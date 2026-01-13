Hindustan Hindi News
Tata punch achieve 7 lakh unit sales in 4 Year
₹5.50 लाख की SUV का पूरा देश दीवाना, 4 साल में 7 लाख घरों तक पहुंची; हर दिन 466 लोग खरीद रहे

₹5.50 लाख की SUV का पूरा देश दीवाना, 4 साल में 7 लाख घरों तक पहुंची; हर दिन 466 लोग खरीद रहे

संक्षेप:

टाटा मोटर्स ने अपनी न्यू पंच फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस SUV के लॉन्च इवेंट में इसकी सेल्स से जुड़े नए आंकड़ों की जानकारी भी शेयर की। कंपनी के MD और CEO शैलेश चंद्रा ने बताया कि पंच की लॉन्च के बाद से अब तक 7 लाख से ज्यादा यूनिट बिक चुकी हैं।

Jan 13, 2026 11:16 am IST Narendra Jijhontiya
Tata Punch Faceliftarrow

टाटा मोटर्स ने अपनी न्यू पंच फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस SUV के लॉन्च इवेंट में इसकी सेल्स से जुड़े नए आंकड़ों की जानकारी भी शेयर की। कंपनी के MD और CEO शैलेश चंद्रा ने बताया कि पंच की लॉन्च के बाद से अब तक 7 लाख से ज्यादा यूनिट बिक चुकी हैं। इस शानदार आंकड़ें को इस कार ने महज 4 साल और 2 महीने में हासिल किया है। यानी हर महीने इसकी 14,000 यूनिट बिकीं। वहीं, हर दिन इसे 466 लोगों ने खरीदा। इस शानदार सेल्स के चलते कंपनी ने टाटा पंच को 'INDIA KI SUV' का नाम भी दे दिया। मौजूदा पंच की एक्स-शोरूम कीमतें 5.50 लाख रुपए से 9.24 लाख रुपए के बीच हैं।

मौजूदा टाटा पंच के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

टाटा पंच में 1.2 लीटर का Revotron इंजन दिया गया है। इसका इंजन 6000 आरपीएम पर 86 PS का मैक्सिमम पावर और 3300 आरपीएम पर 113 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड दिया गया है। इसके अलावा ग्राहकों को इसमें 5-स्पीड AMT का विकल्प भी मिलता है। टाटा पंच मैनुअल टांसमिशन में 18.97 kmpl और ऑटोमैटिक में 18.82 kmpl माइलेज देने में कैपेबिल है। इसे इलेक्ट्रिक और CNG मॉडल में भी खरीद सकते हैं।

ये भी पढ़ें:निसान लेकर आई ये स्टाइलिश कार, इसका डिजाइन रेसिंग DNA से इंस्पायर्ड

टाटा पंच में 7-इंच टचस्क्रीन सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटो AC, ऑटोमैटिक हेडलाइट्स, कनेक्टेड कार टेक और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मौजूद है। सेफ्टी के लिए टाटा नेक्सन और टाटा अल्ट्रोज के बाद अब टाटा पंच को ग्लोबल NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है। ग्लोबल NCAP में टाटा पंच को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 5-स्टार रेटिंग (16,453) और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 4-स्टार रेटिंग (40,891) हासिल हुई है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Tata Tata Motors Tata Punch अन्य..

