventureRs. 7,76,990Rs. 7,10,890-Rs. 66,100-8.51%
Adventure RhythmRs. 8,11,990Rs. 7,42,890-Rs. 69,100-8.51%
Adventure SRs. 8,31,990Rs. 7,61,190-Rs. 70,800-8.51%
Adventure + SRs. 8,81,990Rs. 8,06,890-Rs. 75,100-8.51%
Accomplished +Rs. 9,01,990Rs. 8,25,190-Rs. 76,800-8.51%
Accomplished + CamoRs. 9,16,990Rs. 8,38,890-Rs. 78,100-8.52%
Accomplished + SRs. 9,49,990Rs. 8,69,090-Rs. 80,900-8.52%
Accomplished + S CamoRs. 9,66,990Rs. 8,84,690-Rs. 82,300-8.51%
Creative +Rs. 9,71,990Rs. 8,69,190-Rs. 1,02,800-10.58%
Creative + CamoRs. 9,86,990Rs. 8,82,990-Rs. 1,04,000-10.54%
Creative + SRs. 10,16,990Rs. 9,10,390-Rs. 1,06,600-10.48%
Creative + S CamoRs. 10,31,990Rs. 9,24,090-Rs. 1,07,900-10.46%
1.2L CNG-Manual
PureRs. 7,29,990Rs. 6,67,890-Rs. 62,100-8.51%
AdventureRs. 8,11,990Rs. 7,42,890-Rs. 69,100-8.51%
Adventure RhythmRs. 8,46,990Rs. 7,74,890-Rs. 72,100-8.51%
Adventure SRs. 8,66,990Rs. 7,93,190-Rs. 73,800-8.51%
Adventure + SRs. 9,16,990Rs. 8,38,890-Rs. 78,100-8.52%
Accomplished +Rs. 9,51,990Rs. 8,70,990-Rs. 81,000-8.51%
Accomplished + CamoRs. 9,66,990Rs. 8,84,690-Rs. 82,300-8.51%
Accomplished + SRs. 9,99,990Rs. 9,14,890-Rs. 85,100-8.51%
Accomplished + S CamoRs. 10,16,990Rs. 9,30,390-Rs. 86,600-8.52%

आप इसे खरीदने के लिए 50,000 डाउन पेमेंट करके 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं तब मंथली EMI कितनी होगी। हम यहां 5 लाख रुपए की 5 कंडीशन बता रहे हैं। ये कंडीशन लोन के इंटरेस्ट रेट और टेन्योर यानी टाइम को लेकर है। इसमें 8%, 8.5%, 9%, 9.5% और 10% का इंटरेस्ट रेट के साथ कैलकुलेशन शामिल है। इस बात का ध्यान रहे कि डाउन पमेंट, इंश्योरेंस, RTO जैसे खर्च आपको ही देने होंगे।

₹5 लाख के लोन पर EMI का गणित
इंटरेस्ट रेटटेन्योरEMI (मंथली)
8%3 साल₹15,668
8%4 साल₹12,206
8%5 साल₹10,138
8%6 साल₹8,767
8%7 साल₹7,793

टाटा पंच के बेस वैरिएंट प्योर को खरीदने के लिए आप 8% के इंटरेस्ट रेट पर 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 15,668 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 12,206 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 10,138 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 8,767 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 7,793 रुपए बनेगी।

₹5 लाख के लोन पर EMI का गणित
इंटरेस्ट रेटटेन्योरEMI (मंथली)
8.50%3 साल₹15,784
8.50%4 साल₹12,324
8.50%5 साल₹10,258
8.50%6 साल₹8,889
8.50%7 साल₹7,918

टाटा पंच के बेस वैरिएंट प्योर को खरीदने के लिए आप 8% के इंटरेस्ट रेट पर 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 15,784 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 12,324 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 10,258 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 8,889 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 7,918 रुपए बनेगी।

₹5 लाख के लोन पर EMI का गणित
इंटरेस्ट रेटटेन्योरEMI (मंथली)
9%3 साल₹15,900
9%4 साल₹12,443
9%5 साल₹10,379
9%6 साल₹9,013
9%7 साल₹8,045

टाटा पंच के बेस वैरिएंट प्योर को खरीदने के लिए आप 8% के इंटरेस्ट रेट पर 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 15,900 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 12,443 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 10,379 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 9,013 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 8,045 रुपए बनेगी।

₹5 लाख के लोन पर EMI का गणित
इंटरेस्ट रेटटेन्योरEMI (मंथली)
9.50%3 साल₹16,016
9.50%4 साल₹12,562
9.50%5 साल₹10,501
9.50%6 साल₹9,137
9.50%7 साल₹8,172

टाटा पंच के बेस वैरिएंट प्योर को खरीदने के लिए आप 8% के इंटरेस्ट रेट पर 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 16,016 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 12,562 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 10,501 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 9,137 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 8,172 रुपए बनेगी।

₹5 लाख के लोन पर EMI का गणित
इंटरेस्ट रेटटेन्योरEMI (मंथली)
9.50%3 साल₹16,134
9.50%4 साल₹12,681
9.50%5 साल₹10,624
9.50%6 साल₹9,263
9.50%7 साल₹8,301

टाटा पंच के बेस वैरिएंट प्योर को खरीदने के लिए आप 8% के इंटरेस्ट रेट पर 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 16,134 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 12,681 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 10,624 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 9,263 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 8,301 रुपए बनेगी।

टाटा पंच के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

टाटा पंच में 1.2 लीटर का Revotron इंजन दिया गया है। इसका इंजन 6000 आरपीएम पर 86 PS का मैक्सिमम पावर और 3300 आरपीएम पर 113 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड दिया गया है। इसके अलावा ग्राहकों को इसमें 5-स्पीड AMT का विकल्प भी मिलता है। टाटा पंच मैनुअल टांसमिशन में 18.97 kmpl और ऑटोमैटिक में 18.82 kmpl माइलेज देने में कैपेबिल है। इसे इलेक्ट्रिक मॉडल में भी खरीद सकते हैं।

टाटा पंच में 7-इंच टचस्क्रीन सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटो AC, ऑटोमैटिक हेडलाइट्स, कनेक्टेड कार टेक और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मौजूद है। सेफ्टी के नजरिए से टाटा पंच को ग्लोबल NCAP से 5 स्टार रेटिंग हासिल है। टाटा नेक्सन और टाटा अल्ट्रोज के बाद अब टाटा पंच को ग्लोबल NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है। ग्लोबल NCAP में टाटा पंच को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 5-स्टार रेटिंग (16,453) और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 4-स्टार रेटिंग (40,891) हासिल हुई है।

