Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

₹5.70 लाख की इस SUV ने कर दिया कमाल, 5 साल में देश के 8 लाख घरों में पहुंची; 5-स्टार सेफ्टी से लैस

By Narendra Jijhontiya
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

इस कार में पेट्रोल, CNG और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के कुलछ 32 वैरिएंट मिलते हैं। ये कंपनी की सबसे अफॉर्डेबल SUV भी है, पेट्रोल पंच की एक्स-शोरूम मुंबई कीमत 570,000 रुपए से शुरू होती है। जहां CNG पंच की कीमत 680,000 रुपए से शुरू होती है। वहीं, नए पंच EV की कीमत 969,000 रुपए से शुरू होती है।

₹5.70 लाख की इस SUV ने कर दिया कमाल, 5 साल में देश के 8 लाख घरों में पहुंची; 5-स्टार सेफ्टी से लैस
Tata Punch
EMI केवल7,309/ माह

टाटा मोटर्स के लिए उसकी एंट्री लेवल पंच SUV ने एक बार फिर कमाल कर दिया है। दरअसल, भारतीय बाजार में इस कार ने 8 लाख यूनिट की सेल्स का सफर तय कर लिया है। कंपनी ने इसे अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया था। वहीं, जुलाई 2026 के पहले सफ्ताह में इसके दामन में ये नई उपलब्धि जुड़ गई। यानी महज 5 साल से भी कम वक्त में पंच ने इस रिकॉर्ड सेल्स को हासिल कर लिया। इस शानदार उपल्बिध को हासिल करने वाली ये नेक्सन के बाद कंपनी की दूसरी SUV भी है। बता दें कि जून में भी ये देश की नंबर-1 कार बनकर सामने आई थी। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5,69,990 रुपए है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
BMW 5 Series
BMW 5 Series
₹ 75.8 लाख से शुरू
EMI केवल99,110/ माह
पात्रता जांचें
BMW 2 Series Gran Coupe
BMW 2 Series Gran Coupe
₹ 46.9 - 48.9 लाख
EMI केवल61,323/ माह
पात्रता जांचें
Honda Elevate
Honda Elevate
₹ 11.6 - 16.67 लाख
EMI केवल15,167/ माह
पात्रता जांचें
BMW 3 Series LWB
BMW 3 Series LWB
₹ 60.55 - 63.5 लाख
EMI केवल79,170/ माह
पात्रता जांचें
Toyota Glanza
Toyota Glanza
₹ 6.39 - 9.15 लाख
EMI केवल8,355/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.95 लाख
EMI केवल17,638/ माह
पात्रता जांचें
टाटा पंच की सेल्स का सफर
फेसियलयूनिटYoY चेंज %
FY2022*52,716-
FY20231,33,819154%
FY20241,70,07627%
FY20251,96,56716%
FY20261,83,980-6%
FY2027**60,32167%
टोटल7,97,479-

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Punch

Tata Punch

₹ 5.59 - 10.55 लाख

EMI केवल7,309/ माह
पात्रता जांचें
Renault Kiger

Renault Kiger

₹ 5.81 - 10.35 लाख

EMI केवल7,597/ माह
पात्रता जांचें
Hyundai Exter

Hyundai Exter

₹ 5.8 - 9.57 लाख

EMI केवल7,584/ माह
पात्रता जांचें
Maruti Suzuki Fronx

Maruti Suzuki Fronx

₹ 6.85 - 11.98 लाख

EMI केवल8,957/ माह
पात्रता जांचें
Citroen C3X

Citroen C3X

₹ 7.91 - 9.9 लाख

EMI केवल10,342/ माह
पात्रता जांचें

फरवरी 2026 की शुरुआत में 700,000 की बिक्री को पार करने के बाद, पंच को अगली 100,000 बिक्री हासिल करने में केवल 5 महीने लगे, जिसमें फरवरी (18,748 यूनिट, 29% ऊपर), मार्च (20,977 यूनिट, 18% ऊपर), अप्रैल (19,107 यूनिट, 53% ऊपर), मई (20,208 यूनिट, 54% ऊपर) और जून (21,006 यूनिट) शामिल हैं। 101% तक)। पंच ने लगभग 5 साल पहले लॉन्च होने के बाद से केवल तीन बार 20,000 यूनिट से अधिक की मंथली सेल्स को पार किया है। ये सभी इसी साल के हैं।

