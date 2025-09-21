tata nexon now available at up to rs 200000 less after gst cut with festive offer GST कट + फेस्टिव ऑफर: अब ₹200000 तक सस्ती हो गई टाटा नेक्सन; अब खरीदने की मचेगी लूट!, Auto Hindi News - Hindustan
GST कट + फेस्टिव ऑफर: अब ₹200000 तक सस्ती हो गई टाटा नेक्सन; अब खरीदने की मचेगी लूट!

फेस्टिव सीजन में नई कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो टाटा मोटर्स का यह ऑफर आपको खुश कर देगा। दरअसल, कंपनी ने GST रिफॉर्म्स के बाद पहले ही एक्स-शोरूम कीमतें घटा दी थीं। अब कंपनी ने अपने सभी मॉडलों पर फेस्टिव बेनिफिट्स भी जोड़ दिया है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 10:20 PM
GST कट + फेस्टिव ऑफर: अब ₹200000 तक सस्ती हो गई टाटा नेक्सन; अब खरीदने की मचेगी लूट!
Tata Nexon CNGarrow

फेस्टिव सीजन में नई कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो टाटा मोटर्स का यह ऑफर आपको खुश कर देगा। दरअसल, कंपनी ने GST रिफॉर्म्स के बाद पहले ही एक्स-शोरूम कीमतें घटा दी थीं। अब कंपनी ने अपने सभी मॉडल पर फेस्टिव बेनिफिट्स भी जोड़ दिया है। नतीजा ये कि इस बार टाटा की गाड़ियां खरीदने पर आपको मॉडल के हिसाब से कुल 2 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है। सबसे ज्यादा फायदा टाटा नेक्सन पर मिल रहा है जहां ग्राहकों को पूरे 2 लाख रुपये तक का लाभ मिलेगा।

होगी 2 लाख रुपये तक की बचत

बता दें कि कंपनी ने जीएसटी में छूट के बाद टाटा नेक्सन की कीमतों को 1.55 लाख रुपये तक कम कर दिया था। इसके अलावा, कंपनी अब फेस्टिव बेनिफिट्स के तौर पर 45,000 रुपये तक की बचत का मौका दे रही है। इस तरह ग्राहक अब टाटा नेक्सन खरीदने पर अधिकतम 2,00,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। हालांकि, यह छूट वैरिएंट वाइज अलग होगी।

दमदार इंजन से लैस है एसयूवी

टाटा नेक्सन में पावरट्रेन के तौर पर 1.2-लीटर टर्बो पैट्रोल इंजन दिया गया है जो 120bhp की अधिकतम पावर और 170Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसके अलावा, कार में 1.5-लीटर का डीजल इंजन भी दिया गया है जो 110bhp की अधिकतम पावर और 260Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकती है।

10.25-इंच स्क्रीन से लैस है कार

कार के इंटीरियर में ग्राहकों को 10.25-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच का फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जिंग, हाइट एडजेस्टेबल फ्रंट सीट, क्रूज कंट्रोल और जेबीएल साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

5-स्टार सेफ्टी से लैस है एसयूवी

दूसरी ओर ग्राहकों की सेफ्टी के लिए एसयूवी में स्टैंडर्ड 6-एयरबैग, ABS टेक्नोलॉजी, हिल असिस्ट और 360-डिग्री कैमरा भी दिया गया है। बता दें कि ग्लोबल NCAP ने टाटा नेक्सन को फैमिली सेफ्टी के लिए क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग दी है।

Tata Nexon Tata Motors Car Auto News Hindi

