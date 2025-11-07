Hindustan Hindi News
Tata Nexon SUV gets Rs 45,000 discount in November 2025, check all details
देश की नंबर-1 SUV, 5-स्टार सेफ्टी, कीमत ₹7.31 लाख; नवंबर ऑफर में इतनी सस्ती मिल रही, फटाक से लपक लें

संक्षेप: नवंबर 2025 में टाटा नेक्सन (Tata Nexon) पर धमाकेदार ऑफर मिल रहा है। कंपनी इस एसयूवी पर पूरे 45,000 रुपये तक की छूट दे रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Fri, 7 Nov 2025 03:01 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
टाटा मोटर्स ने नवंबर महीने में भी अपने बेस्टसेलिंग कॉम्पैक्ट SUV टाटा नेक्सन (Tata Nexon) पर शानदार डिस्काउंट ऑफर जारी रखा है। अगर आप इस फेस्टिव सीजन में नई नेक्सन खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह मौका मिस न करें, क्योंकि कंपनी 45,000 तक का फायदा दे रही है, वो भी नेक्सन के पेट्रोल, डीजल और CNG तीनों वेरिएंट्स पर यह बेनिफिट मिल रहा है। आइए इस ऑफर की डिटेल्स जानते हैं।

कितनी है छूट?

कुल डिस्काउंट:- 45,000 तक

MY2025 मॉडल पर लॉयल्टी बोनस:- 20,000 तक

ऑफर: पेट्रोल, डीजल और CNG सभी वैरिएंट्स पर

मॉडल ईयर:- 2024 और 2025 दोनों पर लागू

टाटा नेक्सन (Tata Nexon) क्यों है खास?


टाटा नेक्सन (Tata Nexon) आज भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट SUVs में से एक है। नई Nexon में एडवांस्ड फीचर्स जैसे 10.25-इंच का टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस कनेक्टिविटी, वॉयस कमांड, 6 एयरबैग और 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग शामिल हैं।

इंजन ऑप्शंस

इंजन ऑप्शन की बात करें तो इसमें 1.2L टर्बो पेट्रोल (MT/DCT), 1.5L डीजल (MT/AMT) और 1.2L CNG (MT) का ऑप्शन मिलता है।

कीमत और मुकाबला

इसकी कीमत 7.31 लाख से शुरू होती है और 15.40 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है। इसका मुकाबला महिंद्रा XUV 3XO, किआ सोनेट (Kia Sonet) और स्कोडा कायलाक (Skoda Kylaq) जैसी एसयूवी से होता है।

क्यों है यह डील खास?

त्योहारी सीजन खत्म होने के बावजूद टाटा ने नवंबर में भी डिस्काउंट जारी रखा है, जो आमतौर पर बहुत कम देखने को मिलता है। नेक्सन (Nexon) खरीदने का यह समय परफेक्ट हो सकता है, क्योंकि आप न सिर्फ प्राइस बेनिफिट पा रहे हैं, बल्कि नए मॉडल ईयर (MY2025) के साथ बेहतर वैल्यू भी हासिल कर सकते हैं।

Sarveshwar Pathak

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi

