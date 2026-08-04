टाटा की इन 3 इलेक्ट्रिक कारों पर आया ₹2.75 लाख तक का डिस्काउंट, 627 km तक देती है रेंज

टाटा मोटर्स अपने अलग-अलग इलेक्ट्रिक मॉडलों पर अगस्त, 2026 के दौरान ताबड़तोड़ डिस्काउंट दे रही है। इनमें टाटा नेक्सन ईवी से लेकर टियागो ईवी और हैरियर ईवी तक शामिल है।

टाटा नेक्सन, टियागो, हैरियर ईवी डिस्काउंट अगस्त, 2026

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Tata Harrier EV

अगले कुछ दिनों में नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल, टाटा मोटर्स अपने अलग-अलग इलेक्ट्रिक मॉडलों पर अगस्त, 2026 के दौरान ताबड़तोड़ डिस्काउंट दे रही है। इनमें कंपनी की बेस्ट-सेलिंग इलेक्ट्रिक कार टाटा नेक्सन ईवी से लेकर टियागो एव और हैरियर ईवी तक शामिल है। ग्राहक इस दौरान इन इलेक्ट्रिक कारों पर अधिकतम 2.75 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन तीनों कारों पर मिल रहे हैं डिस्काउंट के बारे में विस्तार से।

टाटा हैरियर ईवी टाटा की पॉपुलर इलेक्ट्रिक SUV 'हैरियर ईवी' पर अगस्त 2026 में कुल 2.75 लाख तक के धमाकेदार फायदे मिल रहे हैं। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। टाटा हैरियर ईवी की एक्स-शोरूम कीमत 21.49 लाख से 30.43 लाख रुपये तक जाती है। यह फुल चार्ज पर 538 किमी से 627 किमी की बेहतरीन रेंज निकाल देती है।

टाटा टियागो ईवी टाटा टियागो ईवी पर इस महीने कुल 1.45 लाख रुपये तक की छूट का मौका है। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। भारतीय मार्केट में इस ईवी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.99 लाख से 9.99 लाख रुपये तक जाती है। यह कार ग्राहकों को फुल चार्ज पर 226 किमी से 285 किमी तक की रेंज आसानी से ऑफर करती है।

टाटा नेक्सन ईवी भारत में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली इलेक्ट्रिक कार 'नेक्सन ईवी' पर इस महीने 45,000 रुपये तक की कुल बचत की जा सकती है। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। भारतीय मार्केट में टाटा नेक्सन ईवी की एक्स-शोरूम कीमत 12.49 लाख से शुरू होकर 17.69 लाख रुपये तक जाती है। यह ईवी एक बार फुल चार्ज होने पर 275 किमी से 489 किमी तक बड़े आराम से चलती है।