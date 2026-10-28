विक्टोरिस, ब्रेजा, नेक्सॉन या फ्रोंक्स नहीं, इस CNG SUV पर फिदा हुए ग्राहक; माइलेज 27Km, कीमत ₹6.85 लाख

CNG सेल्स के मामले में पंच का कंपनी के साथ देश के SUV सेगमेंट में भी दबदबा देखने को मिला। दरअसल, बीते महीने पंच की कुल 20,333 यूनिट बिकीं। इसमें 8,473 यूनिट CNG की शामिल रहीं। इसमें कंपनी ने अपनी iCNG टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिसके चलते इसमें डु्अल CNG सिलेंडर का सेटअप मिलता है।

इस CNG SUV पर फिदा हुए ग्राहक

कोई शुल्क नहीं

सिर्फ 1 मिनट में जानें

अपनी EMI जानें

₹ 7,600 /माह से शुरू

टाटा मोटर्स के लिए सितंबर 2026 में नेक्सॉन सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। हालांकि, CNG सेल्स के मामले में पंच का कंपनी के साथ देश के SUV सेगमेंट में भी दबदबा देखने को मिला। दरअसल, बीते महीने पंच की कुल 20,333 यूनिट बिकीं। इसमें 8,473 यूनिट CNG की शामिल रहीं। इसमें कंपनी ने अपनी iCNG टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिसके चलते इसमें डु्अल CNG सिलेंडर का सेटअप मिलता है। कंपनी के दावे के मुताबिक, iCNG की ARAI सर्टिफाइट माइलेज 27 km/kg है। वहीं, इसके iCNG वैरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.85 लाख रुपए है।

टॉप CNG SUVs सेल्स सितंबर 2026 रैंक मॉडल सितंबर 2026 सितंबर 2025 ग्रोथ % YoY 1 टाटा पंच 8,473 6,502 0.30% 2 मारुति विक्टोरिस 7,216 1,449 3.98% 3 मारुति ब्रेजा 7,214 3,791 0.90% 4 टाटा नेक्सॉन 7,149 7,324 -2% 5 मारुति फ्रोंक्स 6,034 4,670 0.29% 6 हुंडई एक्सटर 2,972 1,913 0.55% 7 मारुति ग्रैंड विटारा 2,274 1,383 0.64% 8 टोयोटा हाइराइडर 901 1,205 -25% 9 टोयोटा टैसर 558 492 0.13%

टॉप CNG SUVs सेल्स की बात करें तो टाटा पंच की सितंबर 2026 में 8,473 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 6,502 CNG यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 0.30% की ग्रोथ मिले। मारुति विक्टोरिस की सितंबर 2026 में 7,216 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 1,449 CNG यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 3.98% की ग्रोथ मिले। मारुति ब्रेजा की सितंबर 2026 में 7,214 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 3,791 CNG यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 0.90% की ग्रोथ मिले।

टाटा नेक्सन की सितंबर 2026 में 7,149 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 7,324 CNG यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 2% की डिग्रोथ मिले। मारुति फ्रोंक्स की सितंबर 2026 में 6,034 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 4,670 CNG यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 0.29% की ग्रोथ मिले। हुंडई एक्सटर की सितंबर 2026 में 2,972 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 1,913 CNG यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 0.55% की ग्रोथ मिले।

मारुति ग्रैंड विटारा की सितंबर 2026 में 2,274 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 1,383 CNG यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 0.64% की ग्रोथ मिले। टोयोटा हाइराइडर की सितंबर 2026 में 901 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 1,205 CNG यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 25% की डिग्रोथ मिले। टोयोटा टैसर की सितंबर 2026 में 558 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 492 CNG यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 0.13% की ग्रोथ मिले।