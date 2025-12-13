भारतीय ग्राहकों की पहली पसंद बन गई ये कॉम्पैक्ट SUV, ये फ्रोंक्स, ब्रेजा, पंच भी नहीं; 46% बढ़ गई बिक्री

संक्षेप: भारतीय ग्राहकों के बीच कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी नवंबर, 2025 में हुई इस सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो टाटा नेक्सन (Tata Nexon) ने इसमें टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

भारतीय ग्राहकों के बीच कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी नवंबर, 2025 में हुई इस सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो टाटा नेक्सन (Tata Nexon) ने इसमें टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। टाटा नेक्सन ने इस दौरान 46 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 22,434 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी नवंबर, 2024 में यह आंकड़ा 15,329 यूनिट था। आइए जानते हैं बीते महीने इस सेगमेंट की 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी की बिक्री के बारे में विस्तार से।

21% बढ़ गई टाटा पंच की बिक्री बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर टाटा पंच रही। टाटा पंच ने इस दौरान 21 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 18,753 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी फ्रोंक्स रही। मारुति फ्रोंक्स ने इस दौरान 15,058 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी ब्रेजा रही। मारुति ब्रेजा ने इस दौरान 7 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 13,947 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

सातवें नंबर पर रही महिंद्रा XUV 3X0 बिक्री कि लिस्ट में पांचवें नंबर पर किआ सोनेट रही। किआ सोनेट ने इस दौरान 30 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 12,051 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। वहीं, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई वेन्यू रही। हुंडई वेन्यू ने इस दौरान 19 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 11,645 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा XUV 3XO रही। महिंद्रा XUV 3X0 ने इस दौरान 38 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 10,601 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।