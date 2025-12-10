₹5.49 लाख की इस SUV ने सबको चौंकाया, बेस्ट SUV की रेस में सबसे आगे निकली; सेफ्टी में है 5-स्टार
टाटा पंच नवंबर 2025 की बेस्ट सेलिंग माइक्रो SUV रही। इसने टॉप-10 कारों की लिस्ट में टॉप-4 पर अपनी जगह बनाई। इसकी कीमत 5.49 लाख रुपये से शुरू होती है। इसकी सेफ्टी रेटिंग 5-स्टार है। आइए इसकी बिक्री रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।
भारत के माइक्रो SUV सेगमेंट की सुपरहिट कार टाटा पंच ने एक बार फिर अपनी धमाकेदार मौजूदगी साबित की है। नवंबर 2025 के टॉप-10 कारों की लिस्ट में पंच ने चौथा स्थान (टॉप-4) हासिल किया और माइक्रो SUV कैटेगरी की नंबर-1 बेस्ट सेलिंग SUV बन गई। पिछले महीने इसने 18,753 यूनिट्स की बिक्री हासिल की और 21% की मजबूत ग्रोथ हासिल की। नवंबर 2025 में टाटा पंच की 18,753 यूनिट बिकीं, जो पिछले साल की तुलना में 21% की शानदार बढ़त को दिखाती है। इस वैल्यू-फॉर-मनी SUV की बढ़ती पॉपुलैरिटी ने इसे लगातार टॉप सेलर बना रखा है।
नवंबर 2025 में टाटा पंच की बिक्री
|रैंक
|मॉडल (YoY वृद्धि)
|नवंबर 2025 बिक्री
|नवंबर 2024 बिक्री
|1
|टाटा नेक्सन (46%)
|22,434
|15,329
|2
|मारुति डिजायर (79%)
|21,082
|11,779
|3
|मारुति स्विफ्ट (34%)
|19,733
|14,737
|4
|टाटा पंच (21%)
|18,753
|15,435
|5
|हुंडई क्रेटा (12%)
|17,344
|15,452
|6
|मारुति अर्टिगा (7%)
|16,197
|15,150
|7
|महिंद्रा स्कॉर्पियो (23%)
|15,616
|12,704
|8
|मारुति फ्रोंक्स (1%)
|15,058
|14,882
|9
|मारुति वैगनआर (5%)
|14,619
|13,982
|10
|मारुति विटारा ब्रेजा (-7%)
|13,947
|14,918
क्यों है टाटा पंच इतनी पॉपुलर?
1- माइक्रो SUV में सबसे ज्यादा SUV फील
टाटा पंच अपने सेगमेंट में सबसे मजबूत SUV लुक और हाई ग्राउंड क्लीयरेंस देती है। छोटी साइज के बावजूद इसका स्टांस और रोड प्रेजेंस इसे एक प्रॉपर SUV जैसा एहसास देता है।
2- 5-स्टार सेफ्टी की सबसे बड़ी ताकत
टाटा मोटर्स की कारों में सबसे बड़ी USP उसकी सेफ्टी है। पंच भी ग्लोबल NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर सेगमेंट में सेफ्टी लीडर बनी हुई है।
3- दमदार फीचर्स और स्मार्ट टेक्नोलॉजी
टाटा पंच में दमदार फीचर्स और स्मार्ट टेक्नोलॉजी फीचर्स मिलते हैं। इसमें बड़ा टचस्क्रीन, कनेक्टेड कार फीचर्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, प्रोजेक्टर हेडलैंप, क्रूज कंट्रोल और अब CNG विकल्प भी मिलता है।
4- बजट में SUV का मजा
10 लाख से कम बजट में पंच जैसी SUV फील वाली कार मिलना आसान नहीं। इसीलिए, पहली कार खरीदने वाले युवा, छोटे परिवार और महिलाएं भी इसे अपनी पहली पसंद बना रही हैं।
माइक्रो SUV सेगमेंट की बेस्ट सेलर
SUV मार्केट तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन माइक्रो SUV कैटेगरी में टाटा पंच का दबदबा सबसे ज्यादा है। यह लगातार महीनों से टॉप-5 में अपनी जगह बनाए रख रही है। नवंबर 2025 में टॉप-4 पहुंचकर पंच ने साबित कर दिया कि उसकी पॉपुलैरिटी सिर्फ बनी नहीं, बल्कि बढ़ती जा रही है।
SUV मार्केट के बढ़ते मुकाबले के बीच टाटा पंच ने अपनी मजबूत पहचान बनाई है। 21% की बिक्री वृद्धि और टॉप-4 में जगह बनाना इस बात का सबूत है कि पंच भारतीय ग्राहकों की पसंद में आज भी सबसे आगे है।
