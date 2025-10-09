Tata Punch Best Selling Sub Compact SUV In September 2025 इस कार ने सभी को चौंकाया, टॉप-10 में एंट्री करके फ्रोंक्स को किया बाहर; स्विफ्ट, वैगनआर पर भी पड़ी भारी, Auto Hindi News - Hindustan
Hindi Newsऑटो न्यूज़Tata Punch Best Selling Sub Compact SUV In September 2025

इस कार ने सभी को चौंकाया, टॉप-10 में एंट्री करके फ्रोंक्स को किया बाहर; स्विफ्ट, वैगनआर पर भी पड़ी भारी

सितंबर में टाटा पंच ने एक बार दमदार वापसी के साथ टॉप-10 कारों की लिस्ट में वापसी कर ली। इस लिस्ट में इसे 5वीं पोजीशन मिली। वहीं, इसकी 15,891 यूनिट बिकीं। सालाना आधार पर इसे 16% की सालाना ग्रोथ भी मिली। इस तरह पंच ने सब-कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट को भी टॉप कर लिया।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 03:34 PM
सितंबर में टाटा पंच ने एक बार दमदार वापसी के साथ टॉप-10 कारों की लिस्ट में वापसी कर ली। इस लिस्ट में इसे 5वीं पोजीशन मिली। वहीं, इसकी 15,891 यूनिट बिकीं। सालाना आधार पर इसे 16% की सालाना ग्रोथ भी मिली। इस तरह पंच ने सब-कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट को भी टॉप कर लिया। अपने सेगमेंट में इसने हुंडई एक्सटर, मारुति फ्रोंक्स, निसान मैग्नाइट, रेनो काइगर जैसे मॉडल को पीछे छोड़ दिया। बता दें कि नए GST 2.0 ने पंच को खरीदना सस्ता कर दिया है। पहले इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6,19,990 रुपए थी, जो अब घटकर 5,49,990 रुपए हो गई है। यानी इसे खरीदना अब 11.29% या 70,000 रुपए खरीदना सस्ता हो गया है। चलिए सितंबर की टॉप-10 कारों के साथ पंच के सभी वैरिएंट की नई कीमतों पर नजर डालते हैं।

टॉप-10 कार मॉडल सेल्स सितंबर 2025
मॉडलसितंबर 2025सितंबर 2024YoY ग्रोथ %
टाटा नेक्सन22,57311,47097%
मारुति डिजायर20,03810,85385%
हुंडई क्रेटा18,86115,90219%
महिंद्रा स्कॉर्पियो18,37214,43827%
टाटा पंच15,89113,71116%
मारुति स्विफ्ट15,54716,241-4%
मारुति वैगनआर15,38813,33915%
मारुति फ्रोंक्स13,76713,874-1%
मारुति बलेनो13,17314,292-8%
मारुति अर्टिगा12,11517,441-31%
टाटा पंच के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

टाटा पंच में 1.2 लीटर का Revotron इंजन दिया गया है। इसका इंजन 6000 आरपीएम पर 86 PS का मैक्सिमम पावर और 3300 आरपीएम पर 113 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड दिया गया है। इसके अलावा ग्राहकों को इसमें 5-स्पीड AMT का विकल्प भी मिलता है। टाटा पंच मैनुअल टांसमिशन में 18.97 kmpl और ऑटोमैटिक में 18.82 kmpl माइलेज देने में कैपेबिल है। इसे इलेक्ट्रिक मॉडल में भी खरीद सकते हैं।

टाटा पंच में 7-इंच टचस्क्रीन सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटो AC, ऑटोमैटिक हेडलाइट्स, कनेक्टेड कार टेक और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मौजूद है। सेफ्टी के नजरिए से टाटा पंच को ग्लोबल NCAP से 5 स्टार रेटिंग हासिल है। टाटा नेक्सन और टाटा अल्ट्रोज के बाद अब टाटा पंच को ग्लोबल NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है। ग्लोबल NCAP में टाटा पंच को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 5-स्टार रेटिंग (16,453) और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 4-स्टार रेटिंग (40,891) हासिल हुई है।

टाटा पंच की GST 2.0 के बाद नई कीमतें

टाटा पंच वैरिएंट वाइज नई कीमतें (GST 2.0)
1.2L Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
PureRs. 6,19,990Rs. 5,49,990-Rs. 70,000-11.29%
Pure (O)Rs. 6,81,990Rs. 5,99,990-Rs. 82,000-12.02%
AdventureRs. 7,16,990Rs. 6,55,990-Rs. 61,000-8.51%
Adventure RhythmRs. 7,51,990Rs. 6,87,990-Rs. 64,000-8.51%
Adventure SRs. 7,71,990Rs. 7,06,290-Rs. 65,700-8.51%
Adventure + SRs. 8,21,990Rs. 7,51,990-Rs. 70,000-8.52%
Accomplished +Rs. 8,41,990Rs. 7,70,290-Rs. 71,700-8.52%
Accomplished + CamoRs. 8,56,990Rs. 7,84,090-Rs. 72,900-8.51%
Accomplished + SRs. 8,89,990Rs. 8,14,290-Rs. 75,700-8.51%
Accomplished + S CamoRs. 9,06,990Rs. 8,29,790-Rs. 77,200-8.51%
Creative +Rs. 9,11,990Rs. 8,14,390-Rs. 97,600-10.70%
Creative + CamoRs. 9,26,990Rs. 8,28,090-Rs. 98,900-10.67%
Creative + SRs. 9,56,990Rs. 8,55,490-Rs. 1,01,500-10.61%
Creative + S CamoRs. 9,71,990Rs. 8,69,190-Rs. 1,02,800-10.58%
1.2L Petrol-Auto (AMT)
AdventureRs. 7,76,990Rs. 7,10,890-Rs. 66,100-8.51%
Adventure RhythmRs. 8,11,990Rs. 7,42,890-Rs. 69,100-8.51%
Adventure SRs. 8,31,990Rs. 7,61,190-Rs. 70,800-8.51%
Adventure + SRs. 8,81,990Rs. 8,06,890-Rs. 75,100-8.51%
Accomplished +Rs. 9,01,990Rs. 8,25,190-Rs. 76,800-8.51%
Accomplished + CamoRs. 9,16,990Rs. 8,38,890-Rs. 78,100-8.52%
Accomplished + SRs. 9,49,990Rs. 8,69,090-Rs. 80,900-8.52%
Accomplished + S CamoRs. 9,66,990Rs. 8,84,690-Rs. 82,300-8.51%
Creative +Rs. 9,71,990Rs. 8,69,190-Rs. 1,02,800-10.58%
Creative + CamoRs. 9,86,990Rs. 8,82,990-Rs. 1,04,000-10.54%
Creative + SRs. 10,16,990Rs. 9,10,390-Rs. 1,06,600-10.48%
Creative + S CamoRs. 10,31,990Rs. 9,24,090-Rs. 1,07,900-10.46%
1.2L CNG-Manual
PureRs. 7,29,990Rs. 6,67,890-Rs. 62,100-8.51%
AdventureRs. 8,11,990Rs. 7,42,890-Rs. 69,100-8.51%
Adventure RhythmRs. 8,46,990Rs. 7,74,890-Rs. 72,100-8.51%
Adventure SRs. 8,66,990Rs. 7,93,190-Rs. 73,800-8.51%
Adventure + SRs. 9,16,990Rs. 8,38,890-Rs. 78,100-8.52%
Accomplished +Rs. 9,51,990Rs. 8,70,990-Rs. 81,000-8.51%
Accomplished + CamoRs. 9,66,990Rs. 8,84,690-Rs. 82,300-8.51%
Accomplished + SRs. 9,99,990Rs. 9,14,890-Rs. 85,100-8.51%
Accomplished + S CamoRs. 10,16,990Rs. 9,30,390-Rs. 86,600-8.52%


