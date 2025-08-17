tata number-1 car nexon is getting a discount of up to rs 50000 in august 2025 टाटा की नंबर-1 कार पर आया आधे लाख का डिस्काउंट, अब खरीदने की मचेगी लूट! ऑफर अगस्त तक वैलिड, Auto Hindi News - Hindustan
टाटा की नंबर-1 कार पर आया आधे लाख का डिस्काउंट, अब खरीदने की मचेगी लूट! ऑफर अगस्त तक वैलिड

टाटा की नंबर-1 कार पर आया आधे लाख का डिस्काउंट, अब खरीदने की मचेगी लूट! ऑफर अगस्त तक वैलिड

टाटा मोटर्स अगस्त, 2025 के दौरान अपने अलग-अलग मॉडलों पर बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी अपनी बेस्ट-सेलिंग एसयूवी में से एक टाटा नेक्सन (Tata Nexon) पर भी डिस्काउंट दे रही है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 02:59 PM
टाटा की नंबर-1 कार पर आया आधे लाख का डिस्काउंट, अब खरीदने की मचेगी लूट! ऑफर अगस्त तक वैलिड
Tata Nexon CNGarrow

टाटा मोटर्स अगस्त, 2025 के दौरान अपने अलग-अलग मॉडलों पर बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी अपनी बेस्ट-सेलिंग एसयूवी में से एक टाटा नेक्सन (Tata Nexon) पर भी डिस्काउंट दे रही है। बता दें कि इस दौरान ग्राहक टाटा नेक्सन खरीदने पर अधिकतम 50,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा एक्सचेंज बोनस भी शामिल है। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं टाटा पंच के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

दमदार इंजन से लैस है एसयूवी

टाटा नेक्सन में पावरट्रेन के तौर पर 1.2-लीटर टर्बो पैट्रोल इंजन दिया गया है जो 120bhp की अधिकतम पावर और 170Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसके अलावा, कार में 1.5-लीटर का डीजल इंजन भी दिया गया है जो 110bhp की अधिकतम पावर और 260Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकती है। बता दें कि भारतीय मार्केट में टाटा नेक्सन की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8 लाख रुपये से टॉप मॉडल में 15.60 लाख रुपये तक जाती है।

10.25-इंच स्क्रीन से लैस है कार

दूसरी ओर कार के इंटीरियर में ग्राहकों को 10.25-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच का फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जिंग, हाइट एडजेस्टेबल फ्रंट सीट, क्रूज कंट्रोल और जेबीएल साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं। दूसरी ओर ग्राहकों की सेफ्टी के लिए कार में स्टैंडर्ड 6-एयरबैग, ABS टेक्नोलॉजी, हिल असिस्ट और 360-डिग्री कैमरा भी दिया गया है। बता दें कि ग्लोबल NCAP ने टाटा नेक्सन को फैमिली सेफ्टी के लिए क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग दी है।

डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Tata Nexon Tata Motors Car Auto News Hindi

