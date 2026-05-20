ये है देश की डिमांडिंग SUV... 10 लाख से ज्यादा घरों में पहुंच चुकी, 6 एयरबैग और कीमत ₹7.31 लाख

टाटा नेक्सन देश की सबसे पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV में से एक है। हर साल इस SUV की बिक्री में तेजी से इजाफा भी हो रहा है। कंपनी ने इसे सितंबर 2017 में लॉन्च किया था। जिसके बाद इसने हर महीने धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ना शुरू कर दी थी। वहीं, 2022 से इसकी बिक्री ने बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ी।

टाटा नेक्सन देश की सबसे पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV में से एक है। हर साल इस SUV की बिक्री में तेजी से इजाफा भी हो रहा है। कंपनी ने इसे सितंबर 2017 में लॉन्च किया था। जिसके बाद इसने हर महीने धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ना शुरू कर दी थी। वहीं, 2022 से इसकी बिक्री ने बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ी। अभी इसे पूरे 10 साल भी नहीं हुए है, लेकिन इसने देश के अंदर 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा यूनिट का सफर तय कर लिया है। साल 2025 में इसकी रिकॉर्ड 2 लाख से ज्यादा यूनिट बिकीं। वहीं, 2026 की शुरुआती भी बेहद शानदार हुई है। चलिए इसके हर साल के ब्रेकअप पर नजर डालते हैं।

टाटा नेक्सन का सेल्स ब्रेकअप (2017 से 2026 तक*) महीना 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 टोटल जनवरी - 4,917 5,095 3,382 8,225 13,816 15,567 17,182 15,397 23,365 1,06,946 फरवरी - 4,163 5,263 3,894 7,929 12,259 13,914 14,395 15,349 19,430 96,596 मार्च - 4,405 5,616 2,646 8,683 14,315 14,769 14,058 16,366 19,810 1,00,668 अप्रैल - 4,717 3,976 0 6,938 13,471 15,002 11,168 15,457 18,126 88,855 मई - 4,308 4,506 623 6,439 14,614 14,423 11,457 13,096 - 69,466 जून - 4,148 4,170 3,040 8,033 14,295 13,827 12,066 11,602 - 71,181 जुलाई - 3,840 3,344 4,327 10,287 14,214 12,349 13,902 12,825 - 75,088 अग्सत - 4,499 2,275 5,179 10,006 15,085 8,049 12,289 14,004 - 71,386 सितंबर 2,772 4,297 2,842 6,007 9,211 14,518 15,325 11,470 22,573 - 89,015 अक्टूबर 3,099 4,608 4,438 6,888 10,096 13,767 16,887 14,759 22,083 - 96,625 नवंबर 4,163 4,224 3,437 6,021 9,831 15,871 14,916 15,329 22,434 - 96,226 दिसंबर 4,028 4,393 4,350 6,835 12,899 12,053 15,284 13,536 19,375 - 92,753 टोटल 14,062 52,519 49,312 48,842 1,08,577 1,68,278 1,70,312 1,61,611 2,00,561 80,731 10,54,805

टाटा नेक्सन के वैरिएंट वाइज फीचर्स टाटा नेक्सन स्मार्ट

इसमें पेट्रोल-5MT और CNG-6MT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। बात करें इसके फीचर्स की तो इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ISOFIX, सेंट्रल लॉकिंग, हिल-होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, मैनुअल डे/नाइट इनसाइड रियर व्यू मिरर, मल्टी ड्राइव मोड (ईको, सिटी, स्पोर्ट्स), LED हेडलाइट्स और DRLs, टेल-लाइट्स को जोड़ने वाली LED स्ट्रिप, 16-इंच स्टील व्हील, इलुमिनेटेड लोगो और टिल्ट और टेलिस्कोपिक एडजस्ट के साथ 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, फ्रंट पावर विंडो, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मैनुअल AC, फ्रंट में 12V चार्जिंग पोर्ट, फोल्डिंग रियर सीट्स और सभी यात्रियों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट शामिल है।

टाटा नेक्सन प्योर+ S

इसमें पेट्रोल-6MT, पेट्रोल-6AMT, CNG-6MT और डीजल-6MT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन प्योर + के फीचर्स के साथ ऑटो हेडलैम्प, ऑटोमैटिक वाइपर और सनरूफ शामिल है। इसमें नेक्सन स्मार्ट + S के फीचर्स के साथ रियर कैमरा, ऑटो-फोल्ड आउटसाइड रियर-व्यू मिरर, बॉडी-कलर डोर हैंडल, शार्क फिन एंटीना, 10.25-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, 4 स्पीकर, 4-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हाइट-एडजेस्टेबल ड्राइवर की सीट, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट और रियर AC वेंट शामिल हैं।

टाटा नेक्सन क्रिएटिव+ PS

इसमें पेट्रोल-6MT, पेट्रोल-7DCT, CNG-6MT, डीजल-6MT और डीजल-6AMT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन क्रिएटिव + S के फीचर्स के साथ टायर प्रेशर मॉनिटर, कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ फ्रंट फॉग लाइट, रियर डिफॉगर, फ्रंट पार्किंग सेंसर, पैनोरमिक सनरूफ, बायो-LED हेडलाइट्स, LED टेल-लाइट्स, कीलेस एंट्री, 60:40 स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीटें, रियर सेंटर आर्मरेस्ट, वायरलेस चार्जर, 4 स्पीकर और 2 ट्वीटर और रियर में USB A और C टाइप चार्जिंग पोर्ट शामिल हैं।