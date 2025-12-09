Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
टाटा का ये 'पंच' अच्छा है, इस महीने ग्राहकों के लिए ₹5.50 लाख की SUV को ₹75000 सस्ता कर दिया
टाटा का ये 'पंच' अच्छा है, इस महीने ग्राहकों के लिए ₹5.50 लाख की SUV को ₹75000 सस्ता कर दिया

टाटा मोटर्स अपने पोर्टफोलियो की सबसे ज्यादा बिकने वाली सब कॉम्बैक्ट SUV पंच पर धमाकेदार डिस्काउंट लेकर आई है। आप इस महीने यानी दिसंबर में इस कार को खरीदते हैं तब आपको शानदार ईयरएंड ऑफर का फायदा मिलेगा।

Dec 09, 2025 04:13 pm IST
टाटा पंच पर मिलने वाले दिसंबर डिस्काउंट की बात करें तो कंपनी इसके सभी पेट्रोल और CNG वैरिएंट पर साल के आखिर में 40,000 रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। अगर आप पुराना MY2025 मॉडल चुनते हैं, तो बेनिफिट्स 75,000 रुपए तक बढ़ जाते हैं। बता दें कि पंच की एक्स-शोरूम कीमतें 5.50 लाख रुपए से 9.24 लाख रुपए के बीच हैं।

टाटा पंच के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

टाटा पंच में 1.2 लीटर का Revotron इंजन दिया गया है। इसका इंजन 6000 आरपीएम पर 86 PS का मैक्सिमम पावर और 3300 आरपीएम पर 113 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड दिया गया है। इसके अलावा ग्राहकों को इसमें 5-स्पीड AMT का विकल्प भी मिलता है। टाटा पंच मैनुअल टांसमिशन में 18.97 kmpl और ऑटोमैटिक में 18.82 kmpl माइलेज देने में कैपेबिल है। इसे इलेक्ट्रिक और CNG मॉडल में भी खरीद सकते हैं।

टाटा पंच में 7-इंच टचस्क्रीन सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटो AC, ऑटोमैटिक हेडलाइट्स, कनेक्टेड कार टेक और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मौजूद है। सेफ्टी के लिए टाटा नेक्सन और टाटा अल्ट्रोज के बाद अब टाटा पंच को ग्लोबल NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है। ग्लोबल NCAP में टाटा पंच को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 5-स्टार रेटिंग (16,453) और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 4-स्टार रेटिंग (40,891) हासिल हुई है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

