खरीदनी है सेफेस्ट कार और बजट है ₹10 लाख से कम तो ये रहे 5 शानदार ऑप्शन, सेफ्टी में मिली है 5-स्टार रेटिंग

कार खरीदने से पहले ग्राहक आजकल सिर्फ माइलेज या लुक्स पर नहीं बल्कि सेफ्टी पर भी खूब ध्यान देने लगे हैं। अगर आप भी निकट भविष्य में बजट फ्रेंडली सेफेस्ट कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है।

कार खरीदने से पहले ग्राहक आजकल सिर्फ माइलेज या लुक्स पर नहीं बल्कि सेफ्टी पर भी खूब ध्यान देने लगे हैं। अगर आप भी निकट भविष्य में बजट फ्रेंडली सेफेस्ट कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि Bharat NCAP क्रैश-टेस्ट में अब 10 लाख रुपये से कम बजट वाली कारें भी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल कर रही हैं। आइए जानते हैं 5-स्टार सेफ्टी वाली ऐसी ही बजट फ्रेंडली 5 कारों के बारे में विस्तार से।

टाटा पंच ईवी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में सबसे सस्ती और सुरक्षित कार के तौर पर पंच ईवी छा गई है। इसे Bharat NCAP से फैमिली सेफ्टी के लिए क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिली है। वहीं, ईवी में सेफ्टी के लिए डुअल एयरबैग, ABS, ISOFIX और सीटबेल्ट प्री-टेंशनर्स जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

किआ साइरोस किआ की इस नई कॉम्पैक्ट SUV को भी फैमिली सेफ्टी के लिए क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा, इसमें 6-एयरबैग, ESC, VSM, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग और हिल-स्टार्ट असिस्ट जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं।

टाटा अल्ट्रोज हैचबैक सेगमेंट में अल्ट्रोज लंबे समय से अपनी मजबूती के लिए जानी जाती है। इसने एडल्ट सेफ्टी में 5-स्टार रेटिंग पाई है। हालांकि, चाइल्ड सेफ्टी में इसका प्रदर्शन पंच या साइरोस जैसा दमदार नहीं रहा। फिर भी, डेली कम्यूट और स्टाइलिश हैच चाहने वालों के लिए यह भरोसेमंद ऑप्शन है।

टाटा नेक्सन एसयूवी लवर्स के बीच नेक्सन पहले से ही पॉपुलर है। यह कार एडल्ट प्रोटेक्शन में 5-स्टार और चाइल्ड प्रोटेक्शन में 3-स्टार लेकर सेफ साबित हुई है। स्ट्रॉन्ग बॉडी शेल और 6-एयरबैग इसे फैमिली-फ्रेंडली बनाते हैं।