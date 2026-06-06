₹5.64 लाख की इस देसी SUV के आगे सब फेल! दूसरे 8 मॉडल छूट गए पीछे; करीब 29 km है माइलेज
देसी कार निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने भारतीय मार्केट में तहलका मचा दिया है। अगर बीते महीने यानी मई, 2026 की बात करें तो मॉडल वाइज बिक्री में टाटा पंच (Tata Punch) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।
देसी कार निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने भारतीय मार्केट में तहलका मचा दिया है। बता दें कि बीते महीने यानी मई, 2026 में टाटा मोटर्स की कारों को ग्राहकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। अगर मॉडल वाइज बिक्री की बात करें तो टाटा पंच (Tata Punch) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। टाटा पंच ने बीते महीने कुल 20,208 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इस दौरान सालाना आधार पर पंच की बिक्री में 54 पर्सेंट की बंपर बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी मई, 2025 में यह आंकड़ा 13,133 यूनिट था। बता दें कि टाटा पंच को फैमिली सेफ्टी के लिए 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।
46% बढ़ गई टाटा नेक्सन की बिक्री
बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर टाटा नेक्सन रही। टाटा नेक्सन ने इस दौरान 46 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 19,100 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा सिएरा रही। टाटा सिएरा ने इस दौरान कुल 6,606 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा टियागो रही। टाटा टियागो ने इस दौरान 35 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 4,178 यूनिट कार की बिक्री की।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Tata Tigor
₹ 5.55 - 8.84 लाख
Tata Nexon
₹ 7.37 - 14.22 लाख
Tata Punch
₹ 5.59 - 10.55 लाख
Tata Nexon CNG
₹ 8.3 - 13.42 लाख
Tata Altroz
₹ 6.3 - 10.77 लाख
Tata Safari
₹ 13.29 - 26.4 लाख
215% बढ़ गई टाटा हैरियर की बिक्री
बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर टाटा अल्ट्रोज रही। टाटा अल्ट्रोज ने इस दौरान 5 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,915 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा हैरियर रही। टाटा हैरियर ने इस दौरान 215 पर्सेंट की बंपर सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,815 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा कर्व रही। टाटा कर्व ने इस दौरान 45 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,680 यूनिट कार की बिक्री की।
लास्ट पोजीशन पर रही टाटा टिगोर
दूसरी ओर आठवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा सफारी रही। टाटा सफारी ने इस दौरान 5 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,057 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर यानी लास्ट पोजीशन पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा टिगोर रही। टाटा टिगोर ने इस दौरान 51 पर्सेंट की भारी सालाना गिरावट के साथ कुल 531 यूनिट कार की बिक्री की।
करीब 27 km है माइलेज
टाटा पंच की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.64 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 10.60 लाख रुपये तक जाती है। फीचर्स की बात करें तो इसमें 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और सेफ्टी के लिए डुअल फ्रंट एयरबैग मिलता है। इस माइक्रो-एसयूवी में 1.2-लीटर का रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो पेट्रोल वैरिएंट में करीब 20.09 किमी प्रति लीटर और सीएनजी वैरिएंट में 26.99 किमी प्रति किलोग्राम का शानदार माइलेज देती है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।