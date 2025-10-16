टाटा का कमाल! अपनी लोहालाट नेक्सन में ठूंस दिया ADAS फीचर, इस मॉडल की कीमत बस इतनी

संक्षेप: टाटा नेक्सन (Nexon) में भी अब ADAS फीचर मिलेगा। जी हां, क्योंकि टाटा ने भारत की सबसे सुरक्षित SUV का नया अवतार लॉन्च कर दिया है। आइए जरा विस्तार से इसकी खासियत जानते हैं।

टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने एक बार फिर नेक्सन (Nexon) के साथ सेगमेंट में सुरक्षा का स्तर बढ़ा दिया है। अपनी दमदार बिल्ड क्वॉलिटी और 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के लिए मशहूर टाटा नेक्सन (Tata Nexon) को अब ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) तकनीक के साथ लॉन्च कर दिया गया है। यह सुरक्षा तकनीक पहले केवल नेक्सन ईवी (Nexon EV) में उपलब्ध थी, लेकिन अब यह पेट्रोल नेक्सन (Nexon) के चुनिंदा वैरिएंट में भी आ गई है। आइए जरा विस्तार से इस कार की खासियत जानते हैं।

ADAS फीचर: सुरक्षा का नया कवच

फिलहाल, लेवल-1 ADAS (Level-1 ADAS) की सुविधा केवल पेट्रोल Fearless+ PS DCT/DCA वैरिएंट के साथ उपलब्ध है। इस ADAS वाले वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 13.53 लाख रखी गई है। ADAS सुरक्षा फीचर्स में ये तकनीकें शामिल हैं, जो ड्राइविंग को ज्यादा सुरक्षित और तनाव-मुक्त बनाती हैं।

लेवल-1 ADAS के फीचर्स

इसमें फॉरवर्ड कॉलिजन वॉर्निंग (FCW) के अलावा ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग (AEB) सिस्टम मिलता है, लेन डिपार्चर वॉर्निंग (LDW), लेन कीप असिस्ट (LKA), लेन सेंटरिंग सिस्टम (LCS), हाई बीम असिस्ट (HBA), ट्रैफिक साइन रिकग्निशन (TSR) जैसे फीचर्स मिलते हैं।

इंजन और परफॉर्मेंस

इस ADAS वैरिएंट में टाटा का 1.2-लीटर GDi टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 118.4bhp की पावर और 170Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। यह सिर्फ DCT (डबल क्लच ट्रांसमिशन) या DCA वैरिएंट के साथ उपलब्ध है। हालांकि, यही इंजन 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन (MT) के विकल्प में भी आता है।

फुल-लोडेड फीचर्स

ADAS के अलावा इसमें Fearless+ PS वैरिएंट फुल-लोडेड फीचर्स है। इसमें ड्यूल डिजिटल स्क्रीन, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स (वेंटीलेटेड सीट्स), ड्राइवर सीट के लिए हाइट एडजस्टमेंट, पैनोरमिक सनरूफ और एक फुल LED लाइट पैकेज जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं।

बढ़ती प्रतिस्पर्धा