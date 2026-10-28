विक्टोरिस, ब्रेजा, नेक्सॉन या फ्रोंक्स नहीं, इस CNG SUV पर फिदा हुए ग्राहक; माइलेज 27Km, कीमत ₹6.85 लाख
CNG सेल्स के मामले में पंच का कंपनी के साथ देश के SUV सेगमेंट में भी दबदबा देखने को मिला। दरअसल, बीते महीने पंच की कुल 20,333 यूनिट बिकीं। इसमें 8,473 यूनिट CNG की शामिल रहीं। इसमें कंपनी ने अपनी iCNG टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिसके चलते इसमें डु्अल CNG सिलेंडर का सेटअप मिलता है।
टाटा मोटर्स के लिए सितंबर 2026 में नेक्सॉन सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। हालांकि, CNG सेल्स के मामले में पंच का कंपनी के साथ देश के SUV सेगमेंट में भी दबदबा देखने को मिला। दरअसल, बीते महीने पंच की कुल 20,333 यूनिट बिकीं। इसमें 8,473 यूनिट CNG की शामिल रहीं। इसमें कंपनी ने अपनी iCNG टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिसके चलते इसमें डु्अल CNG सिलेंडर का सेटअप मिलता है। कंपनी के दावे के मुताबिक, iCNG की ARAI सर्टिफाइट माइलेज 27 km/kg है। वहीं, इसके iCNG वैरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.85 लाख रुपए है।
|टॉप CNG SUVs सेल्स सितंबर 2026
|रैंक
|मॉडल
|सितंबर 2026
|सितंबर 2025
|ग्रोथ % YoY
|1
|टाटा पंच
|8,473
|6,502
|0.30%
|2
|मारुति विक्टोरिस
|7,216
|1,449
|3.98%
|3
|मारुति ब्रेजा
|7,214
|3,791
|0.90%
|4
|टाटा नेक्सॉन
|7,149
|7,324
|-2%
|5
|मारुति फ्रोंक्स
|6,034
|4,670
|0.29%
|6
|हुंडई एक्सटर
|2,972
|1,913
|0.55%
|7
|मारुति ग्रैंड विटारा
|2,274
|1,383
|0.64%
|8
|टोयोटा हाइराइडर
|901
|1,205
|-25%
|9
|टोयोटा टैसर
|558
|492
|0.13%
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Tata Punch
₹ 5.75 - 10.77 लाख
Renault Kiger
₹ 5.81 - 10.35 लाख
Hyundai Exter
₹ 5.81 - 9.61 लाख
Nissan Magnite
₹ 5.68 - 11.16 लाख
Maruti Suzuki Fronx
₹ 6.9 - 12.03 लाख
Citroen C3X
₹ 4.99 - 9.68 लाख
टॉप CNG SUVs सेल्स की बात करें तो टाटा पंच की सितंबर 2026 में 8,473 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 6,502 CNG यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 0.30% की ग्रोथ मिले। मारुति विक्टोरिस की सितंबर 2026 में 7,216 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 1,449 CNG यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 3.98% की ग्रोथ मिले। मारुति ब्रेजा की सितंबर 2026 में 7,214 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 3,791 CNG यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 0.90% की ग्रोथ मिले।
टाटा नेक्सन की सितंबर 2026 में 7,149 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 7,324 CNG यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 2% की डिग्रोथ मिले। मारुति फ्रोंक्स की सितंबर 2026 में 6,034 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 4,670 CNG यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 0.29% की ग्रोथ मिले। हुंडई एक्सटर की सितंबर 2026 में 2,972 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 1,913 CNG यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 0.55% की ग्रोथ मिले।
मारुति ग्रैंड विटारा की सितंबर 2026 में 2,274 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 1,383 CNG यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 0.64% की ग्रोथ मिले। टोयोटा हाइराइडर की सितंबर 2026 में 901 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 1,205 CNG यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 25% की डिग्रोथ मिले। टोयोटा टैसर की सितंबर 2026 में 558 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 492 CNG यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 0.13% की ग्रोथ मिले।
टाटा पंच की डिटेल
पंच में पार्किंग को आसान बनाने के लिए 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, ऑटो-डिमिंग IRVM, एक बड़ा 10.24 HD टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जिंग, हरमन ऑडियो सिस्टम और भी बहुत कुछ शामिल है। नई टाटा पंच अब अपने सेगमेंट में सबसे बड़ा बूट देती है, जिसमें पेट्रोल वैरिएंट में 366 लीटर की लगेज कैपेसिटी है, जबकि CNG वर्जन में 210-लीटर का इस्तेमाल करने लायक बूट मिलता है। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग के साथ-साथ ESC, ABS, TPMS, 360-डिग्री कैमरा और रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। इसे भारत NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें