सिर्फ 105 यूनिट से नंबर-1 की रेस हार गई डिजायर, इस SUV ने छीन लिया ताज! सामने आई टॉप-15 की लिस्ट
फरवरी 2026 में टाटा नेक्सन (Tata Nexon) नंबर-1 रही। इसके बाद मारुति की सेडान डिजायर ने अपनी जगह बनाई। आइए ऐसी टॉप-15 कारों की लिस्ट पर नजर डालते हैं, जो फरवरी 2026 में सबसे ज्यादा बिकीं।
भारत के कार बाजार में फरवरी 2026 में भी एक बार फिर टाटा नेक्सन (Tata Nexon) का दबदबा देखने को मिला। SUV सेगमेंट की यह पॉपुलर कार लगातार ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक, फरवरी 2026 में भी नेक्सन (Nexon/ EV सहित) सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। हालांकि, इसकी बिक्री में महीने-दर-महीने (MoM) करीब 17% की गिरावट दर्ज की गई, फिर भी यह नंबर-1 की पोजिशन बचाने में सफल रही। आइए जानते हैं कि फरवरी 2026 में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों का पूरा हाल जानते हैं।
नंबर-1 पर रही Tata Nexon
फरवरी 2026 में टाटा मोटर्स (Tata Motors) की टाटा नेक्सन (Tata Nexon) ने करीब 19,400 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। हालांकि, जनवरी के मुकाबले इसकी बिक्री थोड़ी कम हुई, लेकिन फिर भी यह भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी रही।
दूसरे नंबर पर मारुति डिजायर
मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) नंबर-2 पर रही। दिलचस्प बात यह है कि टॉप-15 लिस्ट में डिजायर (Dzire) ही एकमात्र सेडान है। फरवरी में इसकी करीब 19,300 यूनिट्स बिकीं और यह नेक्सन (Nexon) से सिर्फ 105 यूनिट्स पीछे रह गई। कमर्शियल सेगमेंट में इसकी जबरदस्त डिमांड इसकी बिक्री को लगातार मजबूत बनाए हुए है।
तीसरे नंबर पर टाटा पंच
टाटा पंच (Tata Punch) पर तीसरे स्थान पर रही। पंच (Punch) और पंच ईवी (Punch EV) की संयुक्त बिक्री के साथ यह कार लगातार टॉप-3 में बनी हुई है। फरवरी में इसकी बिक्री में लगभग 3% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन इसकी लोकप्रियता अभी भी बरकरार है।
फरवरी 2026 में बिकने वाली टॉप-15 कारें
|रैंक
|मॉडल
|फरवरी 2026
|जनवरी 2026
|फरवरी 2025
|MoM चेंज (%)
|YoY चेंज (%)
|1
|Tata Nexon (ICE + EV)
|19,430
|23,365
|15,349
|(-17)
|27
|2
|Maruti Dzire
|19,326
|19,629
|14,694
|(-2)
|32
|3
|Tata Punch (ICE + EV)
|18,748
|19,257
|14,559
|(-3)
|29
|4
|Hyundai Creta (ICE + EV)
|17,938
|17,921
|16,317
|Negligible
|10
|5
|Maruti Brezza
|17,863
|17,486
|15,392
|2
|16
|6
|Maruti Ertiga
|17,807
|17,892
|14,868
|Negligible
|20
|7
|Maruti Wagon R
|14,885
|15,118
|19,879
|(-2)
|(-25)
|8
|Maruti Swift
|14,833
|17,806
|16,269
|(-17)
|(-9)
|9
|Mahindra Scorpio (includes Scorpio N)
|14,665
|15,542
|13,618
|(-6)
|8
|10
|Maruti Baleno
|14,632
|16,782
|15,480
|(-13)
|(-5)
|11
|Maruti Fronx
|13,898
|13,353
|21,461
|4
|(-35)
|12
|Maruti Victoris
|13,021
|15,240
|—
|(-15)
|—
|13
|Maruti Eeco
|11,620
|11,914
|11,493
|(-2)
|1
|14
|Mahindra Thar (includes Thar Roxx)
|11,047
|13,418
|9,248
|(-18)
|19
|15
|Hyundai Venue (includes Venue N Line)
|10,494
|12,413
|10,125
|(-15)
|4
क्रेटा (Creta) की डिमांड भी बरकरार
SUV सेगमेंट की एक और पॉपुलर कार हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) भी टॉप सेलिंग कारों की लिस्ट में मजबूत बनी हुई है। फरवरी 2026 में इसकी बिक्री में मामूली बढ़त दर्ज हुई और इसमें क्रेटा ईवी (Creta Electric) और क्रेटा एन-लाइन (Creta N Line) के आंकड़े भी शामिल हैं।
ब्रेजा ने दिखाई बढ़त
मारुति की कॉम्पैक्ट SUV मारुति सुजुकी ब्रेजा (Maruti Suzuki Brezza) फरवरी में अच्छा प्रदर्शन करती दिखी। इसकी बिक्री में करीब 2% की वृद्धि हुई और इसने अर्टिगा (Maruti Suzuki Ertiga) और स्विफ्ट (Maruti Suzuki Swift) को पीछे छोड़ दिया। दिलचस्प बात यह है कि ब्रेजा (Brezza) भारत में 10 साल पूरे कर चुकी है।
इन कारों की बिक्री में आई गिरावट
फरवरी 2026 में कई पॉपुलर कारों की बिक्री में गिरावट भी देखने को मिली। इनमें मारुति स्विफ्ट (Maruti Suzuki Swift) की बिक्री में करीब 17% की गिरावट है। वहीं, मारुति बलेनो (Maruti Suzuki Baleno) की सेल में करीब 13% गिरावट है। हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue) की बिक्री में लगभग 15% की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, इन मॉडलों की डिमांड अभी भी मजबूत बनी हुई है।
स्कॉर्पियो और थार की मजबूत मौजूदगी
SUV सेगमेंट में महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) और महिंद्रा स्कॉर्पियो-N (Mahindra Scorpio N) की संयुक्त बिक्री भी टॉप लिस्ट में शामिल रही। वहीं, महिंद्रा थार (Mahindra Thar) और थार रॉक्स (Thar Roxx) की बिक्री में महीने के हिसाब से गिरावट जरूर आई, लेकिन सालाना आधार पर इनकी बिक्री में करीब 19% की बढ़त देखी गई।
ईको ने ऑल्टो की जगह ली
फरवरी 2026 की टॉप-15 कारों की लिस्ट में ईको (Maruti Suzuki Eeco) ने अपनी जगह बनाई है। करीब 11,600 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री के साथ इस मॉडल ने ऑल्टो (Maruti Suzuki Alto) की जगह ले ली।
फरवरी 2026 में भारतीय कार बाजार में SUV सेगमेंट का दबदबा साफ दिखाई देता है। टाटा नेक्सन (Tata Nexon) लगातार नंबर-1 बनी हुई है, जबकि मारुति (Maruti Suzuki India) के कई मॉडल टॉप सेलिंग लिस्ट में शामिल हैं। आने वाले महीनों में नए लॉन्च और ऑफर्स के चलते इस लिस्ट में और बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
