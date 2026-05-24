टॉप 5 कॉम्पैक्ट डीजल SUV, कीमत 9 से 16 लाख रुपये के बीच, लिस्ट में हुंडई और टाटा भी
हम आपको इस वक्त मार्केट में मौजूद कुछ बेस्ट अफोर्डेबल डीजल एसयूवीके बारे में बता रहे हैं। इन डीजल एसयूवी की कीमत 16 लाख रुपये से कम है। हमारी इस लिस्ट में किआ और टाटा के साथ महिंद्रा और हुंडई की एसयूवी भी शामिल हैं।
डीजल गाड़ियों का जवाब नहीं। पावर और टॉर्क के मामले में ये बेहतरीन होती हैं। जिन्होंने डीजल इंजन को चलाया है, वे इसका फन समझते हैं। हालांकि, अब मार्केट में डीजल गाड़ियों के ऑप्शन ज्यादा नहीं है। ऐसे में अगर आप ड्राइविंग के शौकीन हैं और एक डीजल कार तलाश रहे हैं, तो हम आपको इस वक्त मार्केट में मौजूद कुछ बेस्ट ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं। इन डीजल एसयूवी की कीमत 16 लाख रुपये से कम है। हमारी इस लिस्ट में किआ और टाटा के साथ महिंद्रा और हुंडई की एसयूवी भी शामिल हैं।
Tata Nexon
टाटा नेक्सॉन डीजल की कीमत 10.65 लाख से 14.02 लाॉख रुपये के बीच है। एसयूवी में 115 हॉर्सपावर का 1.5 लीटर डीजल इंजन 6-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स के साथ दिया गया है। इंजन मिड-रेंज में दमदार परफॉर्मेंस देता है। एएमटी गियरबॉक्स की वजह से कुछ ग्राहकों को स्मूथनेस भी थोड़ी कम लग सकती है। हालांकि, नेक्सॉन एक मजबूत एसयूवी का फील कराती है। इसका इंटीरियर काफी स्पेशियस और फीचर्स से भरपूर है।
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Mahindra XUV 3XO
₹ 7.54 - 14.88 लाख
Kia Sonet
₹ 7.32 - 14.17 लाख
Hyundai Venue
₹ 8 - 15.64 लाख
Mahindra XUV 7XO
₹ 13.66 - 24.92 लाख
Hyundai Venue N Line
₹ 10.65 - 15.48 लाख
Kia Sonet
किआ सोनेट डीजल की कीमत 9.80 लाख रुपये से 14.17 लाख रुपये के बीच है। किआ सोनेट में 116 हॉर्सपावर का 1.5 लीटर डीजल इंजन और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर दिया गया है। यह कार खास तौर पर स्पोर्टी नहीं है, लेकिन इसमें रिफाइनमेंट, एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। सोनेट का इंटीरियर प्रीमियम है और इसमें ढेर सारे फीचर्स हैं, लेकिन पीछे की सीट पर बैठने की जगह आपको थोड़ी कम लग सकती है।
Hyundai Venue
इसकी कीमत 11.81 लाख रुपये से लेकर 15.64 लाख रुपये के बीच है। हुंडई वेन्यू में भी सोनेट की तरह ही डीजल-ऑटोमैटिक इंजन का कॉम्बिनेशन मिलता है, जिसका मतलब है कि यह एक स्मूथ और रिफाइंड इंजन है, जो लंबी दूरी के सफर या सिटी में घूमने-फिरने के लिए बेहतरीन है। वेन्यू सोनेट से थोड़ी ज्यादा स्पेशियस, प्रीमियम और बेहतर फीचर्स से लैस है, लेकिन इसका टॉप मॉडल सोनेट से काफी महंगा है।
Mahindra XUV 3XO
महिंद्रा की इस पॉप्युलर मिड-साइज एसयूवी की कीमत 9.22 लाख रुपये से 13.90 लाख रुपये के बीच है। इसमें आपको 117 हॉर्सपावर वाला 1.5-लीटर डीजल इंजन मिलेगा। यह अपने सेगमेंट में बेस्ट 300 एनएम टॉर्क के साथ सबसे आगे है। यह एक दमदार इंजन है, जिसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस है। यह 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। इसमें पीछे की सीट पर तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन बूट स्पेस सीमित है।
Kia Syros
यूनीक लुक वाली किआ सिरोस की कीमत 12.73 लाख रुपये से 15.80 लाख रुपये के बीच है। इसमें हुंडई और किआ का 116 हॉर्सपावर वाला 1.5-लीटर डीजल-एटीयू इंजन दिया गया है। इसके स्टैंडर्ड फीचर्स लगभग एक जैसे हैं, लेकिन इसका NVH लेवल थोड़ा ज्यादा है। सिरोस का इंटीरियर सबसे स्पेशियस है और इसकी क्वॉलिटी और फीचर्स वेन्यू की टक्कर के हैं।
नोट: सभी कीमतें ऑटोकार इंडिया के डेटा के अनुसार हैं। गाड़ी खरीदने से पहले कीमतों की सटीक जानकारी के लिए अपने नजदीकी डीलरशिप पर जाएं या कंपनी की वेबसाइट को चेक करें।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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