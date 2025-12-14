Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़tata punch 2026 was spotted again during testing glimpse of suv cabin revealed
टेस्टिंग के दौरान फिर स्पॉट हुई नई टाटा पंच, दिख गई SUV के केबिन की झलक; जानिए कब होगी लॉन्च

Tata Punch: पंच आज कंपनी की बेस्ट-सेलिंग कार बन चुकी है। इसी सफलता को बनाए रखने के लिए कंपनी अब इसका फेसलिफ्ट वर्जन लाने की तैयारी कर रही है। यह एसयूवी 2026 की शुरुआत में लॉन्च हो सकती है। 

Dec 14, 2025 05:13 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
टाटा पंच अक्टूबर, 2021 में लॉन्च होने के बाद बहुत कम समय में भारतीय बाजार में जबरदस्त पहचान बना ली है। यह माइक्रो-SUV आज टाटा मोटर्स की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन चुकी है। इसी सफलता को बनाए रखने के लिए कंपनी अब टाटा पंच का फेसलिफ्ट वर्जन लाने की तैयारी कर रही है ताकि आने वाले 3 से 4 साल तक इसकी डिमांड बनी रहे। हाल ही में टाटा पंच फेसलिफ्ट (Tata Punch Facelift) को केरल के मुन्नार में हाई-एल्टीट्यूड टेस्टिंग के दौरान देखा गया है जिसकी स्पाई तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों से साफ हो गया है कि अपकमिंग मॉडल में डिजाइन और फीचर्स के मामले में कई अहम बदलाव देखने को मिलेंगे।

tata punch 2026

केबिन भी होगा दमदार

केबिन के अंदर भी टाटा पंच फेसलिफ्ट में कुछ बड़े अपडेट्स मिलने की उम्मीद है। स्पाई इमेज में नया टू-स्पोक, फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील नजर आया है जिसमें इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो दिया जा सकता है। इसके अलावा, कंफर्ट और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए टाटा मोटर्स वेंटिलेटेड सीट्स जैसे प्रीमियम फीचर्स भी जोड़ सकती है। सेफ्टी के मोर्चे पर 360-डिग्री कैमरा और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जैसे एडवांस फीचर्स मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है।

पावरट्रेन में नहीं होगा बदलाव

मैकेनिकल तौर पर टाटा पंच फेसलिफ्ट में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसमें पहले की तरह 1.2-लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन और पेट्रोल-CNG बाय-फ्यूल ऑप्शन मिलता रहेगा। हालांकि, कंपनी CNG वेरिएंट में भी 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स का विकल्प दे सकती है। नए लुक, ज्यादा फीचर्स और बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ टाटा पंच फेसलिफ्ट माइक्रो-SUV सेगमेंट में अपनी पकड़ और मजबूत करने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नई पंच को 2026 की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा।

(फोटो क्रेडिट-Team.BHP.com)

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें

