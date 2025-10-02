Tata Nexon Reports 22500 Sales in Sep 2025, Highest Ever for Tata in a Month टूटे पुराने रिकॉर्ड! ₹7.31 लाख की इस टाटा SUV को महीने भर में 22,500 लोगों ने खरीदा, GST कटौती के बाद बंपर बिक्री, Auto Hindi News - Hindustan
टूटे पुराने रिकॉर्ड! ₹7.31 लाख की इस टाटा SUV को महीने भर में 22,500 लोगों ने खरीदा, GST कटौती के बाद बंपर बिक्री

टाटा नेक्सन ने सितंबर 2025 में इतिहास रच दिया। सितंबर 2025 में इसने अकेले 22,500 यूनिट से ज्यादा की बिक्री हासिल की, जो टाटा मोटर्स की अब तक की सबसे बड़ी मासिक कामयाबी है।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 2 Oct 2025 05:59 PM
भारत में लॉन्च से पहले विदेश भेजी गईं इस मारुति SUV की 6000 यूनिट

टाटा नेक्सन बनी टाटा की सेल्स क्वीन

सितंबर 2025 में टाटा की स्टार SUV नेक्सन ने अकेले ही 22,500 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। यह किसी भी टाटा पैसेंजर व्हीकल की अब तक की सबसे ज्यादा मासिक बिक्री है। टाटा ने हाल ही में नेक्सन की कीमतों में 1.55 लाख तक की कटौती की है, जिससे ग्राहकों को सीधा फायदा हुआ। SUV पेट्रोल और डीज़ल दोनों इंजन विकल्पों (1.2L टर्बो पेट्रोल और 1.5L डीज़ल) में उपलब्ध है, और मैनुअल व ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दोनों मिलते हैं।

EV और CNG सेगमेंट का जलवा

इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs)

सितंबर 2025 में टाटा ने रिकॉर्ड 9,191 यूनिट्स की बिक्री की है, जो पिछले साल की तुलना में 96% ज्यादा है। Q2 FY26 में EV सेल्स 24,855 यूनिट्स तक पहुंच गईं, जिससे EV अब टाटा की कुल बिक्री का 17% हिस्सा बन गई हैं।

CNG कारें



टाटा के CNG मॉडल्स ने भी तगड़ी ग्रोथ दिखाई और Q2 FY26 में बिक्री 17,800 यूनिट्स पार कर गई।

अन्य मॉडल्स का प्रदर्शन

हैरियर और सफारी के नए एडवेंचर (Adventure) X ट्रिम्स और अपडेट्स की वजह से बेस्ट-एवर कॉम्बाइंड सेल्स दर्ज कीं। वहीं, माइक्रो SUV सेगमेंट में पंच (Punch) लगातार मजबूत पकड़ बनाए हुए है।

एक्सपोर्ट्स में भी धमाल

टाटा की विदेशी बिक्री ने भी झंडे गाड़ दिए। सितंबर 2025 में एक्सपोर्ट्स 396% बढ़कर 1,240 यूनिट्स पर पहुंच गए। Q2 FY26 में एक्सपोर्ट्स लगभग 400% की छलांग लगाकर 4,208 यूनिट्स तक पहुंच गए, जो पिछले साल सिर्फ 823 यूनिट थी।

Auto News Hindi Tata Nexon

