₹5.64 लाख की इस SUV ने निकाल दी सबकी हेकड़ी, बिक्री में बनी नंबर-1; ये नेक्सन, क्रेटा, ब्रेजा भी नहीं

May 07, 2026 11:34 am IST

भारतीय ग्राहकों के बीच एसयूवी सेगमेंट की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है। बीते महीने यानी अप्रैल, 2026 में हुई इस सेगमेंट के बिक्री में टाटा पंच (Tata Punch) ने पूरे देश में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

भारतीय ग्राहकों के बीच एसयूवी सेगमेंट की डिमांड में बीते कुछ सालों से लगातार तेजी देखी जा रही है। अगर बीते महीने यानी अप्रैल, 2026 में हुई इस सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो टाटा मोटर्स की माइक्रो एसयूवी पंच ने पूरे देश में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। बता दें कि टाटा पंच (Tata Punch) को बीते महीने कुल 19,107 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर टाटा पंच की बिक्री में 53 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी अप्रैल, 2025 में यह आंकड़ा 12,496 यूनिट था। आइए जानते हैं टाटा पंच के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी है डिजाइन टाटा पंच का डिजाइन काफी मस्कुलर है जो इसे सड़क पर एक 'छोटी हैरियर' जैसा लुक देता है। ऊंची बॉडी और शानदार ग्राउंड क्लीयरेंस की वजह से इसे खराब रास्तों पर चलाना बेहद आसान है। अंदर की तरफ देखें तो केबिन काफी खुला-खुला और हवादार महसूस होता है। फीचर्स के मामले में भी टाटा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसमें आपको 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, सनरूफ और कूल्ड ग्लव-बॉक्स जैसी सुविधाएं मिल जाती हैं जो आपके सफर को मजेदार बनाती हैं।

26 किमी तक मिलता है माइलेज परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 1.2-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो शहर में चलाने के लिए एकदम परफेक्ट है। यह इंजन करीब 88bhp की पावर जनरेट करता है। माइलेज के मामले में भी यह कार जेब पर भारी नहीं पड़ती। पेट्रोल पर यह लगभग 19 से 20 किमी/लीटर का एवरेज दे देती है। वहीं, अगर आप ज्यादा बचत चाहते हैं तो इसका iCNG अवतार बेहतरीन है। इसमें टाटा की 'ट्विन सिलेंडर' टेक्नोलॉजी मिलती है। इससे फायदा यह होता है कि डिग्गी में भी अच्छी जगह बच जाती है और माइलेज भी 26-27 किमी तक का मिल जाता है।