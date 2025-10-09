इस कार ने सभी को चौंकाया, टॉप-10 में एंट्री करके फ्रोंक्स को किया बाहर; स्विफ्ट, वैगनआर पर भी पड़ी भारी

टाटा पंच वैरिएंट वाइज नई कीमतें (GST 2.0)

1.2L Petrol-Manual

वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज %

Pure Rs. 6,19,990 Rs. 5,49,990 -Rs. 70,000 -11.29%

Pure (O) Rs. 6,81,990 Rs. 5,99,990 -Rs. 82,000 -12.02%

Adventure Rs. 7,16,990 Rs. 6,55,990 -Rs. 61,000 -8.51%

Adventure Rhythm Rs. 7,51,990 Rs. 6,87,990 -Rs. 64,000 -8.51%

Adventure S Rs. 7,71,990 Rs. 7,06,290 -Rs. 65,700 -8.51%

Adventure + S Rs. 8,21,990 Rs. 7,51,990 -Rs. 70,000 -8.52%

Accomplished + Rs. 8,41,990 Rs. 7,70,290 -Rs. 71,700 -8.52%

Accomplished + Camo Rs. 8,56,990 Rs. 7,84,090 -Rs. 72,900 -8.51%

Accomplished + S Rs. 8,89,990 Rs. 8,14,290 -Rs. 75,700 -8.51%

Accomplished + S Camo Rs. 9,06,990 Rs. 8,29,790 -Rs. 77,200 -8.51%

Creative + Rs. 9,11,990 Rs. 8,14,390 -Rs. 97,600 -10.70%

Creative + Camo Rs. 9,26,990 Rs. 8,28,090 -Rs. 98,900 -10.67%

Creative + S Rs. 9,56,990 Rs. 8,55,490 -Rs. 1,01,500 -10.61%

Creative + S Camo Rs. 9,71,990 Rs. 8,69,190 -Rs. 1,02,800 -10.58%

1.2L Petrol-Auto (AMT)

Adventure Rs. 7,76,990 Rs. 7,10,890 -Rs. 66,100 -8.51%

Adventure Rhythm Rs. 8,11,990 Rs. 7,42,890 -Rs. 69,100 -8.51%

Adventure S Rs. 8,31,990 Rs. 7,61,190 -Rs. 70,800 -8.51%

Adventure + S Rs. 8,81,990 Rs. 8,06,890 -Rs. 75,100 -8.51%

Accomplished + Rs. 9,01,990 Rs. 8,25,190 -Rs. 76,800 -8.51%

Accomplished + Camo Rs. 9,16,990 Rs. 8,38,890 -Rs. 78,100 -8.52%

Accomplished + S Rs. 9,49,990 Rs. 8,69,090 -Rs. 80,900 -8.52%

Accomplished + S Camo Rs. 9,66,990 Rs. 8,84,690 -Rs. 82,300 -8.51%

Creative + Rs. 9,71,990 Rs. 8,69,190 -Rs. 1,02,800 -10.58%

Creative + Camo Rs. 9,86,990 Rs. 8,82,990 -Rs. 1,04,000 -10.54%

Creative + S Rs. 10,16,990 Rs. 9,10,390 -Rs. 1,06,600 -10.48%

Creative + S Camo Rs. 10,31,990 Rs. 9,24,090 -Rs. 1,07,900 -10.46%

1.2L CNG-Manual

Pure Rs. 7,29,990 Rs. 6,67,890 -Rs. 62,100 -8.51%

Adventure Rs. 8,11,990 Rs. 7,42,890 -Rs. 69,100 -8.51%

Adventure Rhythm Rs. 8,46,990 Rs. 7,74,890 -Rs. 72,100 -8.51%

Adventure S Rs. 8,66,990 Rs. 7,93,190 -Rs. 73,800 -8.51%

Adventure + S Rs. 9,16,990 Rs. 8,38,890 -Rs. 78,100 -8.52%

Accomplished + Rs. 9,51,990 Rs. 8,70,990 -Rs. 81,000 -8.51%

Accomplished + Camo Rs. 9,66,990 Rs. 8,84,690 -Rs. 82,300 -8.51%

Accomplished + S Rs. 9,99,990 Rs. 9,14,890 -Rs. 85,100 -8.51%