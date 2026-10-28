Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

विक्टोरिस, ब्रेजा, नेक्सॉन या फ्रोंक्स नहीं, इस CNG SUV पर फिदा हुए ग्राहक; माइलेज 27Km, कीमत ₹6.85 लाख

By Narendra Jijhontiya
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

CNG सेल्स के मामले में पंच का कंपनी के साथ देश के SUV सेगमेंट में भी दबदबा देखने को मिला। दरअसल, बीते महीने पंच की कुल 20,333 यूनिट बिकीं। इसमें 8,473 यूनिट CNG की शामिल रहीं। इसमें कंपनी ने अपनी iCNG टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिसके चलते इसमें डु्अल CNG सिलेंडर का सेटअप मिलता है।

Tata Punch Best Selling CNG SUV In September 2026
इस CNG SUV पर फिदा हुए ग्राहक
Tata Punch
केवल
7,600/माह से शुरू
सिर्फ 1 मिनट में जानें
कोई शुल्क नहीं
100% सुरक्षित

टाटा मोटर्स के लिए सितंबर 2026 में नेक्सॉन सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। हालांकि, CNG सेल्स के मामले में पंच का कंपनी के साथ देश के SUV सेगमेंट में भी दबदबा देखने को मिला। दरअसल, बीते महीने पंच की कुल 20,333 यूनिट बिकीं। इसमें 8,473 यूनिट CNG की शामिल रहीं। इसमें कंपनी ने अपनी iCNG टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिसके चलते इसमें डु्अल CNG सिलेंडर का सेटअप मिलता है। कंपनी के दावे के मुताबिक, iCNG की ARAI सर्टिफाइट माइलेज 27 km/kg है। वहीं, इसके iCNG वैरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.85 लाख रुपए है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Hyundai Creta
Hyundai Creta
₹ 10.91 - 20.46 लाख
EMI केवल14,300/ माह
अपनी EMI जानें
Toyota Urban Cruiser Hyryder
Toyota Urban Cruiser Hyryder
₹ 11.31 - 20.31 लाख
EMI केवल14,800/ माह
अपनी EMI जानें
Honda Elevate
Honda Elevate
₹ 11.8 - 18.4 लाख
EMI केवल15,500/ माह
अपनी EMI जानें
Maruti Suzuki Grand Vitara
Maruti Suzuki Grand Vitara
₹ 10.77 - 19.77 लाख
EMI केवल14,100/ माह
अपनी EMI जानें
Volkswagen Taigun
Volkswagen Taigun
₹ 11 - 19.3 लाख
EMI केवल14,400/ माह
अपनी EMI जानें
MG Astor
MG Astor
₹ 9.79 - 15.5 लाख
EMI केवल12,900/ माह
अपनी EMI जानें
टॉप CNG SUVs सेल्स सितंबर 2026
रैंकमॉडलसितंबर 2026सितंबर 2025ग्रोथ % YoY
1टाटा पंच8,4736,5020.30%
2मारुति विक्टोरिस7,2161,4493.98%
3मारुति ब्रेजा7,2143,7910.90%
4टाटा नेक्सॉन7,1497,324-2%
5मारुति फ्रोंक्स6,0344,6700.29%
6हुंडई एक्सटर2,9721,9130.55%
7मारुति ग्रैंड विटारा2,2741,3830.64%
8टोयोटा हाइराइडर9011,205-25%
9टोयोटा टैसर5584920.13%

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Punch

Tata Punch

₹ 5.75 - 10.77 लाख

EMI केवल7,600/ माह
अपनी EMI जानें
Renault Kiger

Renault Kiger

₹ 5.81 - 10.35 लाख

EMI केवल7,600/ माह
अपनी EMI जानें
Hyundai Exter

Hyundai Exter

₹ 5.81 - 9.61 लाख

EMI केवल7,600/ माह
अपनी EMI जानें
Nissan Magnite

Nissan Magnite

₹ 5.68 - 11.16 लाख

EMI केवल7,500/ माह
अपनी EMI जानें
Maruti Suzuki Fronx

Maruti Suzuki Fronx

₹ 6.9 - 12.03 लाख

EMI केवल9,100/ माह
अपनी EMI जानें
Citroen C3X

Citroen C3X

₹ 4.99 - 9.68 लाख

EMI केवल6,600/ माह
अपनी EMI जानें

टॉप CNG SUVs सेल्स की बात करें तो टाटा पंच की सितंबर 2026 में 8,473 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 6,502 CNG यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 0.30% की ग्रोथ मिले। मारुति विक्टोरिस की सितंबर 2026 में 7,216 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 1,449 CNG यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 3.98% की ग्रोथ मिले। मारुति ब्रेजा की सितंबर 2026 में 7,214 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 3,791 CNG यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 0.90% की ग्रोथ मिले।

ये भी पढ़ें:दशहरा गया तो क्या हुआ, दीवाली तक इन 5 कारों पर मिल रहे ₹3.35 लाख तक बेनिफिट

टाटा नेक्सन की सितंबर 2026 में 7,149 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 7,324 CNG यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 2% की डिग्रोथ मिले। मारुति फ्रोंक्स की सितंबर 2026 में 6,034 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 4,670 CNG यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 0.29% की ग्रोथ मिले। हुंडई एक्सटर की सितंबर 2026 में 2,972 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 1,913 CNG यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 0.55% की ग्रोथ मिले।

ये भी पढ़ें:बेयोन CNG में मिल सकते हैं 2 सिलेंडर, बूट स्पेस की नहीं होगी कमी

मारुति ग्रैंड विटारा की सितंबर 2026 में 2,274 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 1,383 CNG यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 0.64% की ग्रोथ मिले। टोयोटा हाइराइडर की सितंबर 2026 में 901 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 1,205 CNG यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 25% की डिग्रोथ मिले। टोयोटा टैसर की सितंबर 2026 में 558 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 492 CNG यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 0.13% की ग्रोथ मिले।

ये भी पढ़ें:देश की नंबर-1 CNG हैचबैक, कीमत ₹5.94 लाख; सितंबर में 8596 लोगों ने खरीदीं

टाटा पंच की डिटेल
पंच में पार्किंग को आसान बनाने के लिए 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, ऑटो-डिमिंग IRVM, एक बड़ा 10.24 HD टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जिंग, हरमन ऑडियो सिस्टम और भी बहुत कुछ शामिल है। नई टाटा पंच अब अपने सेगमेंट में सबसे बड़ा बूट देती है, जिसमें पेट्रोल वैरिएंट में 366 लीटर की लगेज कैपेसिटी है, जबकि CNG वर्जन में 210-लीटर का इस्तेमाल करने लायक बूट मिलता है। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग के साथ-साथ ESC, ABS, TPMS, 360-डिग्री कैमरा और रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। इसे भारत NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Tata Tata Motors Tata Punch अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi Newsऑटो न्यूज़विक्टोरिस, ब्रेजा, नेक्सॉन या फ्रोंक्स नहीं, इस CNG SUV पर फिदा हुए ग्राहक