पंच कंपनी की ऐसी कार भी है जिसमें पेट्रोल, CNG और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के कुलछ 32 वैरिएंट मिलते हैं। ये कंपनी की सबसे अफॉर्डेबल SUV भी है, पेट्रोल पंच की एक्स-शोरूम मुंबई कीमत 570,000 रुपए से शुरू होती है। जहां CNG पंच की कीमत 680,000 रुपए से शुरू होती है। वहीं, नए पंच EV की कीमत 969,000 रुपए से शुरू होती है।

ये भी पढ़ें:पूरी तरह घिस चुके टायर की लाइफ इस ट्रिक से बढ़ाएं, खर्च होंगे सिर्फ 200 रुपए

टाटा पंच फेसलिफ्ट का डिजाइन
2026 टाटा पंच अपने बॉक्सी, कॉम्पैक्ट लुक को बरकरार रखती है, लेकिन इसे अब पहले से ज्यादा शार्प लुक दिया गया है। स्लिम LED DRLs, ब्लैक-आउट ग्रिल, नए LED हेडलैंप और रीडिजाइन किए गए बंपर इसे फ्रेश लुक देते हैं। पीछे की तरफ, कनेक्टेड LED टेल-लैंप और एक रिवाइज्ड बंपर इसे मॉडर्न टच देते हैं, जबकि साइड में नए 16-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील हैं।

टाटा ने पंच लाइनअप को 6 वैरिएंट में बांटा है। इसमें स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड प्लस S शामिल है। ग्राहकों को 6 कलर्स का ऑप्शन भी मिलेगा। इसमें बंगाल रूज, कैरामल, कूर्ग क्लाउड्स और सियानटैफिक के साथ-साथ डेटोना ग्रे और प्रिस्टीन व्हाइट शामिल हैं। पंच 2024 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनकर उभरी, जो 4 दशकों से भी ज्यादा समय में पहली बार है कि किसी नॉन-मारुति सुजुकी मॉडल ने टॉप स्थान हासिल किया है।

ये भी पढ़ें:रॉयल एनफील्ड फ्री लगा रही ये जरूरी पार्ट्स; इसमें क्लासिक 350, हंटर 350 शामिल

टाटा पंच फेसलिफ्ट के फीचर्स
नई टाटा पंच में कई शानदार फीचर्स को शामिल किया गया है, इसमें आसान पार्किंग के लिए 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, ऑटो-डिमिंग IRVM, एक बड़ा 10.24 HD टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जिंग, हरमन ऑडियो सिस्टम और भी बहुत कुछ शामिल है। नई टाटा पंच अब अपने सेगमेंट में सबसे बड़ा बूट देती है, जिसमें पेट्रोल वेरिएंट में 366 लीटर की लगेज कैपेसिटी है, जबकि CNG वर्जन में 210-लीटर का इस्तेमाल करने लायक बूट मिलता है।

ये भी पढ़ें:इन 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर की तिकड़ी ने किया कमाल; यामाहा, सुजुकी, हीरो पर पड़े भारी

टाटा पंच फेसलिफ्ट की सेफ्टी
पंच फेसलिफ्ट मॉडल में सेफ्टी पर खास ध्यान दिया गया है। नई पंच में स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग के साथ-साथ ESC, ABS, TPMS, 360-डिग्री कैमरा और रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। सेफ्टी पर अपने फोकस को दिखाने के लिए, टाटा मोटर्स ने नई पंच का क्रैश टेस्ट किया, जिसमें चार डमी यात्रियों के साथ एक ट्रक से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आमने-सामने की टक्कर का सिमुलेशन किया गया। इम्पैक्ट के बावजूद, बॉडी स्ट्रक्चर सही सलामत रहा, और क्रैश के बाद चारों डोर खोले जा सके।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Tata Tata Motors Tata Punch अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।