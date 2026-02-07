कंपनी के स्टॉक में इन 4 मॉडल का 2 साल पुराना स्टॉक बच गया, अब खाली करने ₹1.60 लाख का डिस्काउंट
टाटा मोटर्स ने अपनी इलेक्ट्रिक कारों के लिए डिस्काउंट का एलान कर दिया है। इस महीने यानी फरवरी में कंपनी अपने चार पॉपुलर मॉडल नेक्सन ईवी, टियागो ईवी, हैरियर ईवी और पंच ईवी पर 1.60 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। कंपनी ये इन सभी कारों के मॉडल ईयर पर अलग-अलग डिस्काउंट दे रही है।
टाटा मोटर्स ने अपनी इलेक्ट्रिक कारों के लिए डिस्काउंट का एलान कर दिया है। इस महीने यानी फरवरी में कंपनी अपने चार पॉपुलर मॉडल नेक्सन ईवी, टियागो ईवी, हैरियर ईवी और पंच ईवी पर 1.60 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। कंपनी ये इन सभी कारों के मॉडल ईयर 2024, मॉडल ईयर 2025 और मॉडल ईयर 2026 पर अलग-अलग डिस्काउंट दे रही है। सबसे ज्यादा फायदा MY24 मॉडल पर मिलेगा। ऐसे में आप इनमें से कोई भी इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब इस डिस्काउंट के बारे में जान लेना चाहिए।
1. नेक्सन EV (Nexon EV)
1.2 लाख रुपए तक का डिस्काउंट
टाटा के इलेक्ट्रिक कार पोर्टफोलियो में नेक्सन EV वो कार है जिस पर फरवरी 2025 में सबसे कम 1.2 लाख रुपए तक की छूट मिल रही है। यह MY24 और MY25 चेसिस वैरिएंट के लिए है। नए MY26 चेसिस नेक्सन EV पर सिर्फ 30,000 रुपए तक की छूट मिल रही है। यह ध्यान रखना होगा कि ये छूट वैरिएंट के हिसाब से नहीं हैं और सभी वैरिएंट पर मिल सकती हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Tata Tiago EV
₹ 7.99 - 11.14 लाख
Tata Harrier EV
₹ 21.49 - 30.23 लाख
Tata Punch EV
₹ 9.99 - 14.44 लाख
Tata Nexon EV
₹ 12.49 - 17.49 लाख
Tata Tigor EV
₹ 12.49 - 13.75 लाख
2. टियागो EV (Tiago EV)
1.5 लाख रुपए तक का डिस्काउंट
नेक्सन EV से ज्यादा छूट देने वाली टियागो EV है, जो देश में टाटा की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार है। MY24 और MY25 चेसिस टियागो EV पर, टाटा 1.5 लाख रुपए तक की छूट दे रही है। MY26 चेसिस टियागो EV पर, टाटा 60,000 रुपए तक की छूट दे रही है। टियागो EV के सभी वैरिएंट इन छूट के लिए एलिजिबल हैं।
3. हैरियर EV (Harrier EV)
1.5 लाख रुपए तक का डिस्काउंट
कंपनी की सबसे महंगी और फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक कार होने के बावजूद हैरियर EV पर सबसे सस्ती टियागो EV के बराबर 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिल रही है। टियागो EV के उलट, हैरियर EV की 1.5 लाख रुपए की छूट MY25 और MY26 चेसिस मॉडल के सभी वैरिएंट पर एक जैसी है और यह एकमात्र MY26 गाड़ी है जिसे लॉयल्टी बोनस मिल रहा है।
4. पंच EV (Punch EV)
1.6 लाख रुपए तक का डिस्काउंट
टाटा मोटर्स MY24 और MY25 चेसिस पंच EV के सभी वैरिएंट पर अधिकतम 1.6 लाख रुपए तक की छूट दे रही है। MY26 चेसिस पंच EV के सभी वैरिएंट पर 90,000 रुपए तक की छूट मिल रही है। टाटा मोटर्स पंच EV फेसलिफ्ट पर काम कर रही है जो 20 फरवरी को देश में लॉन्च होने वाली है।
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।