बदले-बदले अंदाज में आ रही टाटा पंच, टेस्टिंग के दौरान फिर हुई स्पॉट; जानिए कितनी बदल जाएगी SUV

बदले-बदले अंदाज में आ रही टाटा पंच, टेस्टिंग के दौरान फिर हुई स्पॉट; जानिए कितनी बदल जाएगी SUV

संक्षेप:

टाटा मोटर्स अपनी पॉपुलर माइक्रो एसयूवी टाटा पंच (Tata Punch) को नए फेसलिफ्ट अवतार में तैयार कर रही है। नई पंच की जिसकी लॉन्चिंग 2026 में होने की उम्मीद है। पिछले कुछ महीनों से इसकी टेस्टिंग लगातार देखी जा रही है।

Tue, 25 Nov 2025 11:28 AMAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
टाटा मोटर्स अपनी पॉपुलर माइक्रो एसयूवी टाटा पंच (Tata Punch) को नए फेसलिफ्ट अवतार में तैयार कर रही है। नई पंच की जिसकी लॉन्चिंग 2026 में होने की उम्मीद है। पिछले कुछ महीनों से इसकी टेस्टिंग लगातार देखी जा रही है। एक बार फिर पंच फेसलिफ्ट टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई है। लेटेस्ट स्पाई शॉट्स में फ्रंट, साइड और रियर डिजाइन काफी हद तक नजर आ रहा है। कार पर पूरा कैमोफ्लाज है लेकिन साफ दिखता है कि पंच फेसलिफ्ट में डिजाइन को काफी मॉडर्न और बोल्ड बनाया गया है। आइए जानते हैं नई पंच के संभावित फीचर्स, डिजाइन और पावरट्रेन के बारे में विस्तरा से।

मिल सकता है 360° कैमरा

स्पाई शॉट्स के बेस पर लग रहा है कि नई पंच में 360° कैमरा भी दिया जा सकता है जो इस सेगमेंट में काफी प्रीमियम फीचर माना जाता है। बाकी नई पंच में स्क्वेयर्ड व्हील आर्च, C-पिलर में डोर हैंडल, बॉडी क्लैडिंग, ब्लैक्ड-आउट पिलर्स, रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटीना और सनरूफ जैसी चीजें जारी रहने की उम्मीद है। पीछे की तरफ ज्यादा झुकी हुई विंडस्क्रीन, नया बूट डिजाइन और बम्पर देखे जा सकते हैं।

tata punch facelift

दमदार होगी केबिन

दूसरी ओर इंटीरियर में 7-इंच TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नया क्लाइमेट कंट्रोल पैनल और सबसे खास 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया जा सकता है। जबकि सेफ्टी के लिए 6-एयरबैग स्टैंडर्ड किए जा सकते हैं। इसके अलावा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स जैसे प्रीमियम फीचर्स भी मिलने की उम्मीद है। पंच में पहले ही 10.25-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस Android Auto / Apple CarPlay, वायरलेस चार्जर, रियर AC वेंट्स और वॉयस असिस्टेड सनरूफ जैसे फीचर मौजूद हैं।

पावरट्रेन में नहीं होगा बदलाव

अगर पावरट्रेन की बात करें तो इसमें किसी बदलाव की संभावना कम है। यह मौजूदा 1.2-लीटर Revotron पेट्रोल इंजन के साथ ही आएगी जो 87.8bhp की पावर और 115Nm टॉर्क का देता है। इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT का ऑप्शन मिलता है। वहीं, सीएनजी वैरिएंट में 73.5bhp / 103Nm की आउटपुट मिलती है जो सिर्फ मैनुअल में उपलब्ध है। कुल मिलाकर नया फेसलिफ्ट मॉडल डिजाइन, फीचर्स और सेफ्टी में बड़ा अपग्रेड लेकर आ रहा है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
