नेक्सॉन, सफारी, हैरियर; टाटा अपनी 3 SUVs पर दे रही ₹75,000 तक फायदे, लेने से पहले जान लो डिटेल

आप इस महीने इन SUVs को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको 75,000 रुपए तक के बेनिफिट मिलेंगे। कंपनी इन पर कंज्यूमर ऑफर, इंटरवेंशन बेनिफिट और स्क्रैपेज बेनिफिट मिल रहे हैं।

टाटा मोटर्स ने नवंबर 2026 के लिए अपनी कारों पर मिवने वाले डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी इस महीने अपने पोर्टफोलियो की ससबे पॉपुलर और फ्लैगशिप मॉडल नेक्सॉन, हैरियर और सफारी पर भी शानदार डिस्काउंट दे रही है। आप इस महीने इन SUVs को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको 75,000 रुपए तक के बेनिफिट मिलेंगे। कंपनी इन पर कंज्यूमर ऑफर, इंटरवेंशन बेनिफिट और स्क्रैपेज बेनिफिट मिल रहे हैं। ग्राहकों को इस फेस्टिव ऑफर का फायदा पूरे नवंबर तक मिलेगा। आप डीलरशिप पर जाकर एडिशनल फेस्टिव ऑफर्स का फायदा भी मिल सकता है। चलिए इन पर मिलने वाले डिस्काउंट के बारे में जानते हैं।

1. टाटा नेक्सॉन (Tata Nexon)

नवंबर में 75,000 रुपए तक के बेनिफिट

टाटा नेक्सॉन के सिलेक्टेड पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन वैरिएंट पर 75,000 रुपए तक के मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहे हैं। इनमें स्मार्ट+, स्मार्ट+ S, प्योर, प्योर S, प्योर+, प्योर+ S और प्योर+ PS वैरिएंट शामिल हैं। इन वैरिएंट पर 10,000 रुपए का कंज्यूमर ऑफर, 45,000 रुपए का इंटरवेंशन बेनिफिट और 20,000 रुपए तक का स्क्रैपेज बेनिफिट दिया जा रहा है। क्रिएटिव कैमो पेट्रोल MT को छोड़कर, नेक्सॉन के अन्य पेट्रोल वैरिएंट पर 55,000 रुपए तक के फायदे मिल रहे हैं।

नेक्सॉन CNG पर 60,000 रुपए तक के ऑफर हैं, जबकि नेक्सॉन डीजल पर मैक्सिमम 20,000 रुपए का फायदा मिल रहा है। चुनिंदा पेट्रोल मैनुअल वैरिएंट पर मिलने वाले ये ज्यादा बेनफिट्स देश के सबसे कॉम्पटीशन वाले इस SUV सेगमेंट में नेक्सॉन की वैल्यू को और मजबूत करने में कंपनी की मदद कर सकते हैं। बता दें कि पिछले कुछ महीने से नेक्सॉन की सेल्स में तगड़ा भी देखने को मिला है। वहीं, इस डिस्काउंट बेनिफिट के चलते इसे इस फेस्टिव सीजन शानदार सेल्स मिल सकती है।

2. टाटा सफारी (Tata Safari)

नवंबर में 45,000 रुपए तक के बेनिफिट

कंपनी हैरियर पर इस महीने 45,000 रुपए तक के फायदे दे रही है। इसके डीजल वैरिएंट पर नवंबर में 10,000 रुपए का कंज्यूमर ऑफर मिल रहा है। साथ ही, 25,000 रुपए का एक्सचेंज इंसेंटिव या फिर 35,000 रुपए का स्क्रैपेज इंसेंटिव भी दिया जा रहा है। इस तरह, दोनों SUV पर मिलने वाले मैक्सिमम बेनिफिट 45,000 रुपए है। हालांकि, इस पर कोई एडिशनल लॉयल्टी या इंटरवेंशन बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं।

3. टाटा हैरियर (Tata Harrier)

नवंबर में 45,000 रुपए तक के बेनिफिट

कंपनी सफारी की तरह हैरियर पर भी इस महीने 45,000 रुपए तक के फायदे दे रही है। इसके डीजल वैरिएंट पर नवंबर में 10,000 रुपए का कंज्यूमर ऑफर मिल रहा है। साथ ही, 25,000 रुपए का एक्सचेंज इंसेंटिव या फिर 35,000 रुपए का स्क्रैपेज इंसेंटिव भी दिया जा रहा है। इस तरह, दोनों SUV पर मिलने वाले मैक्सिमम बेनिफिट 45,000 रुपए है। हालांकि, इस पर कोई एडिशनल लॉयल्टी या इंटरवेंशन बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं।