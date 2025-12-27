प्रोडक्शन के काफी करीब टाटा पंच 2026, फिर टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट; जानिए कितनी बदलेगी SUV
टाटा मोटर्स पंच को फ्रेश लुक देने और नए डिजाइन लैंग्वेज के साथ अलाइन करने की तैयारी कर रही है। टाटा पंच फेसलिफ्ट (Tata Punch Facelift) के टेस्ट म्यूल्स को कई बार देखा जा चुका है।
टाटा मोटर्स के लिए लॉन्च के बाद से ही पंच एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। अब तक इसमें फीचर्स से जुड़े कुछ अपडेट जरूर हुए, लेकिन डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। इसी वजह से अब टाटा मोटर्स पंच को फ्रेश लुक देने और नए डिजाइन लैंग्वेज के साथ अलाइन करने की तैयारी कर रही है। टाटा पंच फेसलिफ्ट (Tata Punch Facelift) के टेस्ट म्यूल्स को कई बार देखा जा चुका है। हाल ही में सामने आई स्पाई तस्वीरों से साफ है कि यह मॉडल अब प्रोडक्शन के काफी करीब है। लेटेस्ट स्पाई शॉट्स में डुअल-टोन रूफ वाला डिजाइन भी देखने को मिला है।
कुछ ऐसी होगी डिजाइन
नई पंच फेसलिफ्ट के डिजाइन में कई अहम बदलाव नजर आ रहे हैं। सामने की तरफ नया बंपर दिया गया है और इसके निचले हिस्से में ADAS मॉड्यूल होने के संकेत भी मिलते हैं। ऊपर की तरफ मेन ग्रिल में अब दो हॉरिजॉन्टल एयर इंटेक स्लिट्स दिए गए हैं। वहीं, LED DRLs पहले के मुकाबले ज्यादा स्लिम हो गए हैं। हेडलाइट्स अब वर्टिकल स्टाइल में दी गई हैं। ट्रिम लेवल के हिसाब से फॉग लैंप्स और कॉर्नरिंग फंक्शन मिलने की भी उम्मीद है। नए अलॉय व्हील्स और मोटी डोर क्लैडिंग पहले जैसी मजबूती का एहसास कराते हैं।
धांसू होंगा एसयूवी के फीचर्स
सेफ्टी के मोर्चे पर भी टाटा पंच फेसलिफ्ट और मजबूत होती दिख रही है। स्पाई शॉट्स में 360-डिग्री कैमरा साफ नजर आता है जिसे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इंटीरियर की बात करें तो इसमें बड़ी 10.2-इंच टचस्क्रीन, नया डैशबोर्ड और रीडिजाइन्ड सेंटर कंसोल मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, एसयूवी में लेवल-2 ADAS जैसे प्रीमियम फीचर्स भी दिए जा सकते हैं।
कब होगी लॉन्च
पावरट्रेन के मामले में टाटा कोई बड़ा बदलाव करने के मूड में नहीं है। टाटा पंच फेसलिफ्ट में मौजूदा 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और उसी पर आधारित CNG वर्जन जारी रहने की उम्मीद है। CNG मॉडल में पहले की तरह डुअल सिलेंडर सेटअप मिलेगा जो बूट स्पेस के लिहाज से ज्यादा प्रैक्टिकल है। न्यूज वेबसाइट rushlane के अनुसार, नई पंच साल 2026 की पहली छमाही में भारतीय बाजार में दस्तक दे सकती है।
(फोटो क्रेडिट-Team-BHP)
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
