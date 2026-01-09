Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़tata nexon tops suv sales december 2025 beat punch brezza creta
जिसे देखो वही खरीद रहा ये SUV; पंच, ब्रेजा, क्रेटा को भी नहीं मिले इतने ग्राहक, बिक्री में शान से नंबर-1

संक्षेप:

भारतीय ग्राहकों के बीच टाटा नेक्सन (Tata Nexon) की पापुलैरिटी हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी दिसंबर, 2025 की बात करें तो टाटा नेक्सन देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी रही।

Jan 09, 2026 06:28 pm IST
Tata Nexonarrow

भारतीय ग्राहकों के बीच टाटा नेक्सन (Tata Nexon) की पापुलैरिटी हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी दिसंबर, 2025 की बात करें तो टाटा नेक्सन ओवरऑल कार बिक्री में तीसरे नंबर पर रही। जबकि इसी दौरान टाटा नेक्सन देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी भी रही। टाटा नेक्सन को बीते महीने कुल 19,375 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर टाटा नेक्सन की बिक्री 43 पर्सेंट तक बढ़ गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी दिसंबर, 2024 में यह आंकड़ा 13,536 यूनिट था। आइए जानते हैं टाटा नेक्सन के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

दमदार इंजन से लैस है एसयूवी

टाटा नेक्सन में पावरट्रेन के तौर पर 1.2-लीटर टर्बो पैट्रोल इंजन दिया गया है जो 120bhp की अधिकतम पावर और 170Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसके अलावा, कार में 1.5-लीटर का डीजल इंजन भी दिया गया है जो 110bhp की अधिकतम पावर और 260Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकती है। बता दें कि भारतीय मार्केट में टाटा नेक्सन की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8 लाख रुपये से टॉप मॉडल में 15.60 लाख रुपये तक जाती है।

10.25-इंच स्क्रीन से लैस है कार

दूसरी ओर कार के इंटीरियर में ग्राहकों को 10.25-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच का फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जिंग, हाइट एडजेस्टेबल फ्रंट सीट, क्रूज कंट्रोल और जेबीएल साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं। दूसरी ओर ग्राहकों की सेफ्टी के लिए कार में स्टैंडर्ड 6-एयरबैग, ABS टेक्नोलॉजी, हिल असिस्ट और 360-डिग्री कैमरा भी दिया गया है। बता दें कि ग्लोबल NCAP ने टाटा नेक्सन को फैमिली सेफ्टी के लिए क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग दी है। टाटा नेक्सन की एक्स-शोरूम कीमत 7.31 लाख से 14.15 लाख रुपये तक जाती है।

