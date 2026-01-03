साल भर ताबड़तोड़ बिकी ₹7.31 लाख की ये लोहा SUV, 2 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदा; इसके आगे स्विफ्ट, वैगनआर सब फेल

संक्षेप: टाटा नेक्सन (Tata Nexon) ने CY 2025 में तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV बनकर अपनी मजबूत स्थिति साबित की है। शहरी और सेमी-अर्बन बाजार में भी इसकी मजबूत डिमांड है। इसकी कीमत 7.31 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।

भारतीय SUV बाजार में कैलेंडर ईयर 2025 (CY 2025) के दौरान जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। इस कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच टाटा नेक्सन (Tata Nexon) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2.01 लाख यूनिट्स की बिक्री दर्ज की और देश की तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV बनने का गौरव हासिल किया। खास बात यह रही कि टाटा नेक्सन (Tata Nexon) और हुंडई (Hyundai Creta) दोनों की बिक्री संख्या समान रही, जिससे यह साफ हो गया कि शहरी और अर्ध-शहरी बाजारों में इन दोनों SUVs की पकड़ कितनी मजबूत है। इसकी कीमत 7.31 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

शहरों में नेक्सन (Nexon) की मजबूत पकड़

टाटा नेक्सन (Tata Nexon) लंबे समय से अर्बन और सेमी-अर्बन ग्राहकों की पसंद बनी हुई है। इसका कॉम्पैक्ट लेकिन मस्क्युलर डिजाइन, आरामदायक केबिन और आसान ड्राइविंग एक्सपीरियंस इसे शहरों के लिए एक परफेक्ट SUV बनाता है। ऑफिस जाने वाले प्रोफेशनल्स से लेकर फैमिली यूजर्स तक नेक्सन (Nexon) हर वर्ग में लोकप्रिय रही।

सेफ्टी में भरोसे का नाम

टाटा नेक्सन (Tata Nexon) की सबसे बड़ी पहचान इसकी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग है। मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर, एडवांस सेफ्टी फीचर्स और भरोसेमंद बिल्ड क्वॉलिटी ने ग्राहकों का भरोसा जीता है। यही वजह है कि सेफ्टी को प्राथमिकता देने वाले खरीदारों ने CY 2025 में बड़ी संख्या में नेक्सन (Nexon) को चुना।

पेट्रोल, डीजल और EV – हर विकल्प मौजूद

टाटा नेक्सन (Tata Nexon) की सफलता के पीछे इसकी वैरिएंट स्ट्रैटेजी भी बड़ी वजह रही। पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ-साथ नेक्सन ईवी (Nexon EV) ने भी बिक्री में अहम योगदान दिया। इससे ग्राहकों को अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से विकल्प चुनने की पूरी आजादी मिली।

फीचर्स और टेक्नोलॉजी का दम

टाटा नेक्सन (Tata Nexon) में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीट्स, 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं। यह फीचर-लोडेड पैकेज इसे युवा ग्राहकों के साथ-साथ फैमिली खरीदारों के बीच भी खास बनाता है।

हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) से कड़ा मुकाबला