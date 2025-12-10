₹5.49 लाख की इस SUV ने सबको चौंकाया, बेस्ट SUV की रेस में सबसे आगे निकली; सेफ्टी में है 5-स्टार

संक्षेप: टाटा पंच नवंबर 2025 की बेस्ट सेलिंग माइक्रो SUV रही। इसने टॉप-10 कारों की लिस्ट में टॉप-4 पर अपनी जगह बनाई। इसकी कीमत 5.49 लाख रुपये से शुरू होती है। इसकी सेफ्टी रेटिंग 5-स्टार है। आइए इसकी बिक्री रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।

Dec 10, 2025 06:24 pm IST

भारत के माइक्रो SUV सेगमेंट की सुपरहिट कार टाटा पंच ने एक बार फिर अपनी धमाकेदार मौजूदगी साबित की है। नवंबर 2025 के टॉप-10 कारों की लिस्ट में पंच ने चौथा स्थान (टॉप-4) हासिल किया और माइक्रो SUV कैटेगरी की नंबर-1 बेस्ट सेलिंग SUV बन गई। पिछले महीने इसने 18,753 यूनिट्स की बिक्री हासिल की और 21% की मजबूत ग्रोथ हासिल की। नवंबर 2025 में टाटा पंच की 18,753 यूनिट बिकीं, जो पिछले साल की तुलना में 21% की शानदार बढ़त को दिखाती है। इस वैल्यू-फॉर-मनी SUV की बढ़ती पॉपुलैरिटी ने इसे लगातार टॉप सेलर बना रखा है।

नवंबर 2025 में टाटा पंच की बिक्री

रैंक मॉडल (YoY वृद्धि) नवंबर 2025 बिक्री नवंबर 2024 बिक्री 1 टाटा नेक्सन (46%) 22,434 15,329 2 मारुति डिजायर (79%) 21,082 11,779 3 मारुति स्विफ्ट (34%) 19,733 14,737 4 टाटा पंच (21%) 18,753 15,435 5 हुंडई क्रेटा (12%) 17,344 15,452 6 मारुति अर्टिगा (7%) 16,197 15,150 7 महिंद्रा स्कॉर्पियो (23%) 15,616 12,704 8 मारुति फ्रोंक्स (1%) 15,058 14,882 9 मारुति वैगनआर (5%) 14,619 13,982 10 मारुति विटारा ब्रेजा (-7%) 13,947 14,918

क्यों है टाटा पंच इतनी पॉपुलर?

1- माइक्रो SUV में सबसे ज्यादा SUV फील

टाटा पंच अपने सेगमेंट में सबसे मजबूत SUV लुक और हाई ग्राउंड क्लीयरेंस देती है। छोटी साइज के बावजूद इसका स्टांस और रोड प्रेजेंस इसे एक प्रॉपर SUV जैसा एहसास देता है।

2- 5-स्टार सेफ्टी की सबसे बड़ी ताकत

टाटा मोटर्स की कारों में सबसे बड़ी USP उसकी सेफ्टी है। पंच भी ग्लोबल NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर सेगमेंट में सेफ्टी लीडर बनी हुई है।

3- दमदार फीचर्स और स्मार्ट टेक्नोलॉजी टाटा पंच में दमदार फीचर्स और स्मार्ट टेक्नोलॉजी फीचर्स मिलते हैं। इसमें बड़ा टचस्क्रीन, कनेक्टेड कार फीचर्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, प्रोजेक्टर हेडलैंप, क्रूज कंट्रोल और अब CNG विकल्प भी मिलता है।

4- बजट में SUV का मजा

10 लाख से कम बजट में पंच जैसी SUV फील वाली कार मिलना आसान नहीं। इसीलिए, पहली कार खरीदने वाले युवा, छोटे परिवार और महिलाएं भी इसे अपनी पहली पसंद बना रही हैं।

माइक्रो SUV सेगमेंट की बेस्ट सेलर



SUV मार्केट तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन माइक्रो SUV कैटेगरी में टाटा पंच का दबदबा सबसे ज्यादा है। यह लगातार महीनों से टॉप-5 में अपनी जगह बनाए रख रही है। नवंबर 2025 में टॉप-4 पहुंचकर पंच ने साबित कर दिया कि उसकी पॉपुलैरिटी सिर्फ बनी नहीं, बल्कि बढ़ती जा रही है।