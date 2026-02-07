कंपनी के स्टॉक में इन 4 मॉडल का 2 साल पुराना स्टॉक बच गया, अब खाली करने ₹1.60 लाख का डिस्काउंट

संक्षेप: टाटा मोटर्स ने अपनी इलेक्ट्रिक कारों के लिए डिस्काउंट का एलान कर दिया है। इस महीने यानी फरवरी में कंपनी अपने चार पॉपुलर मॉडल नेक्सन ईवी, टियागो ईवी, हैरियर ईवी और पंच ईवी पर 1.60 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। कंपनी ये इन सभी कारों के मॉडल ईयर पर अलग-अलग डिस्काउंट दे रही है।

Feb 07, 2026 02:56 pm IST

टाटा मोटर्स ने अपनी इलेक्ट्रिक कारों के लिए डिस्काउंट का एलान कर दिया है। इस महीने यानी फरवरी में कंपनी अपने चार पॉपुलर मॉडल नेक्सन ईवी, टियागो ईवी, हैरियर ईवी और पंच ईवी पर 1.60 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। कंपनी ये इन सभी कारों के मॉडल ईयर 2024, मॉडल ईयर 2025 और मॉडल ईयर 2026 पर अलग-अलग डिस्काउंट दे रही है। सबसे ज्यादा फायदा MY24 मॉडल पर मिलेगा। ऐसे में आप इनमें से कोई भी इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब इस डिस्काउंट के बारे में जान लेना चाहिए।

1. नेक्सन EV (Nexon EV)

1.2 लाख रुपए तक का डिस्काउंट टाटा के इलेक्ट्रिक कार पोर्टफोलियो में नेक्सन EV वो कार है जिस पर फरवरी 2025 में सबसे कम 1.2 लाख रुपए तक की छूट मिल रही है। यह MY24 और MY25 चेसिस वैरिएंट के लिए है। नए MY26 चेसिस नेक्सन EV पर सिर्फ 30,000 रुपए तक की छूट मिल रही है। यह ध्यान रखना होगा कि ये छूट वैरिएंट के हिसाब से नहीं हैं और सभी वैरिएंट पर मिल सकती हैं।

2. टियागो EV (Tiago EV)

1.5 लाख रुपए तक का डिस्काउंट नेक्सन EV से ज्यादा छूट देने वाली टियागो EV है, जो देश में टाटा की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार है। MY24 और MY25 चेसिस टियागो EV पर, टाटा 1.5 लाख रुपए तक की छूट दे रही है। MY26 चेसिस टियागो EV पर, टाटा 60,000 रुपए तक की छूट दे रही है। टियागो EV के सभी वैरिएंट इन छूट के लिए एलिजिबल हैं।

3. हैरियर EV (Harrier EV)

1.5 लाख रुपए तक का डिस्काउंट कंपनी की सबसे महंगी और फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक कार होने के बावजूद हैरियर EV पर सबसे सस्ती टियागो EV के बराबर 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिल रही है। टियागो EV के उलट, हैरियर EV की 1.5 लाख रुपए की छूट MY25 और MY26 चेसिस मॉडल के सभी वैरिएंट पर एक जैसी है और यह एकमात्र MY26 गाड़ी है जिसे लॉयल्टी बोनस मिल रहा है।

4. पंच EV (Punch EV)

1.6 लाख रुपए तक का डिस्काउंट टाटा मोटर्स MY24 और MY25 चेसिस पंच EV के सभी वैरिएंट पर अधिकतम 1.6 लाख रुपए तक की छूट दे रही है। MY26 चेसिस पंच EV के सभी वैरिएंट पर 90,000 रुपए तक की छूट मिल रही है। टाटा मोटर्स पंच EV फेसलिफ्ट पर काम कर रही है जो 20 फरवरी को देश में लॉन्च होने वाली है।