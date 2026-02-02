फिर नंबर-1 बनी ₹5.49 लाख की ये धाकड़ SUV, रेस में सबसे आगे निकली; सेफ्टी क्रैश टेस्ट में पूरे 5-स्टार
टाटा पंच नवंबर 2025 की बेस्ट सेलिंग माइक्रो SUV रही। इसने टॉप-10 कारों की लिस्ट में टॉप-2 पर अपनी जगह बनाई। इसकी कीमत 5.49 लाख रुपये से शुरू होती है। इसकी सेफ्टी रेटिंग 5-स्टार है। आइए इसकी बिक्री रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।
भारत के माइक्रो SUV सेगमेंट की सुपरहिट SUV टाटा पंच ने एक बार फिर अपनी धमाकेदार मौजूदगी साबित की है। जनवरी 2026 के टॉप-10 कारों की लिस्ट में पंच ने दूसरा स्थान (टॉप-2) हासिल किया और माइक्रो SUV कैटेगरी की नंबर-1 बेस्ट सेलिंग SUV बन गई। पिछले महीने जनवरी 2026 में इसने 19,257 यूनिट्स की बिक्री हासिल की। वहीं, जनवरी 2025 में टाटा पंच की 16,231 यूनिट बिकीं, जो पिछले साल की तुलना में 18.64% की मजबूत ग्रोथ है। आइए सेल्स चार्ट पर नजर डालते हैं।
जनवरी 2026 की टॉप-10 कारें
|क्रम संख्या
|टॉप-10 कारें
|जनवरी 2026 बिक्री
|जनवरी 2025 बिक्री
|1
|टाटा नेक्सन / EV
|23,365
|15,397
|2
|टाटा पंच / EV
|19,257
|16,231
|3
|हुंडई क्रेटा / EV
|17,921
|18,522
|4
|मारुति ब्रेजा
|17,486
|14,747
|5
|महिंद्रा स्कॉर्पियो / N
|15,542
|15,442
|6
|मारुति विक्टोरिस
|15,240
|0
|7
|मारुति फ्रोंक्स
|13,353
|15,192
|8
|हुंडई वेन्यू
|12,413
|11,106
|9
|महिंद्रा बोलेरो
|11,841
|8,682
|10
|किया सोनेट
|10,998
|7,194
|—
|कुल बिक्री
|1,57,416
|1,22,513
ऊपर दिए गए चार्ट के मुताबिक टाटा नेक्सन नंबर-1 पर रही। वहीं, नेक्सन के बाद टाटा पंच रही, जिसने जनवरी 2026 में 19,257 यूनिट की सेल हासिल की।
क्यों है टाटा पंच इतनी पॉपुलर?
टाटा पंच अपने सेगमेंट में सबसे मजबूत SUV लुक और हाई ग्राउंड क्लीयरेंस देती है। छोटी साइज के बावजूद इसका स्टांस और रोड प्रेजेंस इसे एक प्रॉपर SUV जैसा एहसास देता है।
5-स्टार सेफ्टी की सबसे बड़ी ताकत
टाटा मोटर्स की कारों में सबसे बड़ी USP उसकी सेफ्टी है। पंच भी ग्लोबल NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर सेगमेंट में सेफ्टी लीडर बनी हुई है।
दमदार फीचर्स और स्मार्ट टेक्नोलॉजी
टाटा पंच में दमदार फीचर्स और स्मार्ट टेक्नोलॉजी फीचर्स मिलते हैं। इसमें बड़ा टचस्क्रीन, कनेक्टेड कार फीचर्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, प्रोजेक्टर हेडलैंप, क्रूज कंट्रोल और अब CNG विकल्प भी मिलता है।
बजट में SUV का मजा
10 लाख से कम बजट में पंच जैसी SUV फील वाली कार मिलना आसान नहीं। इसीलिए, पहली कार खरीदने वाले युवा, छोटे परिवार और महिलाएं भी इसे अपनी पहली पसंद बना रही हैं।
