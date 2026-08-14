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पेट्रोल या डीजल नहीं, लोग नेक्सन का CNG मॉडल ज्यादा खरीद रहे; इन सभी पर भारी ये वाला पावरट्रेन

By Narendra Jijhontiya
लाइव हिन्दुस्तान
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अपने पावरट्रेन ऑप्शन के चलते ये कई सालों से बाजार में राज कर रही है। कई मौके तो ऐसा भी आए जब इसने देश की नंबर-1 कार बनने का मुकाम भी हासिल किया। नेक्सन एक कॉम्पैक्ट साइज SUV है, जो कम कीमत में शानदार फीचर्स और अपनी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के लिए जानी जाती है।

Tata Nexon Powertrain Growth H1 CY25 vs H1 CY26
पेट्रोल या डीजल नहीं, लोग नेक्सन का CNG मॉडल ज्यादा खरीद रहे
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टाटा नेक्सन देश की पहली ऐसी कार के तौर पर जानी जाती है जो धीरे-धीरे करके मल्टीपल पावरट्रेन में लॉन्च की गई। पहले डीजल, फिर पेट्रोल बाद में CNG और आखिरी में इसका इलेक्ट्रिक अवतार भी बाजार में आ गया। अपने इन्हीं पावरट्रेन ऑप्शन के चलते ये कई सालों से बाजार में राज कर रही है। कई मौके तो ऐसा भी आए जब इसने देश की नंबर-1 कार बनने का मुकाम भी हासिल किया। नेक्सन एक कॉम्पैक्ट साइज SUV है, जो कम कीमत में शानदार फीचर्स और अपनी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के लिए जानी जाती है। हालांकि, इसके अलग-अलग पावरट्रेन ऑप्शन में किसकी डिमांड ज्यादा है, चलिए एक बार नजर डालते हैं।

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टाटा नेक्सन की पावरट्रेन वाइज सेल्स और ग्रोथ
H1 CY25 Vs H1 CY26
पावरट्रेनH1 CY25H1 CY26ग्रोथ %
EV9,17017,19288%
CNG29,54640,03236%
पेट्रोल37,78849,73132%
डीजल10,72011,6889%
टोटल87,224118,64336%

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टाटा नेक्सन की पावरट्रेन वाइज सेल्स और ग्रोथ का H1 CY25 और H1 CY26 में कम्पेरिजन करें तो EV पावरट्रेन की H1 CY25 में 9,170 यूनिट बिकीं। वहीं, H1 CY26 के दौरान ये आंकड़ा बढ़कर 17,192 यूनिट का हो गया। यानी इसे 88% की सबसे बड़ी ग्रोथ मिली। CNG पावरट्रेन की H1 CY25 में 29,546 यूनिट बिकीं। वहीं, H1 CY26 के दौरान ये आंकड़ा बढ़कर 40,032 यूनिट का हो गया। यानी इसे 36% की सबसे ग्रोथ मिली।

पेट्रोल पावरट्रेन की H1 CY25 में 37,788 यूनिट बिकीं। वहीं, H1 CY26 के दौरान ये आंकड़ा बढ़कर 49,731 यूनिट का हो गया। यानी इसे 32% की सबसे ग्रोथ मिली। डीजल पावरट्रेन की H1 CY25 में 10,720 यूनिट बिकीं। वहीं, H1 CY26 के दौरान ये आंकड़ा बढ़कर 11,688 यूनिट का हो गया। यानी इसे 9% की सबसे ग्रोथ मिली।

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टाटा नेक्सन EV के बैटरी पैक और रेंज

नेक्सन EV में 45kWh का बैटरी पैक दिया है। कंपनी का कहना है कि नया बैटरी पैक 15% ज्यादा एनर्जी-डेंसिटी वाला है, इसलिए यह 40.5kWh यूनिट जितनी ही जगह लेता है, लेकिन इसका वजन थोड़ा ज्यादा है। इस तरह, इसकी ARAI सर्टिफाइट रेंज 489km है, जो 40.5kWh यूनिट की तुलना में 24km ज्यादा है। टाटा का कहना है कि नेक्सन EV 45 के लिए रियल-वर्ल्ड C75 साइकिल रेंज लगभग 350 से 370km है। ब्रांड के C75 चक्र को लगभग रियल वर्ल्ड की ड्राइविंग रेंज का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया जाता है।

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रियल वर्ल्ड रेंज की बात करें तो 7.9km/kWh की एवरेज सिटी इफिसियंसी और 7.67km/kWh की एवरेज हाईवे इफिसियंसी हासिल की। इसके चलते फुल चार्ज पर 350Km (सिटी और हाईवे) रेंज प्राप्त हुई। इसकी तुलना में 40.5kWh वर्जन से 273Km की रेंज मिली। ये टेस्टिंग ईको मोड में की गई। जहां टॉर्क कुल आउटपुट के लगभग 70% तक सीमित है। इसकी टॉप स्पीड भी सीमित है। रीजन ब्रेकिंग को शहर में लेवल 2 और हाईवे पर लेवल 1 (सबसे कम अग्रेसिव) पर सेट किया गया था।

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बड़ी बैटरी के साथ, अपडेटेड नेक्सन ईवी 5hp अधिक बनाता है। इसमें एक नया पैनोरमिक सनरूफ है। 10 से 80% से चार्ज होने का समय भी 40.5kWh यूनिट के 56 मिनट के बजाय 48 मिनट रह गया है। नेक्सन ईवी को क्रिएटिव, फियरलेस, एम्पावर्ड, एम्पावर्ड + और रेड डार्क फॉर्म में खरीदा जा सकता है। इसे BNCAP भारतीय बाजार में इसका मुकाबला महिंद्रा XUV 400 से होता है। इसके अलावा, MG विंडसर EV, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, मारुति सुजुकी ई-विटारा को भी ये टक्कर देती है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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