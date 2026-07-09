पिछले 6 महीनों में 1.14 लाख घरों में पहुंची यह SUV, बिक्री में बनी नंबर-1; कीमत ₹5.70 लाख

भारतीय मार्केट में टाटा की पॉपुलर माइक्रो एसयूवी पंच को खूब पसंद किया जाता है। टाटा पंच (Tata Punch) साल 2026 की पहली छमाही यानी जनवरी से जून के दौरान देश की बेस्ट-सेलिंग एसयूवी बन गई।

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भारतीय मार्केट में टाटा की पॉपुलर माइक्रो एसयूवी पंच को खूब पसंद किया जाता है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि टाटा पंच (Tata Punch) साल 2026 की पहली छमाही यानी जनवरी से जून के दौरान देश की बेस्ट-सेलिंग एसयूवी बन गई। टाटा पंच ने इस दौरान कुल 1,13,651 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। अगर बीते महीने यानी जून, 2026 की बात करें तो 21,000 यूनिट से ज्यादा एसयूवी बिक्री करके पंच देश की बेस्ट-सेलिंग कार भी बन गई। आइए जानते हैं इस दौरान पंच की बिक्री, फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी है पंच की डिजाइन टाटा पंच को एक मस्कुलर और बोल्ड एसयूवी डिजाइन दिया गया है। इसके फ्रंट में एलईडी डीआरएल (LED DRLs) और अट्रैक्टिव ग्रिल मिलती है। कार में 193 मिमी का शानदार ग्राउंड क्लीयरेंस और शार्क फिन एंटीना मिलता है। इंटीरियर की बात करें तो इसके केबिन को काफी मॉडर्न बनाया गया है। इसमें 10.25-inch का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। इसके अलावा, वॉयस-असिस्टेड सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा और वायरलेस फोन चार्जिंग जैसे प्रीमियम फीचर्स इसके सफर को आरामदायक बनाते हैं।

दमदार इंजन और परफॉर्मेंस

परफॉर्मेंस के लिए टाटा पंच में 1.2-लीटर का रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह 87bhp की मैक्सिमम पावर और 115Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ ही, अब इसमें एक और ज्यादा रोमांचक 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी जुड़ गया है। यह गाड़ी 5-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक (AMT) गियरबॉक्स ऑप्शंस के साथ आती है। जो लोग कम खर्चे में ज्यादा सफर करना चाहते हैं, उनके लिए कंपनी ट्विन-सिलेंडर तकनीक वाला सीएनजी (CNG) वैरिएंट भी ऑफर करती है।

बेहतरीन है पंच का माइलेज माइलेज के मामले में भी टाटा पंच निराश नहीं करती है। इसका पेट्रोल वैरिएंट लगभग 18.9 से 20 किमी प्रति लीटर तक का माइलेज आसानी से दे देता है। वहीं, इसका सीएनजी (CNG) वैरिएंट 23.5 किमी से लेकर 26.99 किमी प्रति किलोग्राम तक का शानदार माइलेज निकाल देता है, जिससे ग्राहकों के ईंधन के पैसे बचते हैं। इस माइक्रो-एसयूवी में सामान रखने के लिए 366 लीटर का काफी बड़ा बूट स्पेस मिलता है। हालांकि, सीएनजी वैरिएंट में यह स्पेस घटकर 210 लीटर रह जाता है।