सस्ती हुई टाटा नेक्सन! GST कटौती के बाद अब सिर्फ इतने में मिल जाएगी; सीधे ₹1.52 लाख तक की बचत

GST कटौती के बाद टाटा नेक्सन की कीमतों में 1.52 लाख तक की गिरावट दर्ज की गई है। इसीलिए, आज हम यहां आपको टाटा नेक्सन की वैरिएंट-वाइज संभावित कीमतों के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 8 Sep 2025 02:02 PM
Tata Nexon CNGarrow

22 सितंबर 2025 से जीएसटी कटौती होने के बाद टाटा नेक्सन के अलग-अलग वैरिएंट की कीमतें बदलने वाली हैं, जिसका फायदा नेक्सन ग्राहकों को मिलेगा। इसीलिए, आज हम यहां नेक्सन की पुरानी और नई कीमतों की तुलना करने जा रहे हैं, ताकि आपको यह पता चल सके कि नेक्सन के किस वैरिएंट की कीमतों में सबसे ज्यादा कटौती हो रही है और किस वैरिएंट की कीमतों में सबसे कम कटौती की गई है।

ये भी पढ़ें:GST कटौती के बाद मारुति, महिंद्रा, हुंडई, टाटा समेत अन्य कारों की कीमत?

GST कटौती के बाद टाटा नेक्सन की संभावित कीमतें

नए GST रिफॉर्म के बाद टाटा नेक्सन की संभावित कीमतें

पुरानी और नई कीमतों की तुलना

1.2L टर्बो पेट्रोल-मैनुअल (5-स्पीड)
वैरिएंटमौजूदा कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
SmartRs. 7,99,990-Rs. 68,190Rs. 7,31,800-8.52%
Smart PlusRs. 8,89,990-Rs. 75,890Rs. 8,14,100-8.53%
Smart Plus SRs. 9,19,990-Rs. 78,390Rs. 8,41,600-8.52%
1.2L टर्बो पेट्रोल-मैनुअल (6-स्पीड)
वैरिएंटमौजूदा कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
Pure PlusRs. 9,69,990-Rs. 82,690Rs. 8,87,300-8.52%
Pure Plus SRs. 9,99,990-Rs. 85,190Rs. 9,14,800-8.52%
CreativeRs. 10,99,990-Rs. 93,790Rs. 10,06,200-8.53%
Creative Plus SRs. 11,29,990-Rs. 96,290Rs. 10,33,700-8.52%
Creative Plus S DarkRs. 11,69,990-Rs. 99,690Rs. 10,70,300-8.52%
Creative Plus PS Dual ToneRs. 12,29,990-Rs. 104,790Rs. 11,25,200-8.52%
Creative Plus PS DarkRs. 12,69,990-Rs. 108,290Rs. 11,61,700-8.53%
Fearless Plus PS Dual ToneRs. 13,29,990-Rs. 113,390Rs. 12,16,600-8.53%
Fearless Plus PS DarkRs. 13,49,990-Rs. 115,090Rs. 12,34,900-8.53%
1.2L टर्बो पेट्रोल-ऑटो (AMT)
वैरिएंटमौजूदा कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
Smart PlusRs. 9,59,990-Rs. 81,790Rs. 8,78,200-8.52%
Pure PlusRs. 10,39,990-Rs. 88,590Rs. 9,51,400-8.52%
Pure Plus SRs. 10,69,990-Rs. 91,190Rs. 9,78,800-8.52%
CreativeRs. 11,69,990-Rs. 99,690Rs. 10,70,300-8.52%
Creative Plus SRs. 11,99,990-Rs. 1,02,290Rs. 10,97,700-8.52%
1.2L टर्बो पेट्रोल-ऑटो (DCT)
वैरिएंटमौजूदा कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
CreativeRs. 12,19,990-Rs. 1,03,990Rs. 11,16,000-8.52%
Creative Plus PS DTRs. 13,49,990-Rs. 1,15,090Rs. 12,34,900-8.53%
Creative Plus PS DarkRs. 13,89,990-Rs. 1,18,490Rs. 12,71,500-8.52%
Fearless Plus PS DTRs. 14,49,990-Rs. 1,23,590Rs. 13,26,400-8.52%
Fearless Plus PS DarkRs. 14,69,990-Rs. 1,25,290Rs. 13,44,700-8.52%
1.2L टर्बो CNG-मैनुअल
वैरिएंटमौजूदा कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
SmartRs. 8,99,990-Rs. 76,690Rs. 8,23,300-8.52%
Smart PlusRs. 9,79,990-Rs. 83,490Rs. 8,96,500-8.52%
Smart Plus SRs. 9,99,990-Rs. 85,190Rs. 9,14,800-8.52%
Pure PlusRs. 10,69,990-Rs. 91,190Rs. 9,78,800-8.52%
Pure Plus SRs. 10,99,990-Rs. 93,790Rs. 10,06,200-8.53%
CreativeRs. 11,99,990-Rs. 102,290Rs. 10,97,700-8.52%
Creative Plus SRs. 12,29,990-Rs. 104,790Rs. 11,25,200-8.52%
Creative Plus S DarkRs. 12,69,990-Rs. 107,990Rs. 11,62,000-8.50%
Creative Plus PS DTRs. 13,29,990-Rs. 113,390Rs. 12,16,600-8.53%
Fearless Plus PS DTRs. 14,29,990-Rs. 121,890Rs. 13,08,100-8.52%
Creative Plus PS DarkRs. 13,69,990-Rs. 116,790Rs. 12,53,200-8.52%
Fearless Plus PS DarkRs. 14,49,990-Rs. 123,590Rs. 13,26,400-8.52%
1.5L टर्बो डीजल-मैनुअल
वैरिएंटमौजूदा कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
Smart PlusRs. 9,99,990-Rs. 98,990Rs. 9,01,000-9.90%
Smart Plus SRs. 10,29,990-Rs. 1,01,890Rs. 9,28,100-9.89%
Pure PlusRs. 10,99,990-Rs. 1,08,890Rs. 9,91,100-9.90%
Pure Plus SRs. 11,29,990-Rs. 1,11,790Rs. 10,18,200-9.89%
CreativeRs. 12,39,990-Rs. 1,22,690Rs. 11,17,300-9.89%
Creative Plus SRs. 12,69,990-Rs. 1,25,690Rs. 11,44,300-9.90%
Creative Plus PS DTRs. 13,69,990-Rs. 1,35,590Rs. 12,34,400-9.90%
1.5L टर्बो डीजल-ऑटो (AMT)
वैरिएंटमौजूदा कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
Pure PlusRs. 11,69,990-Rs. 1,15,790Rs. 10,54,200-9.90%
CreativeRs. 13,09,990-Rs. 1,29,690Rs. 11,80,300-9.90%
Creative Plus SRs. 13,39,990-Rs. 1,32,590Rs. 12,07,400-9.89%
Creative Plus PS DTRs. 14,39,990-Rs. 1,42,490Rs. 12,97,500-9.90%
Fearless Plus PS DTRs. 15,39,990-Rs. 1,52,390Rs. 13,87,600-9.90%

नोट- कृपया ध्यान दें कि ये अनुमानित कीमतें v3cars की एक रिपोर्ट से ली गई हैं, लेकिन 22 सितंबर 2025 को लागू होने पर टाटा अपने कारों की कीमतों में थोड़ा बदलाव कर सकती है।

Auto News Hindi Tata Motors Tata Nexon

