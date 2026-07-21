₹5.70 लाख की इस SUV ने कर दिया कमाल, 5 साल में देश के 8 लाख घरों में पहुंची; 5-स्टार सेफ्टी से लैस

इस कार में पेट्रोल, CNG और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के कुलछ 32 वैरिएंट मिलते हैं। ये कंपनी की सबसे अफॉर्डेबल SUV भी है, पेट्रोल पंच की एक्स-शोरूम मुंबई कीमत 570,000 रुपए से शुरू होती है। जहां CNG पंच की कीमत 680,000 रुपए से शुरू होती है। वहीं, नए पंच EV की कीमत 969,000 रुपए से शुरू होती है।

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टाटा मोटर्स के लिए उसकी एंट्री लेवल पंच SUV ने एक बार फिर कमाल कर दिया है। दरअसल, भारतीय बाजार में इस कार ने 8 लाख यूनिट की सेल्स का सफर तय कर लिया है। कंपनी ने इसे अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया था। वहीं, जुलाई 2026 के पहले सफ्ताह में इसके दामन में ये नई उपलब्धि जुड़ गई। यानी महज 5 साल से भी कम वक्त में पंच ने इस रिकॉर्ड सेल्स को हासिल कर लिया। इस शानदार उपल्बिध को हासिल करने वाली ये नेक्सन के बाद कंपनी की दूसरी SUV भी है। बता दें कि जून में भी ये देश की नंबर-1 कार बनकर सामने आई थी। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5,69,990 रुपए है।

टाटा पंच की सेल्स का सफर फेसियल यूनिट YoY चेंज % FY2022* 52,716 - FY2023 1,33,819 154% FY2024 1,70,076 27% FY2025 1,96,567 16% FY2026 1,83,980 -6% FY2027** 60,321 67% टोटल 7,97,479 -

फरवरी 2026 की शुरुआत में 700,000 की बिक्री को पार करने के बाद, पंच को अगली 100,000 बिक्री हासिल करने में केवल 5 महीने लगे, जिसमें फरवरी (18,748 यूनिट, 29% ऊपर), मार्च (20,977 यूनिट, 18% ऊपर), अप्रैल (19,107 यूनिट, 53% ऊपर), मई (20,208 यूनिट, 54% ऊपर) और जून (21,006 यूनिट) शामिल हैं। 101% तक)। पंच ने लगभग 5 साल पहले लॉन्च होने के बाद से केवल तीन बार 20,000 यूनिट से अधिक की मंथली सेल्स को पार किया है। ये सभी इसी साल के हैं।

पंच कंपनी की ऐसी कार भी है जिसमें पेट्रोल, CNG और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के कुलछ 32 वैरिएंट मिलते हैं। ये कंपनी की सबसे अफॉर्डेबल SUV भी है, पेट्रोल पंच की एक्स-शोरूम मुंबई कीमत 570,000 रुपए से शुरू होती है। जहां CNG पंच की कीमत 680,000 रुपए से शुरू होती है। वहीं, नए पंच EV की कीमत 969,000 रुपए से शुरू होती है।

टाटा पंच फेसलिफ्ट का डिजाइन

2026 टाटा पंच अपने बॉक्सी, कॉम्पैक्ट लुक को बरकरार रखती है, लेकिन इसे अब पहले से ज्यादा शार्प लुक दिया गया है। स्लिम LED DRLs, ब्लैक-आउट ग्रिल, नए LED हेडलैंप और रीडिजाइन किए गए बंपर इसे फ्रेश लुक देते हैं। पीछे की तरफ, कनेक्टेड LED टेल-लैंप और एक रिवाइज्ड बंपर इसे मॉडर्न टच देते हैं, जबकि साइड में नए 16-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील हैं।

टाटा ने पंच लाइनअप को 6 वैरिएंट में बांटा है। इसमें स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड प्लस S शामिल है। ग्राहकों को 6 कलर्स का ऑप्शन भी मिलेगा। इसमें बंगाल रूज, कैरामल, कूर्ग क्लाउड्स और सियानटैफिक के साथ-साथ डेटोना ग्रे और प्रिस्टीन व्हाइट शामिल हैं। पंच 2024 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनकर उभरी, जो 4 दशकों से भी ज्यादा समय में पहली बार है कि किसी नॉन-मारुति सुजुकी मॉडल ने टॉप स्थान हासिल किया है।

टाटा पंच फेसलिफ्ट के फीचर्स

नई टाटा पंच में कई शानदार फीचर्स को शामिल किया गया है, इसमें आसान पार्किंग के लिए 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, ऑटो-डिमिंग IRVM, एक बड़ा 10.24 HD टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जिंग, हरमन ऑडियो सिस्टम और भी बहुत कुछ शामिल है। नई टाटा पंच अब अपने सेगमेंट में सबसे बड़ा बूट देती है, जिसमें पेट्रोल वेरिएंट में 366 लीटर की लगेज कैपेसिटी है, जबकि CNG वर्जन में 210-लीटर का इस्तेमाल करने लायक बूट मिलता है।