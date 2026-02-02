Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़tata punch best selling micro suv in jan 2026, check-all-details
फिर नंबर-1 बनी ₹5.49 लाख की ये धाकड़ SUV, रेस में सबसे आगे निकली; सेफ्टी क्रैश टेस्ट में पूरे 5-स्टार

फिर नंबर-1 बनी ₹5.49 लाख की ये धाकड़ SUV, रेस में सबसे आगे निकली; सेफ्टी क्रैश टेस्ट में पूरे 5-स्टार

संक्षेप:

टाटा पंच नवंबर 2025 की बेस्ट सेलिंग माइक्रो SUV रही। इसने टॉप-10 कारों की लिस्ट में टॉप-2 पर अपनी जगह बनाई। इसकी कीमत 5.49 लाख रुपये से शुरू होती है। इसकी सेफ्टी रेटिंग 5-स्टार है। आइए इसकी बिक्री रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।

Feb 02, 2026 02:30 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Tata Puncharrow

भारत के माइक्रो SUV सेगमेंट की सुपरहिट SUV टाटा पंच ने एक बार फिर अपनी धमाकेदार मौजूदगी साबित की है। जनवरी 2026 के टॉप-10 कारों की लिस्ट में पंच ने दूसरा स्थान (टॉप-2) हासिल किया और माइक्रो SUV कैटेगरी की नंबर-1 बेस्ट सेलिंग SUV बन गई। पिछले महीने जनवरी 2026 में इसने 19,257 यूनिट्स की बिक्री हासिल की। वहीं, जनवरी 2025 में टाटा पंच की 16,231 यूनिट बिकीं, जो पिछले साल की तुलना में 18.64% की मजबूत ग्रोथ है। आइए सेल्स चार्ट पर नजर डालते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 1.04 करोड़
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.1 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:1200Km की रेंज देने वाली मारुति कार, भारत में धड़ल्ले से बिक रही

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Punch

Tata Punch

₹ 5.59 - 10.55 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Exter

Hyundai Exter

₹ 5.68 - 9.61 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Renault Kiger

Renault Kiger

₹ 5.76 - 10.34 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Nissan Magnite

Nissan Magnite

₹ 5.62 - 10.76 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Fronx

Maruti Suzuki Fronx

₹ 6.85 - 11.98 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Citroen C3X

Citroen C3X

₹ 7.91 - 9.9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

जनवरी 2026 की टॉप-10 कारें

क्रम संख्याटॉप-10 कारेंजनवरी 2026 बिक्रीजनवरी 2025 बिक्री
1टाटा नेक्सन / EV23,36515,397
2टाटा पंच / EV19,25716,231
3हुंडई क्रेटा / EV17,92118,522
4मारुति ब्रेजा17,48614,747
5महिंद्रा स्कॉर्पियो / N15,54215,442
6मारुति विक्टोरिस15,2400
7मारुति फ्रोंक्स13,35315,192
8हुंडई वेन्यू12,41311,106
9महिंद्रा बोलेरो11,8418,682
10किया सोनेट10,9987,194
कुल बिक्री1,57,4161,22,513


ऊपर दिए गए चार्ट के मुताबिक टाटा नेक्सन नंबर-1 पर रही। वहीं, नेक्सन के बाद टाटा पंच रही, जिसने जनवरी 2026 में 19,257 यूनिट की सेल हासिल की।

क्यों है टाटा पंच इतनी पॉपुलर?

टाटा पंच अपने सेगमेंट में सबसे मजबूत SUV लुक और हाई ग्राउंड क्लीयरेंस देती है। छोटी साइज के बावजूद इसका स्टांस और रोड प्रेजेंस इसे एक प्रॉपर SUV जैसा एहसास देता है।

5-स्टार सेफ्टी की सबसे बड़ी ताकत

टाटा मोटर्स की कारों में सबसे बड़ी USP उसकी सेफ्टी है। पंच भी ग्लोबल NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर सेगमेंट में सेफ्टी लीडर बनी हुई है।

दमदार फीचर्स और स्मार्ट टेक्नोलॉजी

टाटा पंच में दमदार फीचर्स और स्मार्ट टेक्नोलॉजी फीचर्स मिलते हैं। इसमें बड़ा टचस्क्रीन, कनेक्टेड कार फीचर्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, प्रोजेक्टर हेडलैंप, क्रूज कंट्रोल और अब CNG विकल्प भी मिलता है।

ये भी पढ़ें:1200Km की रेंज देने वाली मारुति कार, भारत में धड़ल्ले से बिक रही

बजट में SUV का मजा

10 लाख से कम बजट में पंच जैसी SUV फील वाली कार मिलना आसान नहीं। इसीलिए, पहली कार खरीदने वाले युवा, छोटे परिवार और महिलाएं भी इसे अपनी पहली पसंद बना रही हैं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Tata Punch Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।