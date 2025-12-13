Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़tata nexon topped compact suv sales november 2025 beating fronx brezza punch
भारतीय ग्राहकों की पहली पसंद बन गई ये कॉम्पैक्ट SUV, ये फ्रोंक्स, ब्रेजा, पंच भी नहीं; 46% बढ़ गई बिक्री

भारतीय ग्राहकों की पहली पसंद बन गई ये कॉम्पैक्ट SUV, ये फ्रोंक्स, ब्रेजा, पंच भी नहीं; 46% बढ़ गई बिक्री

संक्षेप:

Dec 13, 2025 12:20 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
0

भारतीय ग्राहकों के बीच कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी नवंबर, 2025 में हुई इस सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो टाटा नेक्सन (Tata Nexon) ने इसमें टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। टाटा नेक्सन ने इस दौरान 46 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 22,434 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी नवंबर, 2024 में यह आंकड़ा 15,329 यूनिट था। आइए जानते हैं बीते महीने इस सेगमेंट की 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी की बिक्री के बारे में विस्तार से।

21% बढ़ गई टाटा पंच की बिक्री

बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर टाटा पंच रही। टाटा पंच ने इस दौरान 21 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 18,753 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी फ्रोंक्स रही। मारुति फ्रोंक्स ने इस दौरान 15,058 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी ब्रेजा रही। मारुति ब्रेजा ने इस दौरान 7 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 13,947 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

सातवें नंबर पर रही महिंद्रा XUV 3X0

बिक्री कि लिस्ट में पांचवें नंबर पर किआ सोनेट रही। किआ सोनेट ने इस दौरान 30 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 12,051 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। वहीं, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई वेन्यू रही। हुंडई वेन्यू ने इस दौरान 19 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 11,645 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा XUV 3XO रही। महिंद्रा XUV 3X0 ने इस दौरान 38 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 10,601 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

दसवें नंबर पर रही टोयोटा टैसर

दूसरी ओर आठवें नंबर पर बिक्री थी इस लिस्ट में हुंडई एक्सटर रही। हुंडई एक्सटर ने इस दौरान एक परसेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 5,705 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में स्कोडा काइलाक रही। स्कोडा काइलाक ने इस दौरान कुल 3,538 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा टैसर रही। टोयोटा टैसर ने इस दौरान 12 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 3,177 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें

