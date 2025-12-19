थोड़ा कर लीजिए इंतजार! अब बड़े अपडेट के साथ एंट्री की तैयारी में टाटा नेक्सन; लॉन्चिंग कब?
टाटा मोटर्स बेहद आक्रामक प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। कंपनी 2026 तक कई नए और अपडेटेड मॉडल्स लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। इनमें देश की बेस्ट-सेलिंग कार टाटा नेक्सन (Tata Nexon) भी शामिल है।
टाटा मोटर्स भारतीय मार्केट के लिए बेहद आक्रामक प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। हाल ही में पेश की गई ऑल-न्यू टाटा सिएरा ने कीमतों के ऐलान से पहले ही जबरदस्त चर्चा बटोरी है। बुकिंग शुरू होते ही महज 24 घंटे के अंदर इसे 70,000 से ज्यादा ऑर्डर मिल गए। इसे देखते हुए टाटा मोटर्स ने 2026 तक कई नए और अपडेटेड मॉडल्स लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। इनमें कंपनी के साथ-साथ देश की बेस्ट-सेलिंग कार टाटा नेक्सन (Tata Nexon) भी शामिल है। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।
अगले साल कर सकती है डेब्यू
बता दें कि टाटा नेक्सन फेसलिफ्ट को कंपनी अंदरूनी तौर पर ‘प्रोजेक्ट गरुड़’ नाम से डेवलप कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई जनरेशन नेक्सन का डेब्यू 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में हो सकता है। फिलहाल कंपनी ने इसके बारे में ऑफिशियल जानकारी साझा नहीं की है। हालांकि, लॉन्च के करीब आते-आते इसके फीचर्स और डिजाइन से जुड़ी कई डिटेल्स सामने आने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि यह मॉडल मौजूदा नेक्सॉन से काफी अलग और ज्यादा एडवांस होगी।
नए आर्किटेक्चर पर बनेगी नेक्सन
सबसे बड़ा बदलाव इसके प्लेटफॉर्म में देखने को मिलेगा। टाटा नेक्सन 2026 को एक बिल्कुल नए आर्किटेक्चर पर तैयार किया जाएगा जो मौजूदा X1 प्लेटफॉर्म का भारी रूप से मॉडिफाइड वर्जन हो सकता है। यह नया प्लेटफॉर्म अलग-अलग बॉडी स्टाइल और एडवांस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करेगा। डिजाइन के मामले में भी कार पूरी तरह नई होगी और इसमें टाटा की नई डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिलेगी। एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों में बड़े कॉस्मेटिक बदलाव किए जाएंगे जिसमें हाल के टाटा मॉडल्स से इंस्पायर्ड एलिमेंट्स शामिल हो सकते हैं।
नहीं बदलेगा पावरट्रेन
अगर पावरट्रेन की बात करें तो इसमें किसी बदलाव की संभावना नहीं है। नई नेक्सन में मौजूदा 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है जो 120bhp की पावर और 170Nm का टॉर्क जनरेट करता है। हालांकि, आने वाले BS7 एमिशन नॉर्म्स के चलते 1.5 लीटर डीजल इंजन को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। एसयूवी में CNG वैरिएंट जारी रहने की उम्मीद है। नए फीचर्स, बदले डिजाइन और टेक्नोलॉजी अपडेट्स के चलते 2026 नेक्सॉन की कीमतों में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है।
