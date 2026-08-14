पेट्रोल या डीजल नहीं, लोग नेक्सन का CNG मॉडल ज्यादा खरीद रहे; इन सभी पर भारी ये वाला पावरट्रेन

अपने पावरट्रेन ऑप्शन के चलते ये कई सालों से बाजार में राज कर रही है। कई मौके तो ऐसा भी आए जब इसने देश की नंबर-1 कार बनने का मुकाम भी हासिल किया। नेक्सन एक कॉम्पैक्ट साइज SUV है, जो कम कीमत में शानदार फीचर्स और अपनी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के लिए जानी जाती है।

पेट्रोल या डीजल नहीं, लोग नेक्सन का CNG मॉडल ज्यादा खरीद रहे

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Tata Nexon EV

टाटा नेक्सन देश की पहली ऐसी कार के तौर पर जानी जाती है जो धीरे-धीरे करके मल्टीपल पावरट्रेन में लॉन्च की गई। पहले डीजल, फिर पेट्रोल बाद में CNG और आखिरी में इसका इलेक्ट्रिक अवतार भी बाजार में आ गया। अपने इन्हीं पावरट्रेन ऑप्शन के चलते ये कई सालों से बाजार में राज कर रही है। कई मौके तो ऐसा भी आए जब इसने देश की नंबर-1 कार बनने का मुकाम भी हासिल किया। नेक्सन एक कॉम्पैक्ट साइज SUV है, जो कम कीमत में शानदार फीचर्स और अपनी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के लिए जानी जाती है। हालांकि, इसके अलग-अलग पावरट्रेन ऑप्शन में किसकी डिमांड ज्यादा है, चलिए एक बार नजर डालते हैं।

टाटा नेक्सन की पावरट्रेन वाइज सेल्स और ग्रोथ H1 CY25 Vs H1 CY26 पावरट्रेन H1 CY25 H1 CY26 ग्रोथ % EV 9,170 17,192 88% CNG 29,546 40,032 36% पेट्रोल 37,788 49,731 32% डीजल 10,720 11,688 9% टोटल 87,224 118,643 36%

टाटा नेक्सन की पावरट्रेन वाइज सेल्स और ग्रोथ का H1 CY25 और H1 CY26 में कम्पेरिजन करें तो EV पावरट्रेन की H1 CY25 में 9,170 यूनिट बिकीं। वहीं, H1 CY26 के दौरान ये आंकड़ा बढ़कर 17,192 यूनिट का हो गया। यानी इसे 88% की सबसे बड़ी ग्रोथ मिली। CNG पावरट्रेन की H1 CY25 में 29,546 यूनिट बिकीं। वहीं, H1 CY26 के दौरान ये आंकड़ा बढ़कर 40,032 यूनिट का हो गया। यानी इसे 36% की सबसे ग्रोथ मिली।

पेट्रोल पावरट्रेन की H1 CY25 में 37,788 यूनिट बिकीं। वहीं, H1 CY26 के दौरान ये आंकड़ा बढ़कर 49,731 यूनिट का हो गया। यानी इसे 32% की सबसे ग्रोथ मिली। डीजल पावरट्रेन की H1 CY25 में 10,720 यूनिट बिकीं। वहीं, H1 CY26 के दौरान ये आंकड़ा बढ़कर 11,688 यूनिट का हो गया। यानी इसे 9% की सबसे ग्रोथ मिली।

टाटा नेक्सन EV के बैटरी पैक और रेंज नेक्सन EV में 45kWh का बैटरी पैक दिया है। कंपनी का कहना है कि नया बैटरी पैक 15% ज्यादा एनर्जी-डेंसिटी वाला है, इसलिए यह 40.5kWh यूनिट जितनी ही जगह लेता है, लेकिन इसका वजन थोड़ा ज्यादा है। इस तरह, इसकी ARAI सर्टिफाइट रेंज 489km है, जो 40.5kWh यूनिट की तुलना में 24km ज्यादा है। टाटा का कहना है कि नेक्सन EV 45 के लिए रियल-वर्ल्ड C75 साइकिल रेंज लगभग 350 से 370km है। ब्रांड के C75 चक्र को लगभग रियल वर्ल्ड की ड्राइविंग रेंज का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया जाता है।

रियल वर्ल्ड रेंज की बात करें तो 7.9km/kWh की एवरेज सिटी इफिसियंसी और 7.67km/kWh की एवरेज हाईवे इफिसियंसी हासिल की। इसके चलते फुल चार्ज पर 350Km (सिटी और हाईवे) रेंज प्राप्त हुई। इसकी तुलना में 40.5kWh वर्जन से 273Km की रेंज मिली। ये टेस्टिंग ईको मोड में की गई। जहां टॉर्क कुल आउटपुट के लगभग 70% तक सीमित है। इसकी टॉप स्पीड भी सीमित है। रीजन ब्रेकिंग को शहर में लेवल 2 और हाईवे पर लेवल 1 (सबसे कम अग्रेसिव) पर सेट किया गया था।