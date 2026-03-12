Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

अपनी सेफ्टी के चलते नंबर-1 बनी ये SUV, इसके आगे क्रेटा, अर्टिगा, स्कॉर्पियो भी नतमस्तक; लगातार 3 साल से सुपरहिट

Mar 12, 2026 06:36 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

टाटा नेक्सन (Tata Nexon) की मार्केट में जबरदस्त डिमांड है। यही वजह है कि FY2026 में नेक्सन (Nexon) एक बार फिर देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV बन गई है। इसकी मजबूत बिक्री यह दिखाती है कि भारत में SUV सेगमेंट की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। 

अपनी सेफ्टी के चलते नंबर-1 बनी ये SUV, इसके आगे क्रेटा, अर्टिगा, स्कॉर्पियो भी नतमस्तक; लगातार 3 साल से सुपरहिट

भारतीय कार बाजार में SUV सेगमेंट लगातार तेजी से बढ़ रहा है और इस सेगमेंट में एक बार फिर टाटा नेक्सन (Tata Nexon) बड़ी वापसी की तैयारी कर रही है। FY2026 के खत्म होने से पहले के आंकड़े बताते हैं कि नेक्सन (Nexon) एक बार फिर भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV (UV) बनने की राह पर है। यह मॉडल पहले भी लगातार 3 साल तक इस खिताब को अपने नाम कर चुकी है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:मारुति की कार खरीदने का है प्लान? मार्केट में जल्द आ रहे ये 3 शानदार मॉडल

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Hyundai Creta

Hyundai Creta

₹ 10.79 - 20.2 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Creta N Line

Hyundai Creta N Line

₹ 16.93 - 20.64 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Nexon

Tata Nexon

₹ 8 - 14.15 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Nexon CNG

Tata Nexon CNG

₹ 8.23 - 13.36 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai i20

Hyundai i20

₹ 5.99 - 10.57 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Staria

Hyundai Staria

₹ 55 - 65 लाख

मुझे सूचित करें

FY2026 के पहले 11 महीनों में भारत की टॉप-15 पैसेंजर गाड़ियां

अप्रैल 2025 – फरवरी 2026

रैंकमॉडलApr '25–Feb '26Apr '24–Feb '25YoY बदलाव
1मारुति डिजायर2,07,9061,49,561+39%
2टाटा नेक्सन1,96,2441,46,723+34%
3हुंडई क्रेटा1,84,0831,76,812+4%
4मारुति अर्टिगा1,81,7831,74,170+4%
5स्विफ्ट1,70,8041,61,895+6%
6स्कॉर्पियो1,64,2221,50,929+9%
7ब्रेजा1,63,9741,72,617−5%
8वैगनआर1,63,1091,81,276−10%
9पंच1,63,0031,78,853−9%
10फ्रोंक्स1,56,8231,52,547+3%
11बलेनो1,56,1681,54,804+1%
12ईको1,28,4361,25,263+3%
13थार1,15,38975,898+52%
14वेन्यू1,06,5901,08,672−2%
15बलेनो1,00,34886,719+16%

डिजायर से अभी पीछे, लेकिन SUV में सबसे आगे

FY2026 के पहले 11 महीनों में मारुति डिजायर (Maruti Dzire) कुल 2,07,906 यूनिट के साथ पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में सबसे आगे है। वहीं, नेक्सन (Nexon) 1,96,244 यूनिट की बिक्री के साथ दूसरे स्थान पर है। हालांकि, अगर केवल SUV सेगमेंट की बात करें तो नेक्सन (Nexon) सबसे आगे निकलने की तैयारी में है।

FY2022 से FY2024 तक रही नंबर-1 SUV

टाटा नेक्सन (Nexon) भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV रह चुकी है। ये SUV FY2022, FY2023 और FY2024 में नंबर-1 SUV रह चुकी है। लेकिन, FY2025 में इसका ताज इसकी ही कंपनी की दूसरी SUV टाटा पंच (Tata Punch) ने छीन लिया था। अब FY2026 में नेक्सन (Nexon) फिर से नंबर-1 बनने के करीब पहुंच चुकी है।

ये भी पढ़ें:मारुति के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बनी ये कार, फरवरी में फिर बनी नंबर-1

FY2026 के पहले 11 महीनों में भारत की टॉप-15 SUVs और MPVs

रैंकमॉडलApr '25–Feb '26Apr '24–Feb '25YoY बदलाव
1नेक्सन1,96,2441,46,723+34%
2क्रेटा1,84,0831,76,812+4%
3अर्टिगा1,81,7831,74,170+4%
4स्कॉर्पियो1,64,2221,50,929+9%
5ब्रेजा1,63,9741,72,617−5%
6पंच1,63,0031,78,853−9%
7फ्रोंक्स1,56,8231,52,547+3%
8थार/रॉक्स1,15,38975,898+52%
9वेन्यू1,06,5901,08,672−2%
10बलेनो1,00,34886,719+16%
11सोनेट1,02,13092,100+11%
12इनोवा1,02,03097,348+5%
13X3O94,14293,8500%
14हायराइडर89,68455,102+63%
15ग्रैंड विटारा80,2271,13,528−29%

34% की जबरदस्त ग्रोथ

FY2026 के पहले 11 महीनों में नेक्सन (Nexon) की बिक्री 34% सालाना बढ़ोतरी के साथ 1.96 लाख यूनिट तक पहुंच गई है। फरवरी में ही इस SUV ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी बनाया, जब इसकी लॉन्च के बाद से कुल बिक्री 10 लाख यूनिट (1 मिलियन) के पार पहुंच गई। नेक्सन (Nexon) को सितंबर 2017 में लॉन्च किया गया था और तब से यह टाटा मोटर्स (Tata Motors) की सबसे महत्वपूर्ण SUV बन चुकी है।

कई इंजन ऑप्शन ने बढ़ाई लोकप्रियता

टाटा नेक्सन (Nexon) की सफलता का एक बड़ा कारण इसका मल्टी-पावरट्रेन विकल्प है। यह SUV कई विकल्पों (पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक और CNG) में उपलब्ध है। इसी वजह से यह अलग-अलग तरह के ग्राहकों को आकर्षित करती है।

क्रेटा (Creta) से भी आगे निकलने की तैयारी

SUV सेगमेंट में नेक्सन (Nexon) की टक्कर सबसे ज्यादा हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) से मानी जाती है। FY2026 के पहले 11 महीनों में क्रेटा (Creta) की बिक्री 1,84,083 यूनिट रही है, जो नेक्सन (Nexon) से करीब 12,000 यूनिट कम है। ऐसे में नेक्सन (Nexon) के फिर से नंबर-1 SUV बनने की संभावना काफी मजबूत दिखाई दे रही है।

ये भी पढ़ें:सस्ती EV से लेकर नई 7-सीटर तक! मार्केट में धूम मचाने आ रहीं मारुति की ये 4 कारें

FY2026 में 2.2 लाख यूनिट तक पहुंच सकती है बिक्री

अनुमान है कि FY2026 के अंत तक नेक्सन (Nexon) की कुल बिक्री 2.15 लाख से 2.20 लाख यूनिट के बीच पहुंच सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यह SUV फिर से भारत की नंबर-1 SUV का ताज अपने नाम कर लेगी।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi Tata Nexon

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।