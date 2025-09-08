सस्ती हुई टाटा नेक्सन! GST कटौती के बाद अब सिर्फ इतने में मिल जाएगी; सीधे ₹1.52 लाख तक की बचत
GST कटौती के बाद टाटा नेक्सन की कीमतों में 1.52 लाख तक की गिरावट दर्ज की गई है। इसीलिए, आज हम यहां आपको टाटा नेक्सन की वैरिएंट-वाइज संभावित कीमतों के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।
22 सितंबर 2025 से जीएसटी कटौती होने के बाद टाटा नेक्सन के अलग-अलग वैरिएंट की कीमतें बदलने वाली हैं, जिसका फायदा नेक्सन ग्राहकों को मिलेगा। इसीलिए, आज हम यहां नेक्सन की पुरानी और नई कीमतों की तुलना करने जा रहे हैं, ताकि आपको यह पता चल सके कि नेक्सन के किस वैरिएंट की कीमतों में सबसे ज्यादा कटौती हो रही है और किस वैरिएंट की कीमतों में सबसे कम कटौती की गई है।
GST कटौती के बाद टाटा नेक्सन की संभावित कीमतें
नए GST रिफॉर्म के बाद टाटा नेक्सन की संभावित कीमतें
पुरानी और नई कीमतों की तुलना
|1.2L टर्बो पेट्रोल-मैनुअल (5-स्पीड)
|वैरिएंट
|मौजूदा कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|Smart
|Rs. 7,99,990
|-Rs. 68,190
|Rs. 7,31,800
|-8.52%
|Smart Plus
|Rs. 8,89,990
|-Rs. 75,890
|Rs. 8,14,100
|-8.53%
|Smart Plus S
|Rs. 9,19,990
|-Rs. 78,390
|Rs. 8,41,600
|-8.52%
|1.2L टर्बो पेट्रोल-मैनुअल (6-स्पीड)
|वैरिएंट
|मौजूदा कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|Pure Plus
|Rs. 9,69,990
|-Rs. 82,690
|Rs. 8,87,300
|-8.52%
|Pure Plus S
|Rs. 9,99,990
|-Rs. 85,190
|Rs. 9,14,800
|-8.52%
|Creative
|Rs. 10,99,990
|-Rs. 93,790
|Rs. 10,06,200
|-8.53%
|Creative Plus S
|Rs. 11,29,990
|-Rs. 96,290
|Rs. 10,33,700
|-8.52%
|Creative Plus S Dark
|Rs. 11,69,990
|-Rs. 99,690
|Rs. 10,70,300
|-8.52%
|Creative Plus PS Dual Tone
|Rs. 12,29,990
|-Rs. 104,790
|Rs. 11,25,200
|-8.52%
|Creative Plus PS Dark
|Rs. 12,69,990
|-Rs. 108,290
|Rs. 11,61,700
|-8.53%
|Fearless Plus PS Dual Tone
|Rs. 13,29,990
|-Rs. 113,390
|Rs. 12,16,600
|-8.53%
|Fearless Plus PS Dark
|Rs. 13,49,990
|-Rs. 115,090
|Rs. 12,34,900
|-8.53%
|1.2L टर्बो पेट्रोल-ऑटो (AMT)
|वैरिएंट
|मौजूदा कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|Smart Plus
|Rs. 9,59,990
|-Rs. 81,790
|Rs. 8,78,200
|-8.52%
|Pure Plus
|Rs. 10,39,990
|-Rs. 88,590
|Rs. 9,51,400
|-8.52%
|Pure Plus S
|Rs. 10,69,990
|-Rs. 91,190
|Rs. 9,78,800
|-8.52%
|Creative
|Rs. 11,69,990
|-Rs. 99,690
|Rs. 10,70,300
|-8.52%
|Creative Plus S
|Rs. 11,99,990
|-Rs. 1,02,290
|Rs. 10,97,700
|-8.52%
|1.2L टर्बो पेट्रोल-ऑटो (DCT)
|वैरिएंट
|मौजूदा कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|Creative
