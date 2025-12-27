Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़tata punch 2026 is quite close to production spotted during testing
प्रोडक्शन के काफी करीब टाटा पंच 2026, फिर टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट; जानिए कितनी बदलेगी SUV

प्रोडक्शन के काफी करीब टाटा पंच 2026, फिर टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट; जानिए कितनी बदलेगी SUV

संक्षेप:

टाटा मोटर्स पंच को फ्रेश लुक देने और नए डिजाइन लैंग्वेज के साथ अलाइन करने की तैयारी कर रही है। टाटा पंच फेसलिफ्ट (Tata Punch Facelift) के टेस्ट म्यूल्स को कई बार देखा जा चुका है।

Dec 27, 2025 03:20 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

टाटा मोटर्स के लिए लॉन्च के बाद से ही पंच एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। अब तक इसमें फीचर्स से जुड़े कुछ अपडेट जरूर हुए, लेकिन डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। इसी वजह से अब टाटा मोटर्स पंच को फ्रेश लुक देने और नए डिजाइन लैंग्वेज के साथ अलाइन करने की तैयारी कर रही है। टाटा पंच फेसलिफ्ट (Tata Punch Facelift) के टेस्ट म्यूल्स को कई बार देखा जा चुका है। हाल ही में सामने आई स्पाई तस्वीरों से साफ है कि यह मॉडल अब प्रोडक्शन के काफी करीब है। लेटेस्ट स्पाई शॉट्स में डुअल-टोन रूफ वाला डिजाइन भी देखने को मिला है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra XUV 7XO
Mahindra XUV 7XO
₹ 15 - 26 लाख
मुझे सूचित करें
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 29.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं

कुछ ऐसी होगी डिजाइन

नई पंच फेसलिफ्ट के डिजाइन में कई अहम बदलाव नजर आ रहे हैं। सामने की तरफ नया बंपर दिया गया है और इसके निचले हिस्से में ADAS मॉड्यूल होने के संकेत भी मिलते हैं। ऊपर की तरफ मेन ग्रिल में अब दो हॉरिजॉन्टल एयर इंटेक स्लिट्स दिए गए हैं। वहीं, LED DRLs पहले के मुकाबले ज्यादा स्लिम हो गए हैं। हेडलाइट्स अब वर्टिकल स्टाइल में दी गई हैं। ट्रिम लेवल के हिसाब से फॉग लैंप्स और कॉर्नरिंग फंक्शन मिलने की भी उम्मीद है। नए अलॉय व्हील्स और मोटी डोर क्लैडिंग पहले जैसी मजबूती का एहसास कराते हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Punch CNG

Tata Punch CNG

₹ 7.3 - 10.17 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Exter

Hyundai Exter

₹ 5.68 - 9.61 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Fronx

Maruti Suzuki Fronx

₹ 6.85 - 11.98 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Nissan Magnite

Nissan Magnite

₹ 5.62 - 10.76 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Urban Cruiser Taisor

Toyota Urban Cruiser Taisor

₹ 7.76 - 13.06 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Bolero

Mahindra Bolero

₹ 7.99 - 9.69 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

धांसू होंगा एसयूवी के फीचर्स

सेफ्टी के मोर्चे पर भी टाटा पंच फेसलिफ्ट और मजबूत होती दिख रही है। स्पाई शॉट्स में 360-डिग्री कैमरा साफ नजर आता है जिसे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इंटीरियर की बात करें तो इसमें बड़ी 10.2-इंच टचस्क्रीन, नया डैशबोर्ड और रीडिजाइन्ड सेंटर कंसोल मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, एसयूवी में लेवल-2 ADAS जैसे प्रीमियम फीचर्स भी दिए जा सकते हैं।

कब होगी लॉन्च

पावरट्रेन के मामले में टाटा कोई बड़ा बदलाव करने के मूड में नहीं है। टाटा पंच फेसलिफ्ट में मौजूदा 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और उसी पर आधारित CNG वर्जन जारी रहने की उम्मीद है। CNG मॉडल में पहले की तरह डुअल सिलेंडर सेटअप मिलेगा जो बूट स्पेस के लिहाज से ज्यादा प्रैक्टिकल है। न्यूज वेबसाइट rushlane के अनुसार, नई पंच साल 2026 की पहली छमाही में भारतीय बाजार में दस्तक दे सकती है।

(फोटो क्रेडिट-Team-BHP)

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Tata Punch Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।