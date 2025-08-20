GST कम होने के बाद कितने में मिल जाएगी नेक्सन, पंच, अल्ट्रोज जैसी कार? यहां देंखे एक्सपेक्टेड प्राइस लिस्ट

इस दीवाली से मोदी सरकार कई आइटम पर GST कम करने वाली है। इस लिस्ट में छोटी कारें भी शामिल हैं। सरकार के इस कदम से मिडिल क्लास के लिए कार खरीदना आसान हो जाएगा। माना जा रहा है कि GST को 28% से घटाकर 18% तक किया जा सकता है। संभावित GST कटौती के बाद टाटा की कार खरीदने पर कितनी बचत हो सकती है, जानते हैं।

टाटा मोटर्स देश के अंदर सबसे ज्यादा कार बेचने वाली टॉप कंपनियों में शामिल है। कंपनी के पोर्टफोलियो में शामिल पंच और नेक्सन सबसे ज्यादा बिकती हैं। वहीं, कंपनी इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर बेचने में सबसे आगे है। ऐसे में अब इसकी कारों को खरीदना सस्ता होने वाला है। दरअसल, इस दीवाली से मोदी सरकार कई आइटम पर GST कम करने वाली है। इस लिस्ट में छोटी कारें भी शामिल हैं। सरकार के इस कदम से मिडिल क्लास के लिए कार खरीदना आसान हो जाएगा। माना जा रहा है कि GST को 28% से घटाकर 18% तक किया जा सकता है। यानी GST में सीधे 10% की कटौती हो सकती है। हालांकि, सरकार ने फिलहाल ये साफ नहीं किया है कि वो कितना GST घटाएगी। संभावित GST कटौती के बाद टाटा की कार खरीदने पर कितनी बचत हो सकती है, चलिए जानते हैं।

अभी कार पर 29% टैक्स लग रहा

किसी कार पर लगने वाली GST को ऐसे समझा जा सकता है। मान लीजिए किसी छोटी कार का बेस प्राइस (एक्स-फैक्ट्री कीमत) 5,00,000 रुपए है। तो उस पर 28% GST के साथ 1% सेस लगता है, जिससे कुल टैक्स 29% हो जाता है। इस 29% टैक्स को जोड़ने के बाद उसकी कीमत 6,45,000 रुपए तक हो जाती है। अब यदि सरकार GST को 10% घटाकर 18% तक कर देती है, तब उसकी नई कीमत 5,90,000 रुपए हो जाएगी। यानी ग्राहकों को 55,000 रुपए का फायदा मिलेगा। इसी तरह यदि किसी छोटी कार की कीमत 10 लाख रुपए है, तब उस पर 1,10,000 रुपए तक की बचत हो सकती है।

टाटा कारों पर GST 28% से घटकर 18% हो जाए तब आपकी बचत मॉडल मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरुम कीमत 29% टैक्स (28% GST + 1% CESS) 19% टैक्स (18% GST + 1% CESS) संभावित बचत टियागो 4,99,990 रुपए 144,997 रुपए 94,998 रुपए 49,999 रुपए पंच 5,99,900 रुपए 173,971 रुपए 113,981 रुपए 59,990 रुपए टिगोर 5,99,990 रुपए 173,997 रुपए 113,998 रुपए 59,999 रुपए अल्ट्रोज 6,89,000 रुपए 199,810 रुपए 130,910 रुपए 68,900 रुपए नेक्सन 7,99,990 रुपए 231,997 रुपए 151,998 रुपए 79,999 रुपए कर्व 9,99,990 रुपए 289,997 रुपए 189,998 रुपए 99,999 रुपए हैरियर 14,99,990 रुपए 434,997 रुपए 284,998 रुपए 149,999 रुपए सफारी 15,49,990 रुपए 449,497 रुपए 294,498 रुपए 154,999 रुपए

मान लिया जाए कि सरकार GST 28% से घटाकर 18% कर देती है तब टाटा मोटर्स कारों की कीमतों में टैक्स की बड़ी बचत होगी। जैसे, टियागो की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4,99,990 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 144,997 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 94,998 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 49,999 रुपए का फायदा मिलेगा। पंच की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5,99,900 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 173,971 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 113,981 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 59,990 रुपए का फायदा मिलेगा।

टिगोर की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5,99,990 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 173,997 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 113,998 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 59,999 रुपए का फायदा मिलेगा। अल्ट्रोज की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6,89,000 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 199,810 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 130,910 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 68,900 रुपए का फायदा मिलेगा। नेक्सन की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7,99,990 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 231,997 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 151,998 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 79,999 रुपए का फायदा मिलेगा।