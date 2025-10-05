Tata Nexon Rs 2 Lakh Diwali Discount in October 2025 टाटा नेक्सन पर ₹2 लाख के बेनिफिट, दिवाली पर इस SUV को खरीदने का सबसे बढ़िया मौका; देखें डिटेल, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Tata Nexon Rs 2 Lakh Diwali Discount in October 2025

टाटा नेक्सन पर ₹2 लाख के बेनिफिट, दिवाली पर इस SUV को खरीदने का सबसे बढ़िया मौका; देखें डिटेल

टाटा मोटर्स अपनी कई कारों पर दिवाली डिस्काउंट दे रही है। इस लिस्ट में उसकी पॉपुलर नेक्सन SUV भी शामिल है। कंपनी इस महीने इस कार पर पूरे 2 लाख रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। दरअसल, इस बेनिफिट में नए GST 2.0 से इसकी कीमत में 1.55 लाख रुपए की टैक्स कटौती भी शामिल है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानSun, 5 Oct 2025 08:51 PM
share Share
Follow Us on
टाटा नेक्सन पर ₹2 लाख के बेनिफिट, दिवाली पर इस SUV को खरीदने का सबसे बढ़िया मौका; देखें डिटेल
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Tata Nexon CNGarrow

टाटा मोटर्स अपनी कई कारों पर दिवाली डिस्काउंट दे रही है। इस लिस्ट में उसकी पॉपुलर नेक्सन SUV भी शामिल है। कंपनी इस महीने इस कार पर पूरे 2 लाख रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। दरअसल, इस बेनिफिट में नए GST 2.0 से इसकी कीमत में 1.55 लाख रुपए की टैक्स कटौती भी शामिल है। इसके साथ कंपनी 45 हजार रुपए तक के दूसरे बेनिफिट भी दे रही है। इसमें कैश डिस्काउंट, स्क्रैपेज ऑफर और कॉर्पोरेट डील्स शामिल हैं। नेक्सन पिछले महीने यानी सितंबर में टाटा मोटर्स के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। नेक्सन की दम पर कंपनी ने रिकॉर्ड मंथली सेल्स भी दर्ज की।

