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टॉप 5 कॉम्पैक्ट डीजल SUV, कीमत 9 से 16 लाख रुपये के बीच, लिस्ट में हुंडई और टाटा भी

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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हम आपको इस वक्त मार्केट में मौजूद कुछ बेस्ट अफोर्डेबल डीजल एसयूवीके बारे में बता रहे हैं। इन डीजल एसयूवी की कीमत 16 लाख रुपये से कम है। हमारी इस लिस्ट में किआ और टाटा के साथ महिंद्रा और हुंडई की एसयूवी भी शामिल हैं।

टॉप 5 कॉम्पैक्ट डीजल SUV, कीमत 9 से 16 लाख रुपये के बीच, लिस्ट में हुंडई और टाटा भी

डीजल गाड़ियों का जवाब नहीं। पावर और टॉर्क के मामले में ये बेहतरीन होती हैं। जिन्होंने डीजल इंजन को चलाया है, वे इसका फन समझते हैं। हालांकि, अब मार्केट में डीजल गाड़ियों के ऑप्शन ज्यादा नहीं है। ऐसे में अगर आप ड्राइविंग के शौकीन हैं और एक डीजल कार तलाश रहे हैं, तो हम आपको इस वक्त मार्केट में मौजूद कुछ बेस्ट ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं। इन डीजल एसयूवी की कीमत 16 लाख रुपये से कम है। हमारी इस लिस्ट में किआ और टाटा के साथ महिंद्रा और हुंडई की एसयूवी भी शामिल हैं।

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टाटा नेक्सॉन डीजल की कीमत 10.65 लाख से 14.02 लाॉख रुपये के बीच है। एसयूवी में 115 हॉर्सपावर का 1.5 लीटर डीजल इंजन 6-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स के साथ दिया गया है। इंजन मिड-रेंज में दमदार परफॉर्मेंस देता है। एएमटी गियरबॉक्स की वजह से कुछ ग्राहकों को स्मूथनेस भी थोड़ी कम लग सकती है। हालांकि, नेक्सॉन एक मजबूत एसयूवी का फील कराती है। इसका इंटीरियर काफी स्पेशियस और फीचर्स से भरपूर है।

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किआ सोनेट डीजल की कीमत 9.80 लाख रुपये से 14.17 लाख रुपये के बीच है। किआ सोनेट में 116 हॉर्सपावर का 1.5 लीटर डीजल इंजन और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर दिया गया है। यह कार खास तौर पर स्पोर्टी नहीं है, लेकिन इसमें रिफाइनमेंट, एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। सोनेट का इंटीरियर प्रीमियम है और इसमें ढेर सारे फीचर्स हैं, लेकिन पीछे की सीट पर बैठने की जगह आपको थोड़ी कम लग सकती है।

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इसकी कीमत 11.81 लाख रुपये से लेकर 15.64 लाख रुपये के बीच है। हुंडई वेन्यू में भी सोनेट की तरह ही डीजल-ऑटोमैटिक इंजन का कॉम्बिनेशन मिलता है, जिसका मतलब है कि यह एक स्मूथ और रिफाइंड इंजन है, जो लंबी दूरी के सफर या सिटी में घूमने-फिरने के लिए बेहतरीन है। वेन्यू सोनेट से थोड़ी ज्यादा स्पेशियस, प्रीमियम और बेहतर फीचर्स से लैस है, लेकिन इसका टॉप मॉडल सोनेट से काफी महंगा है।

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महिंद्रा की इस पॉप्युलर मिड-साइज एसयूवी की कीमत 9.22 लाख रुपये से 13.90 लाख रुपये के बीच है। इसमें आपको 117 हॉर्सपावर वाला 1.5-लीटर डीजल इंजन मिलेगा। यह अपने सेगमेंट में बेस्ट 300 एनएम टॉर्क के साथ सबसे आगे है। यह एक दमदार इंजन है, जिसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस है। यह 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। इसमें पीछे की सीट पर तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन बूट स्पेस सीमित है।

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यूनीक लुक वाली किआ सिरोस की कीमत 12.73 लाख रुपये से 15.80 लाख रुपये के बीच है। इसमें हुंडई और किआ का 116 हॉर्सपावर वाला 1.5-लीटर डीजल-एटीयू इंजन दिया गया है। इसके स्टैंडर्ड फीचर्स लगभग एक जैसे हैं, लेकिन इसका NVH लेवल थोड़ा ज्यादा है। सिरोस का इंटीरियर सबसे स्पेशियस है और इसकी क्वॉलिटी और फीचर्स वेन्यू की टक्कर के हैं।

नोट: सभी कीमतें ऑटोकार इंडिया के डेटा के अनुसार हैं। गाड़ी खरीदने से पहले कीमतों की सटीक जानकारी के लिए अपने नजदीकी डीलरशिप पर जाएं या कंपनी की वेबसाइट को चेक करें।

Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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