टाटा नेक्सन vs मारुति ब्रेजा: कौन सी SUV आपके लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी? जानिए पूरी डिटेल्स
भारतीय मार्केट में सब-कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट का क्रेज सबसे ज्यादा है। इस सेगमेंट में दो गाड़ियां लंबे समय से एक-दूसरे को तगड़ी टक्कर दे रही हैं। ये टाटा नेक्सन और मारुति सुजुकी ब्रेजा हैं।
भारतीय मार्केट में सब-कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट का क्रेज सबसे ज्यादा है। इस सेगमेंट में दो गाड़ियां लंबे समय से एक-दूसरे को तगड़ी टक्कर दे रही हैं। ये टाटा नेक्सन (Tata Nexon) और मारुति सुजुकी ब्रेजा (Maruti Suzuki Brezza) हैं। अगर आप भी अपने लिए एक नई कॉम्पैक्ट SUV खरीदने की सोच रहे हैं, तो इन दोनों में से किसे चुना जाए, यह सवाल मन में आना लाजमी है। दोनों ही गाड़ियां अपने सेगमेंट में काफी पॉपुलर हैं। बता दें कि मारुति ने हाल में ही ब्रेजा के अपडेटेड वर्जन को भी लॉन्च कर दिया है। ऐसे में आइए कीमत, फीचर्स, इंजन, सेफ्टी और माइलेज के आधार पर इन दोनों गाड़ियों की तुलना करते हैं।
इतनी है कीमत
भारतीय मार्केट में टाटा नेक्सन की एक्स-शोरूम कीमत 7.39 लाख से लेकर टॉप-मॉडल में 14.40 लाख रुपये तक जाती है। वहीं, मारुति ब्रेजा के की एक्स-शोरूम कीमत 7.40 लाख से लेकर 13.71 लाख रुपये तक जातीहै। नेक्सन में आपको वैरिएंट्स के ढेर सारे ऑप्शन मिलते हैं। जबकि ब्रेजा अपने मजबूत सर्विस नेटवर्क और अच्छी रीसेल वैल्यू के लिए जानी जाती है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki Brezza
₹ 7.4 - 13.71 लाख
Tata Nexon
₹ 7.37 - 14.22 लाख
Tata Nexon CNG
₹ 8.3 - 13.42 लाख
Maruti Suzuki XL5
₹ 5 लाख से शुरू
Maruti Suzuki Ciaz
₹ 9.09 - 12.04 लाख
केबिन और फीचर्स
केबिन और फीचर्स के मामले में दोनों ही गाड़ियां काफी एडवांस हैं। नेक्सन में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ और 360-डिग्री कैमरा जैसे मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं। दूसरी तरफ, मारुति ब्रेजा में हेड-अप डिस्प्ले (HUD), वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, सनरूफ और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे कई प्रैक्टिकल फीचर्स दिए गए हैं जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में काफी काम आते हैं।
इंजन और परफॉर्मेंस
टाटा नेक्सन में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के साथ इलेक्ट्रिक के भी ऑप्शन मिलते हैं। इसका 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर डीजल इंजन शानदार पावर देते हैं। दूसरी ओर, मारुति ब्रेजा में 1.5-लीटर का 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो बहुत ही स्मूथ और रिफाइंड परफॉर्मेंस देता है। इसके अलावा, नई ब्रेजा में 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन भी दिया गया है। जो लोग सीएनजी गाड़ी पसंद करते हैं, उनके लिए ब्रेजा में फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी का ऑप्शन भी मौजूद है।
5-स्टार सेफ्टी से है लैस
सेफ्टी के मामले में दोनों ही SUV में 6-एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP) और ABS जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। दोनों ही SUV को भारत NCAP (BNCAP) क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल है।
इतना है कारों का माइलेज
मारुति ब्रेजा का पेट्रोल मॉडल 17 से 20 किमी/लीटर और सीएनजी मॉडल लगभग 26.9 किमी/किग्रा तक का माइलेज देता है। वहीं, नेक्सन का पेट्रोल मॉडल लगभग 17 किमी/लीटर और डीजल मॉडल करीब 23 किमी/लीटर का माइलेज निकालता है।
कौन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी?
अगर आपकी प्राथमिकता ज्यादा पावर, डीजल या इलेक्ट्रिक पावरट्रेन का ऑप्शन, एडवांस और लक्जरी फीचर्स तथा ढेर सारे वैरिएंट ऑप्शंस हैं, तो टाटा नेक्सन आपके लिए एक बेहतरीन पसंद साबित होगी। वहीं, यदि आप एक स्मूथ और रिफाइंड इंजन, शहर में चलने के लिए आसान ड्राइव, बेहतरीन माइलेज, कम मेंटेनेंस कॉस्ट और भरोसेमंद सर्विस नेटवर्क के साथ-साथ शानदार रीसेल वैल्यू चाहते हैं, तो मारुति सुजुकी ब्रेजा आपके लिए एक ज्यादा प्रैक्टिकल और सही ऑप्शन रहेगी।
(फोटो क्रेडिट- Google Gemini)
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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