टाटा नेक्सन की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंच %
1.2L Turbo Petrol-Manual (5-speed)
SmartRs. 7,99,990Rs. 7,31,890-Rs. 68,100-8.51%
Smart +Rs. 8,89,990Rs. 7,99,990-Rs. 90,000-10.11%
Smart + SRs. 9,19,990Rs. 8,29,990-Rs. 90,000-9.78%
1.2L Turbo Petrol-Manual (6-speed)
Pure +Rs. 9,69,990Rs. 8,87,390-Rs. 82,600-8.52%
Pure + SRs. 9,99,990Rs. 9,14,890-Rs. 85,100-8.51%
CreativeRs. 10,99,990Rs. 9,99,990-Rs. 1,00,000-9.09%
Creative + SRs. 11,29,990Rs. 10,33,790-Rs. 96,200-8.51%
Creative + S DarkRs. 11,69,990Rs. 10,70,390-Rs. 99,600-8.51%
Creative + PS DTRs. 12,29,990Rs. 11,25,190-Rs. 1,04,800-8.52%
Creative + PS DarkRs. 12,69,990Rs. 11,61,790-Rs. 1,08,200-8.52%
Fearless + PS DTRs. 13,29,990Rs. 12,16,690-Rs. 1,13,300-8.52%
Fearless + PS DarkRs. 13,49,990Rs. 12,34,990-Rs. 1,15,000-8.52%
1.2L Turbo Petrol-Auto (AMT)
Smart +Rs. 9,59,990Rs. 8,78,290-Rs. 81,700-8.51%
Pure +Rs. 10,39,990Rs. 9,51,390-Rs. 88,600-8.52%
Pure + SRs. 10,69,990Rs. 9,78,890-Rs. 91,100-8.51%
CreativeRs. 11,69,990Rs. 10,70,390-Rs. 99,600-8.51%
Creative + SRs. 11,99,990Rs. 10,97,790-Rs. 1,02,200-8.52%
Creative + S DarkRs. 12,39,990Rs. 11,34,390-Rs. 1,05,600-8.52%
1.2L Turbo Petrol-Auto (DCT)
CreativeRs. 12,19,990Rs. 11,16,090-Rs. 1,03,900-8.52%
Creative + PS DTRs. 13,49,990Rs. 12,34,990-Rs. 1,15,000-8.52%
Creative + PS DarkRs. 13,89,990Rs. 12,71,590-Rs. 1,18,400-8.52%
Fearless + PS DTRs. 14,49,990Rs. 13,26,490-Rs. 1,23,500-8.52%
Fearless + PS DarkRs. 14,69,990Rs. 13,44,790-Rs. 1,25,200-8.52%
1.2L Turbo CNG-Manual
SmartRs. 8,99,990Rs. 8,23,390-Rs. 76,600-8.51%
Smart +Rs. 9,79,990Rs. 9,14,890-Rs. 65,100-6.64%
Smart + SRs. 9,99,990Rs. 9,42,290-Rs. 57,700-5.77%
Pure +Rs. 10,69,990Rs. 9,78,890-Rs. 91,100-8.51%
Pure + SRs. 10,99,990Rs. 9,99,990-Rs. 1,00,000-9.09%
CreativeRs. 11,99,990Rs. 10,97,790-Rs. 1,02,200-8.52%
Creative + SRs. 12,29,990Rs. 11,25,190-Rs. 1,04,800-8.52%
Creative + S DarkRs. 12,69,990Rs. 11,61,790-Rs. 1,08,200-8.52%
Creative + PS DTRs. 13,29,990Rs. 12,16,690-Rs. 1,13,300-8.52%
Creative + PS DarkRs. 13,69,990Rs. 12,53,290-Rs. 1,16,700-8.52%
Fearless + PS DTRs. 14,29,990Rs. 13,08,190-Rs. 1,21,800-8.52%
Fearless + PS DarkRs. 14,49,990Rs. 13,26,490-Rs. 1,23,500-8.52%
1.5L Turbo Diesel-Manual
Smart +Rs. 9,99,990Rs. 9,00,890-Rs. 99,100-9.91%
Smart + SRs. 10,29,990Rs. 9,27,890-Rs. 1,02,100-9.91%
Pure +Rs. 10,99,990Rs. 9,90,990-Rs. 1,09,000-9.91%
Pure + SRs. 11,29,990Rs. 10,17,990-Rs. 1,12,000-9.91%
CreativeRs. 12,39,990Rs. 11,17,090-Rs. 1,22,900-9.91%
Creative + SRs. 12,69,990Rs. 11,44,090-Rs. 1,25,900-9.91%
Creative + S DarkRs. 13,09,990Rs. 11,80,090-Rs. 1,29,900-9.92%
Creative + PS DTRs. 13,69,990Rs. 12,34,190-Rs. 1,35,800-9.91%
Creative + PS DarkRs. 14,09,990Rs. 12,70,190-Rs. 1,39,800-9.91%
Fearless + PS DTRs. 14,69,990Rs. 13,24,190-Rs. 1,45,800-9.92%
Fearless + PS DarkRs. 14,89,990Rs. 13,42,290-Rs. 1,47,700-9.91%
1.5L Turbo Diesel-Auto (AMT)
Pure +Rs. 11,69,990Rs. 10,53,290-Rs. 1,16,700-9.97%
CreativeRs. 13,09,990Rs. 11,80,090-Rs. 1,29,900-9.92%
Creative + SRs. 13,39,990Rs. 12,07,090-Rs. 1,32,900-9.92%
Creative + S DarkRs. 13,79,990Rs. 12,43,190-Rs. 1,36,800-9.91%
Creative + PS DTRs. 14,39,990Rs. 12,97,190-Rs. 1,42,800-9.92%
Creative + PS DarkRs. 14,79,990Rs. 13,33,290-Rs. 1,46,700-9.91%
Fearless + PS DTRs. 15,39,990Rs. 13,87,290-Rs. 1,52,700-9.92%
Fearless + PS DarkRs. 15,59,990Rs. 14,05,290-Rs. 1,54,700-9.92%

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Nexon CNG

Tata Nexon CNG

₹ 8.9 - 14.3 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Brezza

Maruti Suzuki Brezza

₹ 8.69 - 14.14 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Rumion

Toyota Rumion

₹ 10.54 - 13.83 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Ertiga

Maruti Suzuki Ertiga

₹ 9.12 - 13.4 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki XL6

Maruti Suzuki XL6

₹ 11.94 - 14.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Urban Cruiser Taisor

Toyota Urban Cruiser Taisor

₹ 7.76 - 13.06 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:₹6 लाख भी नहीं रही बलेनो की कीमत, इस महीने मिल रहा ₹70000 का डिस्काउंट

टाटा नेक्सन के सभी वैरिएंट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

1. टाटा नेक्सन स्मार्ट
इसमें पेट्रोल-5MT और CNG-6MT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। बात करें इसके फीचर्स की तो इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ISOFIX, सेंट्रल लॉकिंग, हिल-होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, मैनुअल डे/नाइट इनसाइड रियर व्यू मिरर, मल्टी ड्राइव मोड (ईको, सिटी, स्पोर्ट्स), LED हेडलाइट्स और DRLs, टेल-लाइट्स को जोड़ने वाली LED स्ट्रिप, 16-इंच स्टील व्हील, इलुमिनेटेड लोगो और टिल्ट और टेलिस्कोपिक एडजस्ट के साथ 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, फ्रंट पावर विंडो, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मैनुअल AC, फ्रंट में 12V चार्जिंग पोर्ट, फोल्डिंग रियर सीट्स और सभी यात्रियों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट शामिल है।

2. टाटा नेक्सन स्मार्ट +
इसमें पेट्रोल-5MT, पेट्रोल-6AMT, CNG-6MT और डीजल-6MT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन स्मार्ट के फीचर्स के साथ रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, व्हील कवर, फॉलो-मी-होम हेडलाइट्स, आउटसाइ़ड रियर व्यू मिरर के लिए पावर एडजस्ट, 7.0-इंच टचस्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एपल कारप्ले, 2 स्पीकर, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल, सभी पावर विंडो और पैडल शिफ्टर्स (केवल AMT) शामिल है।

3. टाटा नेक्सन स्मार्ट + S
इसमें पेट्रोल-5MT, CNG-6MT और डीजल-6MT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन स्मार्ट + के फीचर्स के साथ ऑटो हेडलैम्प्स, ऑटो वाइपर, सनरूफ और रूफ रेल दिए हैं।

4. टाटा नेक्सन स्मार्ट +
इसमें पेट्रोल-6MT, पेट्रोल-6AMT, CNG-6MT, डीजल-6MT और डीजल-6AMT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन स्मार्ट + S के फीचर्स के साथ रियर कैमरा, ऑटो-फोल्ड आउटसाइड रियर-व्यू मिरर, बॉडी-कलर डोर हैंडल, शार्क फिन एंटीना, 10.25-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, 4 स्पीकर, 4-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हाइट-एडजेस्टेबल ड्राइवर की सीट, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट और रियर AC वेंट शामिल हैं।

5. टाटा नेक्सन स्मार्ट + S
इसमें पेट्रोल-6MT, पेट्रोल-6AMT, CNG-6MT और डीजल-6MT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन स्मार्ट + के फीचर्स के साथ ऑटो हेडलैम्प, ऑटोमैटिक वाइपर और सनरूफ शामिल है।

ये भी पढ़ें:देश की नंबर-1 कार पर आया ₹75000 का दिवाली डिस्काउंट, कीमत सिर्फ ₹4.99 लाख

6. टाटा नेक्सन क्रिएटिव
इसमें पेट्रोल-6MT, पेट्रोल-6AMT, पेट्रोल-7DCT, CNG-6MT, डीजल-6MT और डीजल-6AMT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन स्मार्ट + S के फीचर्स के साथ 360-डिग्री कैमरा, रियर वाइपर, 16-इंच एलॉय व्हील, पुश बटन स्टार्ट, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, कूल्ड ग्लव बॉक्स और USB टाइप A और टाइप C चार्जिंग पोर्ट दिए हैं।

7. टाटा नेक्सन क्रिएटिव + S
इसमें पेट्रोल-6MT, पेट्रोल-6AMT, CNG-6MT, डीजल-6MT और डीजल-6AMT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन क्रिएटिव के फीचर्स के साथ ऑटो हेडलैम्प, ऑटोमैटिक वाइपर और सनरूफ शामिल हैं।

8. टाटा नेक्सन क्रिएटिव + PS
इसमें पेट्रोल-6MT, पेट्रोल-7DCT, CNG-6MT, डीजल-6MT और डीजल-6AMT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन क्रिएटिव + S के फीचर्स के साथ टायर प्रेशर मॉनिटर, कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ फ्रंट फॉग लाइट, रियर डिफॉगर, फ्रंट पार्किंग सेंसर, पैनोरमिक सनरूफ, बायो-LED हेडलाइट्स, LED टेल-लाइट्स, कीलेस एंट्री, 60:40 स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीटें, रियर सेंटर आर्मरेस्ट, वायरलेस चार्जर, 4 स्पीकर और 2 ट्वीटर और रियर में USB A और C टाइप चार्जिंग पोर्ट शामिल हैं।

9. टाटा नेक्सन फियरलेस + PS
इसमें पेट्रोल-6MT, पेट्रोल-7DCT, CNG-6MT और डीजल-6AMT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन क्रिएटिव + PS के फीचर्स के साथ रियर-व्यू मिरर के अंदर ऑटो-डिमिंग, हाइट-एडजेस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट, LED DRLs, वेलकम/गुडबाय टेल-लाइट्स एनीमेशन, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, लेदरेट सीट और स्टीयरिंग अपहोल्स्ट्री, क्रोम इनर डोर हैंडल, एयर प्यूरीफायर, रिमोट फीचर्स के साथ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, नेविगेशन के साथ 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक्सप्रेस कूलिंग, वायरलेस चार्जर, 4 स्पीकर, 4 ट्वीटर और एक सबवूफर JBL सिस्टम, OTA अपडेट और इमरजेंसी और ब्रेकडाउन कॉल असिस्ट शामिल है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Tata Motors Tata Nexon Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।