टाटा की इन 3 इलेक्ट्रिक कारों पर आया ₹2.75 लाख तक का डिस्काउंट, 627 km तक देती है रेंज
टाटा मोटर्स अपने अलग-अलग इलेक्ट्रिक मॉडलों पर अगस्त, 2026 के दौरान ताबड़तोड़ डिस्काउंट दे रही है। इनमें टाटा नेक्सन ईवी से लेकर टियागो ईवी और हैरियर ईवी तक शामिल है।
अगले कुछ दिनों में नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल, टाटा मोटर्स अपने अलग-अलग इलेक्ट्रिक मॉडलों पर अगस्त, 2026 के दौरान ताबड़तोड़ डिस्काउंट दे रही है। इनमें कंपनी की बेस्ट-सेलिंग इलेक्ट्रिक कार टाटा नेक्सन ईवी से लेकर टियागो एव और हैरियर ईवी तक शामिल है। ग्राहक इस दौरान इन इलेक्ट्रिक कारों पर अधिकतम 2.75 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन तीनों कारों पर मिल रहे हैं डिस्काउंट के बारे में विस्तार से।
टाटा हैरियर ईवी
टाटा की पॉपुलर इलेक्ट्रिक SUV 'हैरियर ईवी' पर अगस्त 2026 में कुल 2.75 लाख तक के धमाकेदार फायदे मिल रहे हैं। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। टाटा हैरियर ईवी की एक्स-शोरूम कीमत 21.49 लाख से 30.43 लाख रुपये तक जाती है। यह फुल चार्ज पर 538 किमी से 627 किमी की बेहतरीन रेंज निकाल देती है।
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Tata Harrier EV
₹ 21.49 - 30.23 लाख
Tata Tiago EV
₹ 6.99 - 9.99 लाख
Tata Nexon EV
₹ 12.49 - 17.49 लाख
Tata Sierra.ev
₹ 18.79 - 26.48 लाख
Tata Avinya
₹ 30 - 60 लाख
Tata Altroz EV
₹ 12 - 15 लाख
टाटा टियागो ईवी
टाटा टियागो ईवी पर इस महीने कुल 1.45 लाख रुपये तक की छूट का मौका है। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। भारतीय मार्केट में इस ईवी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.99 लाख से 9.99 लाख रुपये तक जाती है। यह कार ग्राहकों को फुल चार्ज पर 226 किमी से 285 किमी तक की रेंज आसानी से ऑफर करती है।
टाटा नेक्सन ईवी
भारत में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली इलेक्ट्रिक कार 'नेक्सन ईवी' पर इस महीने 45,000 रुपये तक की कुल बचत की जा सकती है। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। भारतीय मार्केट में टाटा नेक्सन ईवी की एक्स-शोरूम कीमत 12.49 लाख से शुरू होकर 17.69 लाख रुपये तक जाती है। यह ईवी एक बार फुल चार्ज होने पर 275 किमी से 489 किमी तक बड़े आराम से चलती है।
डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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