थोड़ा कर लीजिए इंतजार! बड़े अपडेट के साथ आ रही टाटा नेक्सन; लगातार हो रही टेस्टिंग, कितनी बदलेगी SUV?

टाटा मोटर्स अपनी पॉपुलर SUV नेक्सन को नए अवतार में लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी इसकी नई जनरेशन पर काम कर रही है। इसे फिलहाल गरुड़ कोडनेम दिया गया है। इसे 2027 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है।

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टाटा मोटर्स अपनी पॉपुलर SUV नेक्सन को नए अवतार में लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी इसकी नई जनरेशन पर काम कर रही है। इसे फिलहाल गरुड़ कोडनेम दिया गया है। इसे 2027 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। हाल ही में महाराष्ट्र में टेस्टिंग के दौरान नई नेक्सन की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इनसे SUV के एक्सटीरियर और केबिन की झलक मिली है। नई नेक्सन में डिजाइन से लेकर फीचर्स और इंजन तक कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कंपनी इसकी नई जनरेशन इलेक्ट्रिक कार पर भी काम कर रही है। इसका एक्सटीरियर काफी हद तक पेट्रोल-डीजल मॉडल जैसा हो सकता है।

कुछ ऐसी होगी डिजाइन इसका लुक पहले से ज्यादा बॉक्सी हो सकता है। टेस्टिंग मॉडल में आगे का हिस्सा ज्यादा सीधा और रूफलाइन पहले के मुकाबले सपाट नजर आई है। इसके फ्रंट ग्रिल और लाइटिंग सेटअप में भी बदलाव होने की उम्मीद है। वहीं, गोल व्हील आर्च, टर्न इंडिकेटर वाले ORVM और पुराने स्टाइल के डोर हैंडल को बरकरार रखा जा सकता है। टेस्टिंग मॉडल में नए डिजाइन के 17-इंच अलॉय व्हील नजर आए हैं। इसके टॉप वैरिएंट में 18-इंच अलॉय व्हील भी मिल सकते हैं। पीछे की तरफ नई टेललाइट और बदला हुआ बंपर दिया जा सकता है।

केबिन में होंगे बड़े बदलाव नई नेक्सन के केबिन में भी कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। टेस्टिंग के दौरान इसमें नया पतला डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम नजर आया है।एसयूवी में लेदरेट सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग, एयर फिल्टर और इनबिल्ट DVR जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं। सेफ्टी के लिए इसमें 360-डिग्री कैमरा, लेवल-2 ADAS, 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक और ट्रैक्शन कंट्रोल मिल सकता है।

कुछ ऐसा होगा पावरट्रेन नई जनरेशन नेक्सन को टाटा के नए ATLAS प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा। यह प्लेटफॉर्म 3.7 मीटर से 4.6 मीटर तक लंबी गाड़ियों के लिए बनाया गया है। इसकी खास बात यह है कि इस पर पेट्रोल, डीजल, CNG और इलेक्ट्रिक जैसे अलग-अलग पावरट्रेन वाली गाड़ियां तैयार की जा सकती हैं। इंजन की बात करें तो इसमें मौजूदा 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन जारी रह सकता है। यह इंजन 120bhp की पावर और 170Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसका CNG मॉडल भी जारी रह सकता है।

कब होगी लॉन्च? मौजूदा नेक्सन में 1.5-लीटर टर्बो-डीजल इंजन मिलता है। लेकिन नई जनरेशन में इसकी जगह टाटा का नया क्रायोजेट टर्बो-डीजल इंजन दिया जा सकता है। यही इंजन कंपनी की नई सिएरा में भी इस्तेमाल किया गया है। इस इंजन के साथ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन भी जारी रह सकता है। कुल मिलाकर नई नेक्सन में डिजाइन, केबिन, सेफ्टी और इंजन के मामले में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इसकी लॉन्चिंग 2027 में होने की उम्मीद है।