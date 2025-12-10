Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Tata Punch best selling Micro SUV in Nov 2025, check all details
₹5.49 लाख की इस SUV ने सबको चौंकाया, बेस्ट SUV की रेस में सबसे आगे निकली; सेफ्टी में है 5-स्टार

₹5.49 लाख की इस SUV ने सबको चौंकाया, बेस्ट SUV की रेस में सबसे आगे निकली; सेफ्टी में है 5-स्टार

संक्षेप:

टाटा पंच नवंबर 2025 की बेस्ट सेलिंग माइक्रो SUV रही। इसने टॉप-10 कारों की लिस्ट में टॉप-4 पर अपनी जगह बनाई। इसकी कीमत 5.49 लाख रुपये से शुरू होती है। इसकी सेफ्टी रेटिंग 5-स्टार है। आइए इसकी बिक्री रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।

Dec 10, 2025 06:24 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Tata Punch CNGarrow

भारत के माइक्रो SUV सेगमेंट की सुपरहिट कार टाटा पंच ने एक बार फिर अपनी धमाकेदार मौजूदगी साबित की है। नवंबर 2025 के टॉप-10 कारों की लिस्ट में पंच ने चौथा स्थान (टॉप-4) हासिल किया और माइक्रो SUV कैटेगरी की नंबर-1 बेस्ट सेलिंग SUV बन गई। पिछले महीने इसने 18,753 यूनिट्स की बिक्री हासिल की और 21% की मजबूत ग्रोथ हासिल की। नवंबर 2025 में टाटा पंच की 18,753 यूनिट बिकीं, जो पिछले साल की तुलना में 21% की शानदार बढ़त को दिखाती है। इस वैल्यू-फॉर-मनी SUV की बढ़ती पॉपुलैरिटी ने इसे लगातार टॉप सेलर बना रखा है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XUV 7XO
Mahindra XUV 7XO
₹ 15 - 26 लाख
मुझे सूचित करें
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं
read moreये भी पढ़ें:
मारुति के इन 6 मॉडल ने लूट लिया मार्केट, देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनीं

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Punch CNG

Tata Punch CNG

₹ 7.3 - 10.17 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Exter

Hyundai Exter

₹ 5.68 - 9.61 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Fronx

Maruti Suzuki Fronx

₹ 6.85 - 11.98 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Leapmotor T03

Leapmotor T03

₹ 8 - 12 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Nissan Magnite

Nissan Magnite

₹ 5.62 - 10.76 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Urban Cruiser Taisor

Toyota Urban Cruiser Taisor

₹ 7.76 - 13.06 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

नवंबर 2025 में टाटा पंच की बिक्री

रैंकमॉडल (YoY वृद्धि)नवंबर 2025 बिक्रीनवंबर 2024 बिक्री
1टाटा नेक्सन (46%)22,43415,329
2मारुति डिजायर (79%)21,08211,779
3मारुति स्विफ्ट (34%)19,73314,737
4टाटा पंच (21%)18,75315,435
5हुंडई क्रेटा (12%)17,34415,452
6मारुति अर्टिगा (7%)16,19715,150
7महिंद्रा स्कॉर्पियो (23%)15,61612,704
8मारुति फ्रोंक्स (1%)15,05814,882
9मारुति वैगनआर (5%)14,61913,982
10मारुति विटारा ब्रेजा (-7%)13,94714,918
,

क्यों है टाटा पंच इतनी पॉपुलर?

1- माइक्रो SUV में सबसे ज्यादा SUV फील

टाटा पंच अपने सेगमेंट में सबसे मजबूत SUV लुक और हाई ग्राउंड क्लीयरेंस देती है। छोटी साइज के बावजूद इसका स्टांस और रोड प्रेजेंस इसे एक प्रॉपर SUV जैसा एहसास देता है।

2- 5-स्टार सेफ्टी की सबसे बड़ी ताकत

टाटा मोटर्स की कारों में सबसे बड़ी USP उसकी सेफ्टी है। पंच भी ग्लोबल NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर सेगमेंट में सेफ्टी लीडर बनी हुई है।

3- दमदार फीचर्स और स्मार्ट टेक्नोलॉजी

टाटा पंच में दमदार फीचर्स और स्मार्ट टेक्नोलॉजी फीचर्स मिलते हैं। इसमें बड़ा टचस्क्रीन, कनेक्टेड कार फीचर्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, प्रोजेक्टर हेडलैंप, क्रूज कंट्रोल और अब CNG विकल्प भी मिलता है।

4- बजट में SUV का मजा

10 लाख से कम बजट में पंच जैसी SUV फील वाली कार मिलना आसान नहीं। इसीलिए, पहली कार खरीदने वाले युवा, छोटे परिवार और महिलाएं भी इसे अपनी पहली पसंद बना रही हैं।

माइक्रो SUV सेगमेंट की बेस्ट सेलर

SUV मार्केट तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन माइक्रो SUV कैटेगरी में टाटा पंच का दबदबा सबसे ज्यादा है। यह लगातार महीनों से टॉप-5 में अपनी जगह बनाए रख रही है। नवंबर 2025 में टॉप-4 पहुंचकर पंच ने साबित कर दिया कि उसकी पॉपुलैरिटी सिर्फ बनी नहीं, बल्कि बढ़ती जा रही है।

SUV मार्केट के बढ़ते मुकाबले के बीच टाटा पंच ने अपनी मजबूत पहचान बनाई है। 21% की बिक्री वृद्धि और टॉप-4 में जगह बनाना इस बात का सबूत है कि पंच भारतीय ग्राहकों की पसंद में आज भी सबसे आगे है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।