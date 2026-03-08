Hindustan Hindi News
सिर्फ 105 यूनिट से नंबर-1 की रेस हार गई डिजायर, इस SUV ने छीन लिया ताज! सामने आई टॉप-15 की लिस्ट

Mar 08, 2026 03:03 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
फरवरी 2026 में टाटा नेक्सन (Tata Nexon) नंबर-1 रही। इसके बाद मारुति की सेडान डिजायर ने अपनी जगह बनाई। आइए ऐसी टॉप-15 कारों की लिस्ट पर नजर डालते हैं, जो फरवरी 2026 में सबसे ज्यादा बिकीं।

भारत के कार बाजार में फरवरी 2026 में भी एक बार फिर टाटा नेक्सन (Tata Nexon) का दबदबा देखने को मिला। SUV सेगमेंट की यह पॉपुलर कार लगातार ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक, फरवरी 2026 में भी नेक्सन (Nexon/ EV सहित) सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। हालांकि, इसकी बिक्री में महीने-दर-महीने (MoM) करीब 17% की गिरावट दर्ज की गई, फिर भी यह नंबर-1 की पोजिशन बचाने में सफल रही। आइए जानते हैं कि फरवरी 2026 में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों का पूरा हाल जानते हैं।

नंबर-1 पर रही Tata Nexon

फरवरी 2026 में टाटा मोटर्स (Tata Motors) की टाटा नेक्सन (Tata Nexon) ने करीब 19,400 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। हालांकि, जनवरी के मुकाबले इसकी बिक्री थोड़ी कम हुई, लेकिन फिर भी यह भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी रही।

दूसरे नंबर पर मारुति डिजायर

मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) नंबर-2 पर रही। दिलचस्प बात यह है कि टॉप-15 लिस्ट में डिजायर (Dzire) ही एकमात्र सेडान है। फरवरी में इसकी करीब 19,300 यूनिट्स बिकीं और यह नेक्सन (Nexon) से सिर्फ 105 यूनिट्स पीछे रह गई। कमर्शियल सेगमेंट में इसकी जबरदस्त डिमांड इसकी बिक्री को लगातार मजबूत बनाए हुए है।

तीसरे नंबर पर टाटा पंच

टाटा पंच (Tata Punch) पर तीसरे स्थान पर रही। पंच (Punch) और पंच ईवी (Punch EV) की संयुक्त बिक्री के साथ यह कार लगातार टॉप-3 में बनी हुई है। फरवरी में इसकी बिक्री में लगभग 3% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन इसकी लोकप्रियता अभी भी बरकरार है।

ये भी पढ़ें:सस्ती EV से लेकर नई 7-सीटर तक! मार्केट में धूम मचाने आ रहीं मारुति की ये 4 कारें
ये भी पढ़ें:इस कार का स्टॉक खत्म करने मारुति दे रही पूरे ₹4.25 लाख का डिस्काउंट

फरवरी 2026 में बिकने वाली टॉप-15 कारें

रैंकमॉडलफरवरी 2026जनवरी 2026फरवरी 2025MoM चेंज (%)YoY चेंज (%)
1Tata Nexon (ICE + EV)19,430 23,36515,349(-17)27
2Maruti Dzire19,326 19,62914,694(-2)32
3Tata Punch (ICE + EV)18,748 19,25714,559(-3)29
4Hyundai Creta (ICE + EV)17,938 17,92116,317Negligible10
5Maruti Brezza17,863 17,48615,392216
6Maruti Ertiga17,80717,89214,868Negligible20
7Maruti Wagon R14,885 15,11819,879(-2)(-25)
8Maruti Swift14,833 17,80616,269(-17)(-9)
9Mahindra Scorpio (includes Scorpio N)14,66515,54213,618(-6)8
10Maruti Baleno14,63216,78215,480(-13)(-5)
11Maruti Fronx13,89813,35321,4614(-35)
12Maruti Victoris13,02115,240(-15)
13Maruti Eeco11,62011,91411,493(-2)1
14Mahindra Thar (includes Thar Roxx)11,04713,418 9,248(-18)19
15Hyundai Venue (includes Venue N Line)10,49412,41310,125(-15)4

क्रेटा (Creta) की डिमांड भी बरकरार

SUV सेगमेंट की एक और पॉपुलर कार हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) भी टॉप सेलिंग कारों की लिस्ट में मजबूत बनी हुई है। फरवरी 2026 में इसकी बिक्री में मामूली बढ़त दर्ज हुई और इसमें क्रेटा ईवी (Creta Electric) और क्रेटा एन-लाइन (Creta N Line) के आंकड़े भी शामिल हैं।

ब्रेजा ने दिखाई बढ़त

मारुति की कॉम्पैक्ट SUV मारुति सुजुकी ब्रेजा (Maruti Suzuki Brezza) फरवरी में अच्छा प्रदर्शन करती दिखी। इसकी बिक्री में करीब 2% की वृद्धि हुई और इसने अर्टिगा (Maruti Suzuki Ertiga) और स्विफ्ट (Maruti Suzuki Swift) को पीछे छोड़ दिया। दिलचस्प बात यह है कि ब्रेजा (Brezza) भारत में 10 साल पूरे कर चुकी है।

इन कारों की बिक्री में आई गिरावट

फरवरी 2026 में कई पॉपुलर कारों की बिक्री में गिरावट भी देखने को मिली। इनमें मारुति स्विफ्ट (Maruti Suzuki Swift) की बिक्री में करीब 17% की गिरावट है। वहीं, मारुति बलेनो (Maruti Suzuki Baleno) की सेल में करीब 13% गिरावट है। हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue) की बिक्री में लगभग 15% की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, इन मॉडलों की डिमांड अभी भी मजबूत बनी हुई है।

स्कॉर्पियो और थार की मजबूत मौजूदगी

SUV सेगमेंट में महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) और महिंद्रा स्कॉर्पियो-N (Mahindra Scorpio N) की संयुक्त बिक्री भी टॉप लिस्ट में शामिल रही। वहीं, महिंद्रा थार (Mahindra Thar) और थार रॉक्स (Thar Roxx) की बिक्री में महीने के हिसाब से गिरावट जरूर आई, लेकिन सालाना आधार पर इनकी बिक्री में करीब 19% की बढ़त देखी गई।

ईको ने ऑल्टो की जगह ली

फरवरी 2026 की टॉप-15 कारों की लिस्ट में ईको (Maruti Suzuki Eeco) ने अपनी जगह बनाई है। करीब 11,600 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री के साथ इस मॉडल ने ऑल्टो (Maruti Suzuki Alto) की जगह ले ली।

ये भी पढ़ें:सस्ती EV से लेकर नई 7-सीटर तक! मार्केट में धूम मचाने आ रहीं मारुति की ये 4 कारें

फरवरी 2026 में भारतीय कार बाजार में SUV सेगमेंट का दबदबा साफ दिखाई देता है। टाटा नेक्सन (Tata Nexon) लगातार नंबर-1 बनी हुई है, जबकि मारुति (Maruti Suzuki India) के कई मॉडल टॉप सेलिंग लिस्ट में शामिल हैं। आने वाले महीनों में नए लॉन्च और ऑफर्स के चलते इस लिस्ट में और बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

