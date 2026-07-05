बेस हो या टॉप, इस फैमिली SUV का हर वैरिएंट मिल रहा ₹50000 सस्ता; पूरी जुलाई मिलेगा फायदा

ये देश की भी नंबर-1 इलेक्ट्रिक कार के तौर पर जानी जाती है। ऐसे में इस महीने यानी जुलाई में आप इस कार को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको पूरे 50,000 रुपए के बेनिफिट मिलने वाले हैं। खास बात ये है कि कंपनी इसके सभी वैरिएंट पर ये डिस्काउंट दे रही है।

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टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में नेक्सन EV मोस्ट पॉपुलर मॉडल है। ये देश की भी नंबर-1 इलेक्ट्रिक कार के तौर पर जानी जाती है। ऐसे में इस महीने यानी जुलाई में आप इस कार को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको पूरे 50,000 रुपए के बेनिफिट मिलने वाले हैं। खास बात ये है कि कंपनी इसके सभी वैरिएंट पर ये डिस्काउंट दे रही है। इस डिस्काउंट में 15,000 रुपए का कैश डिस्काउंट और 35,000 रुपए तक का एक्सचेंज/स्क्रैपेज ऑफर शामिल है। नेक्सन EV की एक्स-शोरूम कीमतें 12.49 लाख रुपए से 17.49 लाख रुपए तक जाती हैं।

टाटा नेक्सन EV के बैटरी पैक और रेंज नेक्सन EV में 45kWh का बैटरी पैक दिया है। कंपनी का कहना है कि नया बैटरी पैक 15% ज्यादा एनर्जी-डेंसिटी वाला है, इसलिए यह 40.5kWh यूनिट जितनी ही जगह लेता है, लेकिन इसका वजन थोड़ा ज्यादा है। इस तरह, इसकी ARAI सर्टिफाइट रेंज 489km है, जो 40.5kWh यूनिट की तुलना में 24km ज्यादा है। टाटा का कहना है कि नेक्सन EV 45 के लिए रियल-वर्ल्ड C75 साइकिल रेंज लगभग 350 से 370km है। ब्रांड के C75 चक्र को लगभग रियल वर्ल्ड की ड्राइविंग रेंज का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया जाता है।

रियल वर्ल्ड रेंज की बात करें तो 7.9km/kWh की एवरेज सिटी इफिसियंसी और 7.67km/kWh की एवरेज हाईवे इफिसियंसी हासिल की। इसके चलते फुल चार्ज पर 350Km (सिटी और हाईवे) रेंज प्राप्त हुई। इसकी तुलना में 40.5kWh वर्जन से 273Km की रेंज मिली। ये टेस्टिंग ईको मोड में की गई। जहां टॉर्क कुल आउटपुट के लगभग 70% तक सीमित है। इसकी टॉप स्पीड भी सीमित है। रीजन ब्रेकिंग को शहर में लेवल 2 और हाईवे पर लेवल 1 (सबसे कम अग्रेसिव) पर सेट किया गया था।

बड़ी बैटरी के साथ, अपडेटेड नेक्सन ईवी 5hp अधिक बनाता है। इसमें एक नया पैनोरमिक सनरूफ है। 10 से 80% से चार्ज होने का समय भी 40.5kWh यूनिट के 56 मिनट के बजाय 48 मिनट रह गया है। नेक्सन ईवी को क्रिएटिव, फियरलेस, एम्पावर्ड, एम्पावर्ड + और रेड डार्क फॉर्म में खरीदा जा सकता है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला महिंद्रा XUV 400 से होता है। इसके अलावा, MG विंडसर EV, हुंडई क्रेटा इलेकट्रिक, मारुति सुजुकी ई-विटारा को भी ये टक्कर देती है।