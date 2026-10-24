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बिक्री में नंबर-1 बनी ₹5.69 लाख की यह SUV, 6 महीने में 1.23 लाख लोगों ने खरीदा; सेफ्टी में है 5-स्टार

By Ashutosh Kumar
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भारतीय ग्राहकों के बीच Tata Punch को खूब पसंद किया जाता है। अगर फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर में हुई बिक्री की बात करें तो पंच कंपनी की बेस्ट-सेलिंग कार बन गई।

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फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली छमाही में खूब बिकी टाटा पंच
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भारतीय ग्राहकों के बीच टाटा पंच (Tata Punch) को खूब पसंद किया जाता है। अगर फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर में हुई बिक्री की बात करें तो पंच कंपनी की बेस्ट-सेलिंग कार बन गई। इस दौरान टाटा पंच ने 67.84 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,23,287 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि ठीक एक साल पहले इसी दौरान यह आंकड़ा 73,455 यूनिट था। इसके अलावा, पंच इस दौरान देश की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार और एसयूवी भी बन गई। आइए जानते हैं पंच के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

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कुछ ऐसी है पंच की डिजाइन

टाटा पंच को एक मस्कुलर और बोल्ड एसयूवी डिजाइन दिया गया है। इसके फ्रंट में एलईडी डीआरएल (LED DRLs) और अट्रैक्टिव ग्रिल मिलती है। कार में 193 मिमी का शानदार ग्राउंड क्लीयरेंस और शार्क फिन एंटीना मिलता है। इंटीरियर की बात करें तो इसके केबिन को काफी मॉडर्न बनाया गया है। इसमें 10.25-inch का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है।

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दमदार इंजन और परफॉर्मेंस

परफॉर्मेंस के लिए टाटा पंच में 1.2-लीटर का रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह 87bhp की मैक्सिमम पावर और 115Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ ही, अब इसमें एक और ज्यादा रोमांचक 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी जुड़ गया है। यह गाड़ी 5-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक (AMT) गियरबॉक्स ऑप्शंस के साथ आती है। जो लोग कम खर्चे में ज्यादा सफर करना चाहते हैं, उनके लिए कंपनी ट्विन-सिलेंडर तकनीक वाला सीएनजी (CNG) वैरिएंट भी ऑफर करती है।

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बेहतरीन है पंच का माइलेज

माइलेज के मामले में भी टाटा पंच निराश नहीं करती है। इसका पेट्रोल वैरिएंट लगभग 18.9 से 20 किमी प्रति लीटर तक का माइलेज आसानी से दे देता है। वहीं, इसका सीएनजी (CNG) वैरिएंट 23.5 किमी से लेकर 26.99 किमी प्रति किलोग्राम तक का शानदार माइलेज निकाल देता है, जिससे ग्राहकों के ईंधन के पैसे बचते हैं। इस माइक्रो-एसयूवी में सामान रखने के लिए 366 लीटर का काफी बड़ा बूट स्पेस मिलता है। हालांकि, सीएनजी वैरिएंट में यह स्पेस घटकर 210 लीटर रह जाता है।

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5-स्टार सेफ्टी से है लैस

सेफ्टी के मामले में टाटा पंच देश की सबसे भरोसेमंद कारों में से एक है। इसे भारत एनकैप (BNCAP) और ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में पूरे 5-स्टार की सुरक्षा रेटिंग मिली हुई है। कार के बेस मॉडल से ही 6-एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP) और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर्स भी इसमें शामिल हैं। भारतीय बाजार में पंच की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.69 लाख से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 10.67 लाख रुपये तक जाती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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