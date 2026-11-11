एक्सटीरियर से इंटीरियर तक बड़े बदलावों के साथ आ रही टाटा नेक्सन, जानिए कितनी बदल जाएगी SUV

टाटा मोटर्स भारतीय मार्केट में अपनी पॉपुलर SUV नेक्सन को नए अवतार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी की इस नई SUV को फिलहाल इंटरनली प्रोजेक्ट गरुड़ कोडनेम दिया गया है।

टाटा मोटर्स भारतीय मार्केट में अपनी पॉपुलर SUV नेक्सन को नए अवतार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी की इस नई SUV को फिलहाल इंटरनली प्रोजेक्ट गरुड़ कोडनेम दिया गया है। नई टाटा नेक्सन को साल 2027 में भारतीय सड़कों पर उतारे जाने की उम्मीद है। बता दें कि सितंबर, 2017 में लॉन्च होने के बाद यह नेक्सन का पहला फुल जनरेशन अपडेट होगा। फिलहाल कंपनी इसकी बड़े स्तर पर टेस्टिंग कर रही है और इसे कई बार टेस्टिंग के दौरान स्पॉट भी किया जा चुका है। आइए जानते हैं आने वाली नई टाटा नेक्सन में क्या कुछ खास मिलने वाला है।

एक्सटीरियर में होंगे बड़े बदलाव नई टाटा नेक्सन के एक्सटीरियर में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। मौजूदा मॉडल में जहां कूपे जैसी रूफलाइन और पीछे की तरफ गोल डिजाइन मिलता है। वहीं, नई नेक्सन पहले के मुकाबले ज्यादा सीधी और दमदार SUV जैसी दिखाई देगी। इसके फ्रंट में नई बड़ी ग्रिल, स्प्लिट हेडलैंप, डुअल-फंक्शन LED DRLs और फॉक्स स्किड प्लेट मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, SUV में नए डिजाइन के अलॉय व्हील, नई LED लाइटिंग सिग्नेचर, बदले हुए फ्रंट और रियर बंपर के साथ नया टेलगेट भी दिया जा सकता है। हालांकि, इसका ओवरऑल साइज पहले जैसा रहने की उम्मीद है।

मिल सकता है नया प्लेटफॉर्म नई टाटा नेक्सन में सबसे बड़े बदलाव इसके प्लेटफॉर्म को लेकर देखने को मिल सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी इसे मौजूदा X1 आर्किटेक्चर के काफी अपडेटेड वर्जन पर तैयार कर सकती है। वहीं, कुछ रिपोर्ट्स में इसके टाटा के नए ATLAS प्लेटफॉर्म पर आने की भी चर्चा है। हालांकि, इसे लेकर कंपनी की तरफ से अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। एसयूवी की लंबाई 3,995mm, चौड़ाई 1,804mm और ऊंचाई 1,620mm रहने की उम्मीद है। इसके अलावा, इसमें 2,498mm का व्हीलबेस और 208mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिल सकता है।

केबिन में मिलेंगे कई नए फीचर्स नई नेक्सन के केबिन में भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इसका डैशबोर्ड और इंटीरियर लेआउट पूरी तरह नया हो सकता है। मौजूदा 10.25-इंच टचस्क्रीन की जगह बड़ी स्क्रीन और अपडेटेड यूजर इंटरफेस मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले में नए ग्राफिक्स और नेविगेशन फीचर्स दिए जा सकते हैं। SUV में पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस कनेक्टिविटी, पावर्ड ड्राइवर सीट, JBL साउंड सिस्टम और iRA कनेक्टेड टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स मिलते रहने की उम्मीद है।