|Rs. 12,19,990
|-Rs. 1,03,990
|Rs. 11,16,000
|-8.52%
|Creative Plus PS DT
|Rs. 13,49,990
|-Rs. 1,15,090
|Rs. 12,34,900
|-8.53%
|Creative Plus PS Dark
|Rs. 13,89,990
|-Rs. 1,18,490
|Rs. 12,71,500
|-8.52%
|Fearless Plus PS DT
|Rs. 14,49,990
|-Rs. 1,23,590
|Rs. 13,26,400
|-8.52%
|Fearless Plus PS Dark
|Rs. 14,69,990
|-Rs. 1,25,290
|Rs. 13,44,700
|-8.52%
|1.2L टर्बो CNG-मैनुअल
|वैरिएंट
|मौजूदा कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|Smart
|Rs. 8,99,990
|-Rs. 76,690
|Rs. 8,23,300
|-8.52%
|Smart Plus
|Rs. 9,79,990
|-Rs. 83,490
|Rs. 8,96,500
|-8.52%
|Smart Plus S
|Rs. 9,99,990
|-Rs. 85,190
|Rs. 9,14,800
|-8.52%
|Pure Plus
|Rs. 10,69,990
|-Rs. 91,190
|Rs. 9,78,800
|-8.52%
|Pure Plus S
|Rs. 10,99,990
|-Rs. 93,790
|Rs. 10,06,200
|-8.53%
|Creative
|Rs. 11,99,990
|-Rs. 102,290
|Rs. 10,97,700
|-8.52%
|Creative Plus S
|Rs. 12,29,990
|-Rs. 104,790
|Rs. 11,25,200
|-8.52%
|Creative Plus S Dark
|Rs. 12,69,990
|-Rs. 107,990
|Rs. 11,62,000
|-8.50%
|Creative Plus PS DT
|Rs. 13,29,990
|-Rs. 113,390
|Rs. 12,16,600
|-8.53%
|Fearless Plus PS DT
|Rs. 14,29,990
|-Rs. 121,890
|Rs. 13,08,100
|-8.52%
|Creative Plus PS Dark
|Rs. 13,69,990
|-Rs. 116,790
|Rs. 12,53,200
|-8.52%
|Fearless Plus PS Dark
|Rs. 14,49,990
|-Rs. 123,590
|Rs. 13,26,400
|-8.52%
|1.5L टर्बो डीजल-मैनुअल
|वैरिएंट
|मौजूदा कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|Smart Plus
|Rs. 9,99,990
|-Rs. 98,990
|Rs. 9,01,000
|-9.90%
|Smart Plus S
|Rs. 10,29,990
|-Rs. 1,01,890
|Rs. 9,28,100
|-9.89%
|Pure Plus
|Rs. 10,99,990
|-Rs. 1,08,890
|Rs. 9,91,100
|-9.90%
|Pure Plus S
|Rs. 11,29,990
|-Rs. 1,11,790
|Rs. 10,18,200
|-9.89%
|Creative
|Rs. 12,39,990
|-Rs. 1,22,690
|Rs. 11,17,300
|-9.89%
|Creative Plus S
|Rs. 12,69,990
|-Rs. 1,25,690
|Rs. 11,44,300
|-9.90%
|Creative Plus PS DT
|Rs. 13,69,990
|-Rs. 1,35,590
|Rs. 12,34,400
|-9.90%
|1.5L टर्बो डीजल-ऑटो (AMT)
|वैरिएंट
|मौजूदा कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|Pure Plus
|Rs. 11,69,990
|-Rs. 1,15,790
|Rs. 10,54,200
|-9.90%
|Creative
|Rs. 13,09,990
|-Rs. 1,29,690
|Rs. 11,80,300
|-9.90%
|Creative Plus S
|Rs. 13,39,990
|-Rs. 1,32,590
|Rs. 12,07,400
|-9.89%
|Creative Plus PS DT
|Rs. 14,39,990
|-Rs. 1,42,490
|Rs. 12,97,500
|-9.90%
|Fearless Plus PS DT
|Rs. 15,39,990
|-Rs. 1,52,390
|Rs. 13,87,600
|-9.90%
नोट- कृपया ध्यान दें कि ये अनुमानित कीमतें v3cars की एक रिपोर्ट से ली गई हैं, लेकिन 22 सितंबर 2025 को लागू होने पर टाटा अपने कारों की कीमतों में थोड़ा बदलाव कर सकती है।
