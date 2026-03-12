अपनी सेफ्टी के चलते नंबर-1 बनी ये SUV, इसके आगे क्रेटा, अर्टिगा, स्कॉर्पियो भी नतमस्तक; लगातार 3 साल से सुपरहिट

Mar 12, 2026 06:36 pm IST

टाटा नेक्सन (Tata Nexon) की मार्केट में जबरदस्त डिमांड है। यही वजह है कि FY2026 में नेक्सन (Nexon) एक बार फिर देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV बन गई है। इसकी मजबूत बिक्री यह दिखाती है कि भारत में SUV सेगमेंट की डिमांड तेजी से बढ़ रही है।

भारतीय कार बाजार में SUV सेगमेंट लगातार तेजी से बढ़ रहा है और इस सेगमेंट में एक बार फिर टाटा नेक्सन (Tata Nexon) बड़ी वापसी की तैयारी कर रही है। FY2026 के खत्म होने से पहले के आंकड़े बताते हैं कि नेक्सन (Nexon) एक बार फिर भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV (UV) बनने की राह पर है। यह मॉडल पहले भी लगातार 3 साल तक इस खिताब को अपने नाम कर चुकी है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

FY2026 के पहले 11 महीनों में भारत की टॉप-15 पैसेंजर गाड़ियां



अप्रैल 2025 – फरवरी 2026 रैंक मॉडल Apr '25–Feb '26 Apr '24–Feb '25 YoY बदलाव 1 मारुति डिजायर 2,07,906 1,49,561 +39% 2 टाटा नेक्सन 1,96,244 1,46,723 +34% 3 हुंडई क्रेटा 1,84,083 1,76,812 +4% 4 मारुति अर्टिगा 1,81,783 1,74,170 +4% 5 स्विफ्ट 1,70,804 1,61,895 +6% 6 स्कॉर्पियो 1,64,222 1,50,929 +9% 7 ब्रेजा 1,63,974 1,72,617 −5% 8 वैगनआर 1,63,109 1,81,276 −10% 9 पंच 1,63,003 1,78,853 −9% 10 फ्रोंक्स 1,56,823 1,52,547 +3% 11 बलेनो 1,56,168 1,54,804 +1% 12 ईको 1,28,436 1,25,263 +3% 13 थार 1,15,389 75,898 +52% 14 वेन्यू 1,06,590 1,08,672 −2% 15 बलेनो 1,00,348 86,719 +16%

डिजायर से अभी पीछे, लेकिन SUV में सबसे आगे

FY2026 के पहले 11 महीनों में मारुति डिजायर (Maruti Dzire) कुल 2,07,906 यूनिट के साथ पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में सबसे आगे है। वहीं, नेक्सन (Nexon) 1,96,244 यूनिट की बिक्री के साथ दूसरे स्थान पर है। हालांकि, अगर केवल SUV सेगमेंट की बात करें तो नेक्सन (Nexon) सबसे आगे निकलने की तैयारी में है।

FY2022 से FY2024 तक रही नंबर-1 SUV

टाटा नेक्सन (Nexon) भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV रह चुकी है। ये SUV FY2022, FY2023 और FY2024 में नंबर-1 SUV रह चुकी है। लेकिन, FY2025 में इसका ताज इसकी ही कंपनी की दूसरी SUV टाटा पंच (Tata Punch) ने छीन लिया था। अब FY2026 में नेक्सन (Nexon) फिर से नंबर-1 बनने के करीब पहुंच चुकी है।

FY2026 के पहले 11 महीनों में भारत की टॉप-15 SUVs और MPVs रैंक मॉडल Apr '25–Feb '26 Apr '24–Feb '25 YoY बदलाव 1 नेक्सन 1,96,244 1,46,723 +34% 2 क्रेटा 1,84,083 1,76,812 +4% 3 अर्टिगा 1,81,783 1,74,170 +4% 4 स्कॉर्पियो 1,64,222 1,50,929 +9% 5 ब्रेजा 1,63,974 1,72,617 −5% 6 पंच 1,63,003 1,78,853 −9% 7 फ्रोंक्स 1,56,823 1,52,547 +3% 8 थार/रॉक्स 1,15,389 75,898 +52% 9 वेन्यू 1,06,590 1,08,672 −2% 10 बलेनो 1,00,348 86,719 +16% 11 सोनेट 1,02,130 92,100 +11% 12 इनोवा 1,02,030 97,348 +5% 13 X3O 94,142 93,850 0% 14 हायराइडर 89,684 55,102 +63% 15 ग्रैंड विटारा 80,227 1,13,528 −29%

34% की जबरदस्त ग्रोथ

FY2026 के पहले 11 महीनों में नेक्सन (Nexon) की बिक्री 34% सालाना बढ़ोतरी के साथ 1.96 लाख यूनिट तक पहुंच गई है। फरवरी में ही इस SUV ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी बनाया, जब इसकी लॉन्च के बाद से कुल बिक्री 10 लाख यूनिट (1 मिलियन) के पार पहुंच गई। नेक्सन (Nexon) को सितंबर 2017 में लॉन्च किया गया था और तब से यह टाटा मोटर्स (Tata Motors) की सबसे महत्वपूर्ण SUV बन चुकी है।

कई इंजन ऑप्शन ने बढ़ाई लोकप्रियता

टाटा नेक्सन (Nexon) की सफलता का एक बड़ा कारण इसका मल्टी-पावरट्रेन विकल्प है। यह SUV कई विकल्पों (पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक और CNG) में उपलब्ध है। इसी वजह से यह अलग-अलग तरह के ग्राहकों को आकर्षित करती है।

क्रेटा (Creta) से भी आगे निकलने की तैयारी

SUV सेगमेंट में नेक्सन (Nexon) की टक्कर सबसे ज्यादा हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) से मानी जाती है। FY2026 के पहले 11 महीनों में क्रेटा (Creta) की बिक्री 1,84,083 यूनिट रही है, जो नेक्सन (Nexon) से करीब 12,000 यूनिट कम है। ऐसे में नेक्सन (Nexon) के फिर से नंबर-1 SUV बनने की संभावना काफी मजबूत दिखाई दे रही है।

