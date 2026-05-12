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Tata ला रहा नेक्सॉन के सेगमेंट में एक और नई कार, 8 लाख रुपये हो सकती है शुरुआती कीमत

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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टाटा अपनी एक सब-4 मीटर कार लाने की तैयारी कर रहा है। यह एक इलेक्ट्रिक वीइकल है। इसका कोडनेम कूनो है। रिपोर्ट की अनुसार इसकी कीमत 8 से 12 लाख रुपये के बीच हो सकती है। 

Tata ला रहा नेक्सॉन के सेगमेंट में एक और नई कार, 8 लाख रुपये हो सकती है शुरुआती कीमत

टाटा ने हाल में अपनी नेक्सॉन के एक नए वेरिएंट - Pure Plus PS को लॉन्च किया है। सनरूफ के साथ आने वाले इस वेरिएंट की कीमत 9.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। इस वेरिएंट की चर्चा हो ही रही थी कि टाटा की एक नई कार के बारे में खबरें आने लगी हैं। मोटरऑक्टेन की रिपोर्ट के अनुसार यह एक सब-4 मीटर इलेक्ट्रिक कार है और इसका कोडनेम Kuno है। यह नेक्सॉन के सेगमेंट में आ सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह साल 2027 के आखिर या 2028 की शुरुआत में मार्केट में एंट्री कर सकती है। इसकी कीमत 8 लाख रुपये से 12 लाख रुपये (ऑन-रोड, मुंबई) रहने की संभावना है। इस कार के बारे में अभी ज्यादा डीटेल्स सामने नहीं आई हैं, लेकिन लीक में इसके बारे में कुछ जानकारियां दी गई हैं।

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सिटी यूज के लिए एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक वीइकल

टाटा कूनो अपकमिंग सात टाटा कारों में से एक होगी, जिसे कंपनी सिटी यूज के लिए एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक वीइकल के तौर पर लॉन्च करेगी। यह मॉडल टाटा के एक्टि.ईवी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड एक बिल्कुल नया इलेक्ट्रिक वीइकल होगा, जिस पर इस वक्त नेक्सॉन को छोड़कर सभी टाटा एसयूवी बेस्ड हैं। रिपोर्ट में अंदाजा लगाया गया है कि इसे टाटा की इलेक्ट्रिक लाइनअप में एंट्री-लेवल कार के तौर पर ऑफर किया जाएगा। इसे नेक्सॉन के सेगमेंट में भी लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन अगर ऐसा होता है, तो इससे लॉन्ग टर्म में नेक्सॉन की सेल पर असर पड़ सकता है।

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नहीं होंगे बहुत सारे फीचर

टाटा की एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक कार होने के नाते, इसमें बहुत सारे फीचर्स नहीं होंगे, लेकिन जरूरी फीचर्स की इसमें कमी नहीं होगी। इसमें आपको डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस ऐंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले, वायरलेस चार्जिंग, यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग, ADAS और 6 एयरबैग जैसे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। टाटा टियागो ईवी खरीदने की सोच रहे किसी भी बायर के लिए यह एक अच्छा अपग्रेड साबित हो सकता है। बैटरी पैक के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता,, लेकिन इसमें टियागो और नेक्सॉन ईवी के 24kWh और 30kWh बैटरी पैक ऑफर किए जाने की उम्मीद। 30kWh बैटरी पैक बेहतर रेंज देगा, जिससे यह सिटी यूज के लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित होगा।

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आने वाली है सफारी EV

टाटा सफारी ईवी की टेस्टिंग लगभग पूरी कर चुकी है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को कई बार देखा जा चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार टाटा इसे इस साल फेस्टिव सीजन के आसपास लॉन्च कर सकती है। सफारी ईवी कंपनी की पहली थ्री-रो इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी। इसका ओवरऑल डिजाइन ICE वर्जन जैसा ही रहेगा। इसमें आपको क्लोज्ड ग्रिल, अलॉय वील्स पर एयरो इंसर्ट, ईवी-स्पेसिफिक एक्सटीरियर कलर और इंटीरियर में अपडेट जैसे एलिमेंट्स शामिल होंगे। उम्मीद है कि टाटा हैरियर ईवी की तरह ही यह 65 kWh और 75 kWh बैटरी पैक के साथ-साथ रियर-वील ड्राइव और ऑल-वील ड्राइव ऑप्शन में आएगी।

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(Main Image: India Car News)

Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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