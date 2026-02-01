नया मॉडल आते ही इस SUV को महीनेभर में 19000 लोगों ने खरीद डाला, कीमत भी सिर्फ ₹5.59 लाख

संक्षेप: टाटा मोटर्स के लिए उसकी छोटी पंच SUV सालों से शानदार प्रदर्शन कर रही है। वहीं, साल 2026 की शुरुआत भी इसके लिए शनदार रही है। दरअसल, पिछले महीने पंच की 19,000 यूनिट बिकीं। इस तरह इस कार को अपनी सबसे अच्छी मंथली सेल भी मिली।

टाटा मोटर्स के लिए उसकी छोटी पंच SUV सालों से शानदार प्रदर्शन कर रही है। वहीं, साल 2026 की शुरुआत भी इसके लिए शनदार रही है। दरअसल, पिछले महीने पंच की 19,000 यूनिट बिकीं। इस तरह इस कार को अपनी सबसे अच्छी मंथली सेल भी मिली। कंपनी ने हाल ही में पंच का नया फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया है, जिसके बाद इसकी बिक्री में ये ग्रोथ देखने को मिली है। बता दें कि पंच को पेट्रोल, डीजल, CNG के साथ इलेक्ट्रिक मॉडल में भी खरीद सकते हैं। वहीं, इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.59 लाख रुपए है।

टाटा पंच फेसलिफ्ट के इंजन

इसमें एक नया 1.2-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन शामिल है जो 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है, जो 120 PS की पावर और 170 Nm का टॉर्क देता है। साथ ही, इसमें 1.2-लीटर रेवोट्रॉन नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी जारी रहेगा, जो 88 PS और 115 Nm का टॉर्क देता है। यह 5-स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स दोनों ऑप्शन के साथ उपलब्ध होगा। इसे 1.2-लीटर रेवोट्रॉन CNG ऑप्शन के साथ भी पेश किया जाएगा, जो 73.4 PS की पावर और 103 Nm का टॉर्क देता है और 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है। पंच मैनुअल टांसमिशन में 18.97 kmpl और ऑटोमैटिक में 18.82 kmpl माइलेज देने में कैपेबिल है। वहीं, इसके CNG का माइलेज 26.99 km/kg है।

टाटा पंच फेसलिफ्ट का डिजाइन 2026 टाटा पंच अपने बॉक्सी, कॉम्पैक्ट लुक को बरकरार रखती है, लेकिन इसे अब पहले से ज्यादा शार्प लुक दिया गया है। स्लिम LED DRLs, ब्लैक-आउट ग्रिल, नए LED हेडलैंप और रीडिजाइन किए गए बंपर इसे फ्रेश लुक देते हैं। पीछे की तरफ, कनेक्टेड LED टेल-लैंप और एक रिवाइज्ड बंपर इसे मॉडर्न टच देते हैं, जबकि साइड में नए 16-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील हैं।

टाटा ने पंच लाइनअप को 6 वैरिएंट में बांटा है। इसमें स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड प्लस S शामिल है। ग्राहकों को 6 कलर्स का ऑप्शन भी मिलेगा। इसमें बंगाल रूज, कैरामल, कूर्ग क्लाउड्स और सियानटैफिक के साथ-साथ डेटोना ग्रे और प्रिस्टीन व्हाइट शामिल हैं। पंच 2024 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनकर उभरी, जो 4 दशकों से भी ज्यादा समय में पहली बार है कि किसी नॉन-मारुति सुजुकी मॉडल ने टॉप स्थान हासिल किया है।

टाटा पंच फेसलिफ्ट के फीचर्स

नई टाटा पंच में कई शानदार फीचर्स को शामिल किया गया है, इसमें आसान पार्किंग के लिए 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, ऑटो-डिमिंग IRVM, एक बड़ा 10.24 HD टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जिंग, हरमन ऑडियो सिस्टम और भी बहुत कुछ शामिल है। नई टाटा पंच अब अपने सेगमेंट में सबसे बड़ा बूट देती है, जिसमें पेट्रोल वेरिएंट में 366 लीटर की लगेज कैपेसिटी है, जबकि CNG वर्जन में 210-लीटर का इस्तेमाल करने लायक बूट मिलता है।