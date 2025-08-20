Tata Nexon, Punch, Tiago Will Become Cheaper After Reduction GST GST कम होने के बाद कितने में मिल जाएगी नेक्सन, पंच, अल्ट्रोज जैसी कार? यहां देंखे एक्सपेक्टेड प्राइस लिस्ट, Auto Hindi News - Hindustan
GST कम होने के बाद कितने में मिल जाएगी नेक्सन, पंच, अल्ट्रोज जैसी कार? यहां देंखे एक्सपेक्टेड प्राइस लिस्ट

इस दीवाली से मोदी सरकार कई आइटम पर GST कम करने वाली है। इस लिस्ट में छोटी कारें भी शामिल हैं। सरकार के इस कदम से मिडिल क्लास के लिए कार खरीदना आसान हो जाएगा। माना जा रहा है कि GST को 28% से घटाकर 18% तक किया जा सकता है। संभावित GST कटौती के बाद टाटा की कार खरीदने पर कितनी बचत हो सकती है, जानते हैं।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 10:19 AM
टाटा मोटर्स देश के अंदर सबसे ज्यादा कार बेचने वाली टॉप कंपनियों में शामिल है। कंपनी के पोर्टफोलियो में शामिल पंच और नेक्सन सबसे ज्यादा बिकती हैं। वहीं, कंपनी इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर बेचने में सबसे आगे है। ऐसे में अब इसकी कारों को खरीदना सस्ता होने वाला है। दरअसल, इस दीवाली से मोदी सरकार कई आइटम पर GST कम करने वाली है। इस लिस्ट में छोटी कारें भी शामिल हैं। सरकार के इस कदम से मिडिल क्लास के लिए कार खरीदना आसान हो जाएगा। माना जा रहा है कि GST को 28% से घटाकर 18% तक किया जा सकता है। यानी GST में सीधे 10% की कटौती हो सकती है। हालांकि, सरकार ने फिलहाल ये साफ नहीं किया है कि वो कितना GST घटाएगी। संभावित GST कटौती के बाद टाटा की कार खरीदने पर कितनी बचत हो सकती है, चलिए जानते हैं।

अभी कार पर 29% टैक्स लग रहा
किसी कार पर लगने वाली GST को ऐसे समझा जा सकता है। मान लीजिए किसी छोटी कार का बेस प्राइस (एक्स-फैक्ट्री कीमत) 5,00,000 रुपए है। तो उस पर 28% GST के साथ 1% सेस लगता है, जिससे कुल टैक्स 29% हो जाता है। इस 29% टैक्स को जोड़ने के बाद उसकी कीमत 6,45,000 रुपए तक हो जाती है। अब यदि सरकार GST को 10% घटाकर 18% तक कर देती है, तब उसकी नई कीमत 5,90,000 रुपए हो जाएगी। यानी ग्राहकों को 55,000 रुपए का फायदा मिलेगा। इसी तरह यदि किसी छोटी कार की कीमत 10 लाख रुपए है, तब उस पर 1,10,000 रुपए तक की बचत हो सकती है।

टाटा कारों पर GST 28% से घटकर 18% हो जाए तब आपकी बचत
मॉडलमौजूदा शुरुआती एक्स-शोरुम कीमत29% टैक्स (28% GST + 1% CESS)19% टैक्स (18% GST + 1% CESS)संभावित बचत
टियागो4,99,990 रुपए144,997 रुपए94,998 रुपए49,999 रुपए
पंच5,99,900 रुपए173,971 रुपए113,981 रुपए59,990 रुपए
टिगोर5,99,990 रुपए173,997 रुपए113,998 रुपए59,999 रुपए
अल्ट्रोज6,89,000 रुपए199,810 रुपए130,910 रुपए68,900 रुपए
नेक्सन7,99,990 रुपए231,997 रुपए151,998 रुपए79,999 रुपए
कर्व9,99,990 रुपए289,997 रुपए189,998 रुपए99,999 रुपए
हैरियर14,99,990 रुपए434,997 रुपए284,998 रुपए149,999 रुपए
सफारी15,49,990 रुपए449,497 रुपए294,498 रुपए154,999 रुपए

मान लिया जाए कि सरकार GST 28% से घटाकर 18% कर देती है तब टाटा मोटर्स कारों की कीमतों में टैक्स की बड़ी बचत होगी। जैसे, टियागो की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4,99,990 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 144,997 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 94,998 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 49,999 रुपए का फायदा मिलेगा। पंच की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5,99,900 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 173,971 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 113,981 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 59,990 रुपए का फायदा मिलेगा।

ये भी पढ़ें:बदल गया इस दमदार SUV का लाइनअप, खरीदने से पहले देख लें सभी के फीचर्स

टिगोर की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5,99,990 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 173,997 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 113,998 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 59,999 रुपए का फायदा मिलेगा। अल्ट्रोज की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6,89,000 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 199,810 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 130,910 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 68,900 रुपए का फायदा मिलेगा। नेक्सन की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7,99,990 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 231,997 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 151,998 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 79,999 रुपए का फायदा मिलेगा।

ये भी पढ़ें:रेयर अर्थ मैग्नेट की कमी को पूरा करेगा चीन; ऑटो कंपनियों के शेयर में 6% की तेजी

कर्व की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9,99,990 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 289,997 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 189,998 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 99,999 रुपए का फायदा मिलेगा। हैरियर की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 14,99,990 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 434,997 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 284,998 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 149,999 रुपए का फायदा मिलेगा। सफारी की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 15,49,990 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 449,497 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 294,498 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 154,999 रुपए का फायदा मिलेगा।

