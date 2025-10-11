tata nexon led september 2025 compact suv sales surpassing brezza punch fronx venue ब्रेजा, पंच, फ्रोंक्स छोड़ लोगों ने इसे बनाया देश की नंबर-1 SUV, 97% बढ़ गई बिक्री; देखें टॉप-10 में कौन-कौन, Auto Hindi News - Hindustan
ब्रेजा, पंच, फ्रोंक्स छोड़ लोगों ने इसे बनाया देश की नंबर-1 SUV, 97% बढ़ गई बिक्री; देखें टॉप-10 में कौन-कौन

भारतीय ग्राहकों के बीच बीते कुछ सालों से कॉम्पैक्ट एसयूवी की डिमांड में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। अगर बीते महीने यानी सितंबर, 2025 में हुए इस सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो टाटा नेक्सन (Tata Nexon) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 03:53 PM
भारतीय ग्राहकों के बीच बीते कुछ सालों से कॉम्पैक्ट एसयूवी की डिमांड में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। अगर बीते महीने यानी सितंबर, 2025 में हुए इस सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो टाटा नेक्सन (Tata Nexon) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। बता दें कि टाटा नेक्सन को बीते महीने कुल 22,573 नए ग्राहक मिले। इस दौरान टाटा नेक्सन की बिक्री में सालाना आधार पर 97 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी सितंबर, 2024 यह आंकड़ा कुल 11,470 यूनिट था। आइए जानते हैं बीते महीने इस सेगमेंट के दूसरे 10 सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

घट गई मारुति फ्रोंक्स की बिक्री

बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर टाटा पंच रही। टाटा पंच ने इस दौरान 16 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 15,891 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी फ्रोंक्स रही। मारुति फ्रोंक्स ने इस दौरान 1 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 13,767 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई वेन्यू रही। हुंडई वेन्यू ने इस दौरान 12 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 11,484 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

34% घट गई मारुति ब्रेजा की बिक्री

दूसरी ओर पांचवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी ब्रेजा रही। मारुति ब्रेजा ने इस दौरान 34 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 10,173 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में किआ सोनेट रही। किआ सोनेट ने इस दौरान 13 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 9,300 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा XUV 3X0 रही। महिंद्रा XUV 3X0 ने इस दौरान कुल 9,032 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

लास्ट पोजीशन पर रही टोयोटा टैसर

बिक्री कि लिस्ट में आठवें नंबर पर हुंडई एक्सटर रही। हुंडई एक्सटर ने इस दौरान 18 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 5,643 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में स्कोडा काइलाक रही। स्कोडा काइलाक ने इस दौरान कुल 4,318 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि इस सेगमेंट की बिक्री में दसवें नंबर पर टोयोटा टैसर रही। टोयोटा टैसर ने इस दौरान 1 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,297 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

