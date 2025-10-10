टाटा की इस SUV के पीछे हाथ धोकर पड़े ग्राहक, बिक्री में बनी नंबर-1; 97% बढ़ गई बिक्री, जानिए दूसरे मॉडलों का हाल
भारतीय ग्राहकों के बीच टाटा नेक्सन (Tata Nexon) हमेशा से पॉपुलर एसयूवी रही है। एक बार फिर इसे सही साबित करते हुए टाटा नेक्सन बीते महीने यानी सितंबर, 2025 में कंपनी की बेस्ट-सेलिंग मॉडल बन गई। टाटा नेक्सन को बीते महीने कुल 22,573 नए ग्राहक मिले। बता दें कि इस दौरान टाटा नेक्सन की बिक्री में सालाना आधार पर 97 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी सितंबर, 2024 में यह आंकड़ा 11,470 यूनिट था। आइए जानते हैं बीते महीने कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।
97% बढ़ गई टाटा टियागो की बिक्री
बिक्री की इस लिस्ट में हमेशा की तरह दूसरे नंबर पर टाटा पंच रही। टाटा पांच ने इस दौरान 16 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 15,891 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा टियागो रही। टाटा टियागो ने इस दौरान 97 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 8,322 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा अल्ट्रोज रही। टाटा अल्ट्रोज ने इस दौरान 51 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 4,168 यूनिट कार की बिक्री की।
67% घट गई टाटा कर्व की बिक्री
दूसरी ओर पांचवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा टिगोर रही। टाटा टिगोर ने इस दौरान 8 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,66 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा कर्व रही। टाटा कर्व ने इस दौरान 67 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,566 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा हैरियर रही। टाटा हैरियर ने इस दौरान 161 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 4,181 यूनिट कार की बिक्री की।
करीब 60000 बिकी टाटा कार
बिक्री कि लिस्ट में लास्ट पोजीशन पर टाटा सफारी रही। टाटा सफारी को इस दौरान कुल 2,000 नए ग्राहक मिले। बता दें कि इस दौरान टाटा सफारी की बिक्री में 22 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यह आंकड़ा कुल 1,644 यूनिट था। इस तरह अगर कुल मिलाकर बात करें तो बीते महीने टाटा की कारों को कल 59,667 नए खरीदार मिले। इस दौरान टाटा की ओवरऑल बिक्री में सालाना आधार पर 45 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखने को मिली।
