₹7.31 लाख की इस SUV ने निकाल दी सबकी हेकड़ी, पंच भी नहीं टिक पाई सामने; 43% बढ़ गई बिक्री

टाटा मोटर्स ने बीते महीने यानी दिसंबर, 2025 में हुई मॉडल वाइज बिक्री का डेटा रिलीज कर दिया है। एक बार फिर टाटा नेक्सन (Tata Nexon) कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी है।

Jan 11, 2026 03:29 pm IST Ashutosh Kumar
देसी कार निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने बीते महीने यानी दिसंबर, 2025 में हुई मॉडल वाइज बिक्री का डेटा रिलीज कर दिया है। एक बार फिर टाटा नेक्सन (Tata Nexon) कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी है। बता दें कि टाटा नेक्सन को बीते महीने कुल 19,375 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर टाटा नेक्सन की बिक्री में 43.14 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी दिसंबर, 2024 में यह आंकड़ा 13,536 यूनिट था। टाटा नेक्सन की एक्स–शोरूम कीमत 7.31 लाख लेकर टॉप मॉडल में 14 लाख रुपये तक जाती है। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों के बिक्री के बारे में विस्तार से।

करीब 54% बढ़ गई अल्ट्रोज की बिक्री

बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर टाटा पंच रही। टाटा पंच ने इस दौरान 6.02 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 15,980 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा टियागो रही। टाटा टियागो ने इस दौरान 16.38 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 5,826 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा अल्ट्रोज रही। टाटा अल्ट्रोज ने इस दौरान 53.86 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,871 यूनिट कार की बिक्री की।

78% घट गई कर्व की बिक्री

बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर टाटा हैरियर रही। टाटा हैरियर ने इस दौरान 81.94 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,378 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि छठे पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा सफारी रही। टाटा सफारी ने इस दौरान 4.40 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,446 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा कर्व रही। टाटा कर्व ने इस दौरान 77.89 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,104 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

291 यूनिट बिकी टाटा सिएरा

दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर टाटा टिगोर रही। टाटा टिगोर ने इस दौरान 26 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 775 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा सिएरा रही। टाटा सिएरा ने इस दौरान कुल 291 यूनिट कर की। इस तरह कुल मिलाकर बीते महीने टाटा की कारों को 50,046 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर टाटा की कार बिक्री में 13.17 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी देखी गई।

