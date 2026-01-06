Hindustan Hindi News
लॉन्च से पहले नई टाटा पंच से उठ गया पर्दा; जानिए डिजाइन, फीचर्स से इंजन की पूरी डिटेल्स

लॉन्च से पहले नई टाटा पंच से उठ गया पर्दा; जानिए डिजाइन, फीचर्स से इंजन की पूरी डिटेल्स

संक्षेप:

टाटा मोटर्स ने 13 जनवरी, 2026 को होने वाले ऑफिशियल लॉन्च से पहले नई टाटा पंच (Tata Punch) से पर्दा उठा दिया है। यह साल 2021 में लॉन्च हुई ICE पंच का पहला बड़ा अपडेट है।

Jan 06, 2026 09:55 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
टाटा मोटर्स ने 13 जनवरी, 2026 को होने वाले ऑफिशियल लॉन्च से पहले नई टाटा पंच (Tata Punch) से पर्दा उठा दिया है। यह साल 2021 में लॉन्च हुई ICE पंच का पहला बड़ा अपडेट है। इसमें कंपनी ने डिजाइन से लेकर फीचर्स और इंजन तक कई अहम बदलाव किए हैं। माइक्रो-SUV सेगमेंट में पहले से ही मजबूत पकड़ रखने वाली पंच को अब और ज्यादा मॉडर्न, पावरफुल और प्रीमियम बनाने की कोशिश की गई है। साफ है कि टाटा इस फेसलिफ्ट के जरिए अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक को नई मजबूती देना चाहती है।

tata punch 2026 unveiled

360-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा

बंपर में लगा फ्रंट कैमरा और ORVMs के नीचे उभरे हिस्से इस बात का इशारा करते हैं कि इसमें 360-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा दिया जा सकता है। साइड प्रोफाइल लगभग वही है, लेकिन नए अलॉय व्हील्स, ब्लैक ORVMs और नए एक्सटीरियर कलर ऑप्शंस इसे फ्रेश लुक देते हैं। पीछे की तरफ Punch फेसलिफ्ट में नया टेलगेट और ब्लैक ट्रिम में सेट किए गए कनेक्टेड LED टेललैंप्स मिलते हैं। पुराने ट्राइ-एरो डिजाइन को हटा दिया गया है और अब Tata की नई डिजाइन लैंग्वेज दिखाई देती है।

इंटीरियर में भी बड़े बदलाव

इंटीरियर में भी बड़े बदलाव की उम्मीद है। नई Punch में इल्यूमिनेटेड Tata लोगो वाला नया स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, जबकि AC कंट्रोल्स अब टच-बेस्ड होंगे। इसके अलावा बड़ा टचस्क्रीन, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, और बेहतर कनेक्टेड-कार टेक्नोलॉजी मिलने की बात सामने आई है।

दमदार होगा पावरट्रेन

इस फेसलिफ्ट का सबसे बड़ा हाईलाइट है टर्बो-पेट्रोल इंजन की एंट्री। टाटा इसमें वही इंजन दे सकती है जो Altroz Racer और Nexon में मिलता है जो करीब 120bhp की पावर और 170Nm का टॉर्क देता है। इसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाएगा जिससे Punch की परफॉर्मेंस और हाईवे ड्राइविंग काफी बेहतर होगी। मौजूदा 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और CNG वेरिएंट पहले की तरह जारी रहेंगे।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
