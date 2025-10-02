टूटे पुराने रिकॉर्ड! ₹7.31 लाख की इस टाटा SUV को महीने भर में 22,500 लोगों ने खरीदा, GST कटौती के बाद बंपर बिक्री

टाटा नेक्सन ने सितंबर 2025 में इतिहास रच दिया। सितंबर 2025 में इसने अकेले 22,500 यूनिट से ज्यादा की बिक्री हासिल की, जो टाटा मोटर्स की अब तक की सबसे बड़ी मासिक कामयाबी है।

Thu, 2 Oct 2025 05:59 PM

टाटा मोटर्स ने सितंबर 2025 में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। कंपनी ने इस महीने कुल 60,907 पैसेंजर व्हीकल्स की थोक बिक्री दर्ज की, जिसमें से घरेलू बाजार का योगदान 59,667 यूनिट्स रहा। यह पिछले साल की तुलना में 47% की धमाकेदार बढ़त है। इस ऐतिहासिक उछाल के पीछे सबसे बड़ा हाथ GST 2.0 टैक्स कटौती और फेस्टिव सीजन की जबरदस्त डिमांड का रहा। टाटा की ओर से नेक्सन ने सितंबर 2025 में रिकॉर्डतोड़ बिक्री हासिल की। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

टाटा नेक्सन बनी टाटा की सेल्स क्वीन

सितंबर 2025 में टाटा की स्टार SUV नेक्सन ने अकेले ही 22,500 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। यह किसी भी टाटा पैसेंजर व्हीकल की अब तक की सबसे ज्यादा मासिक बिक्री है। टाटा ने हाल ही में नेक्सन की कीमतों में 1.55 लाख तक की कटौती की है, जिससे ग्राहकों को सीधा फायदा हुआ। SUV पेट्रोल और डीज़ल दोनों इंजन विकल्पों (1.2L टर्बो पेट्रोल और 1.5L डीज़ल) में उपलब्ध है, और मैनुअल व ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दोनों मिलते हैं।

EV और CNG सेगमेंट का जलवा

इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs)



सितंबर 2025 में टाटा ने रिकॉर्ड 9,191 यूनिट्स की बिक्री की है, जो पिछले साल की तुलना में 96% ज्यादा है। Q2 FY26 में EV सेल्स 24,855 यूनिट्स तक पहुंच गईं, जिससे EV अब टाटा की कुल बिक्री का 17% हिस्सा बन गई हैं।

CNG कारें



टाटा के CNG मॉडल्स ने भी तगड़ी ग्रोथ दिखाई और Q2 FY26 में बिक्री 17,800 यूनिट्स पार कर गई।

अन्य मॉडल्स का प्रदर्शन

हैरियर और सफारी के नए एडवेंचर (Adventure) X ट्रिम्स और अपडेट्स की वजह से बेस्ट-एवर कॉम्बाइंड सेल्स दर्ज कीं। वहीं, माइक्रो SUV सेगमेंट में पंच (Punch) लगातार मजबूत पकड़ बनाए हुए है।

एक्सपोर्ट्स में भी धमाल