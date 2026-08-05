₹5.70 लाख कीमत और 27Km माइलेज! इस पेट्रोल SUV के सामने नेक्सन का 'सरेंडर'; 61 हजार ग्राहक मिले

साल 2026 के पहले हाफ यानी H1 (जनवरी से जून 2026) तक पंच कंपनी के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाली पेट्रोल कार रही। पंच की 61,701 यूनिट बिकीं। जबकि, नेक्सन के पेट्रोल वैरिएंट की इस दौरान 50,240 यूनिट बिकीं। बता दें कि पंच पेट्रोल का माइलेज 20.09 km/l और CNG का माइलेज 26.99 km/kg तक है।

इस पेट्रोल SUV के सामने नेक्सन का ‘सरेंडर’

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टाटा मोटर्स के लिए बीते कुछ महीनों से खासकर नई GST 2.0 लागू होने के बाद पंच और नेक्सन शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। हालांकि, इन दोनों के मुकाबले में पंच ज्यादा आगे नजर आती है। पंच की इसी कामयाबी से जुड़ा एक नया डाटा सामने आया है। दरअसल, साल 2026 के पहले हाफ यानी H1 (जनवरी से जून 2026) तक पंच कंपनी के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाली पेट्रोल कार रही। पंच की 61,701 यूनिट बिकीं। जबकि, नेक्सन के पेट्रोल वैरिएंट की इस दौरान 50,240 यूनिट बिकीं। बता दें कि पंच पेट्रोल का माइलेज 20.09 km/l और CNG का माइलेज 26.99 km/kg तक है। वहीं, इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹5.70 लाख है। चलिए एक बार इन दोनों के पेट्रोल वैरिएंट की सेल्स के आंकड़े देखते हैं।

टाटा मोटर्स की बेस्ट पेट्रोल सेल्स कार (H1 2026) पेट्रोल मॉडल टाटा पंच टाटा नेक्सन H1 2026 सेल्स 61,701 50,240 H1 2025 सेल्स 47,665 38,296 YoY ग्रोथ 29% 31%

टाटा पंच फेसलिफ्ट का डिजाइन

2026 टाटा पंच अपने बॉक्सी, कॉम्पैक्ट लुक को बरकरार रखती है, लेकिन इसे अब पहले से ज्यादा शार्प लुक दिया गया है। स्लिम LED DRLs, ब्लैक-आउट ग्रिल, नए LED हेडलैंप और रीडिजाइन किए गए बंपर इसे फ्रेश लुक देते हैं। पीछे की तरफ, कनेक्टेड LED टेल-लैंप और एक रिवाइज्ड बंपर इसे मॉडर्न टच देते हैं, जबकि साइड में नए 16-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील हैं।

टाटा ने पंच लाइनअप को 6 वैरिएंट में बांटा है। इसमें स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड प्लस S शामिल है। ग्राहकों को 6 कलर्स का ऑप्शन भी मिलेगा। इसमें बंगाल रूज, कैरामल, कूर्ग क्लाउड्स और सियानटैफिक के साथ-साथ डेटोना ग्रे और प्रिस्टीन व्हाइट शामिल हैं। पंच 2024 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनकर उभरी, जो 4 दशकों से भी ज्यादा समय में पहली बार है कि किसी नॉन-मारुति सुजुकी मॉडल ने टॉप स्थान हासिल किया है।

टाटा पंच फेसलिफ्ट के फीचर्स

नई टाटा पंच में कई शानदार फीचर्स को शामिल किया गया है, इसमें आसान पार्किंग के लिए 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, ऑटो-डिमिंग IRVM, एक बड़ा 10.24 HD टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जिंग, हरमन ऑडियो सिस्टम और भी बहुत कुछ शामिल है। नई टाटा पंच अब अपने सेगमेंट में सबसे बड़ा बूट देती है, जिसमें पेट्रोल वेरिएंट में 366 लीटर की लगेज कैपेसिटी है, जबकि CNG वर्जन में 210-लीटर का इस्तेमाल करने लायक बूट मिलता है।