अब बड़े अपडेट के साथ आ रही टाटा नेक्सन EV, टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट; जानिए कितनी बदल जाएगी कार

टाटा मोटर्स अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक SUV नेक्सन EV को भी अपडेट करने जा रही है। इसकी पहली झलक सामने आ गई है। हाल ही में नई नेक्सन के पेट्रोल-डीजल मॉडल की टेस्टिंग के दौरान तस्वीरें सामने आई थीं।

टाटा मोटर्स अपनी पॉपुलर SUV नेक्सन का नया मॉडल तैयार कर रही है। अब इसकी इलेक्ट्रिक कार Nexon EV की भी पहली झलक सामने आ गई है। हाल ही में नई नेक्सन के पेट्रोल-डीजल मॉडल की टेस्टिंग के दौरान तस्वीरें सामने आई थीं। अब इलेक्ट्रिक मॉडल को भी टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इस कार को पूरी तरह कवर करके एक ट्रक पर ले जाया जा रहा था। हालांकि, ट्रक पर ऊंचाई पर होने की वजह से इसके नीचे लगा बैटरी पैक और ऑरेंज कलर की हाई-वोल्टेज केबल साफ नजर आ रही हैं। न्यूज वेबसाइट rushlane के अनुसार, नई नेक्सन EV को 2027 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है।

कुछ ऐसी दिखेगी नेक्सन ईवी नई नेक्सन के डिजाइन में भी कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सामने आई तस्वीरों में इसके दरवाजे, साइड मिरर और बड़े व्हील आर्च नजर आ रहे हैं। इसमें पहले की तरह बाहर की तरफ खिंचने वाले डोर हैंडल दिए गए हैं। कार की छत, पीछे के दरवाजों और टेलगेट के ज्यादातर हिस्से को कपड़े से ढका गया है। इसलिए इसके पूरे डिजाइन का पता नहीं चल पाया है। नई नेक्सन की छत पहले से ज्यादा सीधी और पिछला हिस्सा ज्यादा सीधा हो सकता है। साथ ही, सामान रखने के लिए भी ज्यादा जगह मिलने की उम्मीद है।

अलॉय व्हील भी नजर आए नई नेक्सन EV की तस्वीरों में सबसे खास बात इसके नीचे लगा बैटरी पैक है। इसके अगले हिस्से के पास ऑरेंज कलर की इलेक्ट्रिक केबल भी दिखाई दे रही हैं। इससे साफ है कि टाटा मोटर्स पेट्रोल-डीजल मॉडल के साथ इलेक्ट्रिक वर्जन पर भी काम कर रही है। नए प्लेटफॉर्म और बॉडी के साथ कंपनी बैटरी की जगह, कार की रेंज, परफॉर्मेंस और चार्जिंग में सुधार कर सकती है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक नई नेक्सन EV की बैटरी, पावर और रेंज को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। टेस्टिंग के दौरान इसमें पांच स्पोक वाले अलॉय व्हील भी नजर आए हैं।

कुछ ऐसा है मौजूदा पावरट्रेन फिलहाल टाटा नेक्सन EV की एक्स-शोरूम कीमत 12.49 लाख रुपये से 17.89 लाख रुपये के बीच है। इसमें 30kWh और 45kWh के दो बैटरी पैक मिलते हैं। छोटा बैटरी पैक करीब 127bhp की पावर देता है और इसकी दावा की गई रेंज 325 किलोमीटर है। वहीं, 45kWh बैटरी वाले मॉडल में करीब 143bhp की पावर मिलती है। इसकी दावा की गई रेंज 489 किलोमीटर है। दोनों मॉडल में फास्ट चार्जिंग की सुविधा मिलती है। नई नेक्सन के पेट्रोल-डीजल मॉडल के इंटीरियर की तस्वीरें भी पहले सामने आ चुकी हैं।

पहले आएंगी दो नई इलेक्ट्रिक SUV नई नेक्सन EV के 2027 में लॉन्च होने की उम्मीद है। इससे पहले टाटा मोटर्स अपनी दूसरी इलेक्ट्रिक SUV पर भी काम कर रही है। इनमें Safari EV और Aeris EV शामिल हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि Safari EV को अगले महीने लॉन्च किया जा सकता है। जबकि Aeris EV को 2027 की शुरुआत में पेश किए जाने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी ने इन दोनों मॉडल की लॉन्च तारीखों का ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है। ऐसे में नई नेक्सन EV से पहले कंपनी के इन इलेक्ट्रिक मॉडल पर नजर रहेगी।