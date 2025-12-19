Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़tata nexon updated could debut in late 2026 or early 2027
थोड़ा कर लीजिए इंतजार! अब बड़े अपडेट के साथ एंट्री की तैयारी में टाटा नेक्सन; लॉन्चिंग कब?

थोड़ा कर लीजिए इंतजार! अब बड़े अपडेट के साथ एंट्री की तैयारी में टाटा नेक्सन; लॉन्चिंग कब?

संक्षेप:

टाटा मोटर्स बेहद आक्रामक प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। कंपनी 2026 तक कई नए और अपडेटेड मॉडल्स लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। इनमें देश की बेस्ट-सेलिंग कार टाटा नेक्सन (Tata Nexon) भी शामिल है।

Dec 19, 2025 10:49 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Tata Nexonarrow

टाटा मोटर्स भारतीय मार्केट के लिए बेहद आक्रामक प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। हाल ही में पेश की गई ऑल-न्यू टाटा सिएरा ने कीमतों के ऐलान से पहले ही जबरदस्त चर्चा बटोरी है। बुकिंग शुरू होते ही महज 24 घंटे के अंदर इसे 70,000 से ज्यादा ऑर्डर मिल गए। इसे देखते हुए टाटा मोटर्स ने 2026 तक कई नए और अपडेटेड मॉडल्स लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। इनमें कंपनी के साथ-साथ देश की बेस्ट-सेलिंग कार टाटा नेक्सन (Tata Nexon) भी शामिल है। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XEV 9e
Mahindra XEV 9e
₹ 21.9 - 31.25 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XUV 7XO
Mahindra XUV 7XO
₹ 15 - 26 लाख
मुझे सूचित करें
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं

अगले साल कर सकती है डेब्यू

बता दें कि टाटा नेक्सन फेसलिफ्ट को कंपनी अंदरूनी तौर पर ‘प्रोजेक्ट गरुड़’ नाम से डेवलप कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई जनरेशन नेक्सन का डेब्यू 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में हो सकता है। फिलहाल कंपनी ने इसके बारे में ऑफिशियल जानकारी साझा नहीं की है। हालांकि, लॉन्च के करीब आते-आते इसके फीचर्स और डिजाइन से जुड़ी कई डिटेल्स सामने आने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि यह मॉडल मौजूदा नेक्सॉन से काफी अलग और ज्यादा एडवांस होगी।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Nexon

Tata Nexon

₹ 7.32 - 14.05 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XUV 3XO

Mahindra XUV 3XO

₹ 7.28 - 14.4 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Skoda Kylaq

Skoda Kylaq

₹ 7.55 - 12.8 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Nissan Gravite

Nissan Gravite

₹ 6 - 9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Brezza

Maruti Suzuki Brezza

₹ 8.26 - 13.01 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

नए आर्किटेक्चर पर बनेगी नेक्सन

सबसे बड़ा बदलाव इसके प्लेटफॉर्म में देखने को मिलेगा। टाटा नेक्सन 2026 को एक बिल्कुल नए आर्किटेक्चर पर तैयार किया जाएगा जो मौजूदा X1 प्लेटफॉर्म का भारी रूप से मॉडिफाइड वर्जन हो सकता है। यह नया प्लेटफॉर्म अलग-अलग बॉडी स्टाइल और एडवांस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करेगा। डिजाइन के मामले में भी कार पूरी तरह नई होगी और इसमें टाटा की नई डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिलेगी। एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों में बड़े कॉस्मेटिक बदलाव किए जाएंगे जिसमें हाल के टाटा मॉडल्स से इंस्पायर्ड एलिमेंट्स शामिल हो सकते हैं।

नहीं बदलेगा पावरट्रेन

अगर पावरट्रेन की बात करें तो इसमें किसी बदलाव की संभावना नहीं है। नई नेक्सन में मौजूदा 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है जो 120bhp की पावर और 170Nm का टॉर्क जनरेट करता है। हालांकि, आने वाले BS7 एमिशन नॉर्म्स के चलते 1.5 लीटर डीजल इंजन को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। एसयूवी में CNG वैरिएंट जारी रहने की उम्मीद है। नए फीचर्स, बदले डिजाइन और टेक्नोलॉजी अपडेट्स के चलते 2026 नेक्सॉन की कीमतों में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Tata Nexon Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।