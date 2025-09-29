tata nexon including these are the 5 most affordable dct cars with mileage of up to 20 kmpl अब महंगी नहीं ऑटोमैटिक कारें! ये हैं भारत की 5 सबसे सस्ती DCT मॉडल्स; 20 km तक मिलता है माइलेज, Auto Hindi News - Hindustan
भारतीय मार्केट में अब ऐसी कई किफायती कारें आ चुकी हैं जिनमें डुअल क्लच ट्रांसमिशन (DCT) की सुविधा मिलती है। बता दें कि DCT को ड्राइविंग और भी स्मूद बनाने और बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए जाना जाता है।

कार खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब ऑटोमैटिक ड्राइविंग का मजा सिर्फ महंगी कारों तक ही सीमित नहीं रहा। भारतीय मार्केट में अब ऐसी कई किफायती कारें आ चुकी हैं जिनमें डुअल क्लच ट्रांसमिशन (DCT) की सुविधा मिलती है। बता दें कि DCT को ड्राइविंग और भी स्मूद बनाने और बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए जाना जाता है। टाटा, हुंडई और किआ जैसी कंपनियों ने अपनी पॉपुलर कारों के DCT वर्जन लॉन्च किए हैं जिनकी कीमतें आम बजट में फिट हो जाती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं 5 सबसे सस्ती डीसीटी ट्रांसमिशन वाली कारों के बारे में विस्तार से।

टाटा अल्ट्रोज

सबसे पहले बात करते हैं टाटा अल्ट्रोज की जिसे हाल ही में नए फेसलिफ्ट अवतार में लॉन्च किया गया है। यह देश की सबसे सस्ती DCT कार मानी जा रही है जिसकी शुरुआती कीमत करीब 9.42 लाख रुपये है। इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड DCT गियरबॉक्स मिलता है और माइलेज करीब 18 kmpl तक का है।

किआ सोनेट

इसके बाद आती है किआ सोनेट जिसमें 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 7-स्पीड DCT का कॉम्बिनेशन दिया गया है। इसकी कीमत 11.60 लाख से शुरू होकर टॉप वेरिएंट में 13.65 लाख रुपये तक जाती है। यह कार 18.31 kmpl तक माइलेज का दावा करती है।

टाटा नेक्सन

टाटा नेक्सन भी अब DCT ऑप्शन में उपलब्ध है। यह वही नेक्सन है जिसने भारत में सबसे पहले 5-स्टार NCAP सेफ्टी रेटिंग हासिल की थी। इसमें 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और DCT का ऑप्शन मिलता है। इसकी कीमत करीब 11.16 लाख रुपये से शुरू होती है। जबकि माइलेज लगभग 17.18 kmpl है।

हुंडई वेन्यू

हुंडई वेन्यू भी इस लिस्ट में शामिल है जो किआ सोनेट का प्लेटफॉर्म शेयर मॉडल है। इसमें भी 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 7-स्पीड DCT दिया गया है। इसकी कीमत 10.93 लाख रुपये से शुरू होती है और माइलेज करीब 18.31 kmpl तक का है।

हुंडई i20 N Line

इस लिस्ट में हुंडई i20 N Line भी शामिल है जो स्पोर्टी लुक और फीचर्स के लिए जानी जाती है। इसमें 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 7-स्पीड DCT मिलता है। इसकी कीमत 10.23 लाख से शुरू होकर 11.60 लाख रुपये तक जाती है। कंपनी इस कार में 20.2 kmpl तक माइलेज देने का दावा करती है।

